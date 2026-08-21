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Украина добивается от Илона Маска разрешения использовать Starlink для ударов по целям в России — FT

The Insider
Фото: Reuters

Фото: Reuters

Украина добивается от Илона Маска разрешения на использование ударных беспилотников, оснащенных системой Starlink, для ударов вглубь России. Президент США Дональд Трамп этот план не поддерживает. Об этом пишет газета Financial Times. 

По словам собеседников издания, президент Украины Владимир Зеленский озвучивал эту идею на встрече с Трампом в Белом доме в июле. Он просил его поговорить с Маском, чтобы получить разрешение для Украины использовать Starlink за пределами своих границ для нанесения ударов по российским пусковым установкам баллистических ракет — на расстоянии до 200 км вглубь территории страны.

Беспилотники, оснащенные Starlink, используют спутниковый интернет SpaceX. Это позволяет им поддерживать более надежную связь с операторами на больших расстояниях, чем при использовании обычных радиоканалов, и при этом оставаться менее уязвимыми для обычных помех.

В Киеве полагают, что ограничение глубины этих ударов может побудить Маска одобрить запрос. Однако, по словам присутствовавших на встрече, Трамп отнесся к этой идее скептически: он не дал однозначного ответа и, судя по всему, не поддержал этот план. Маск, по мнению чиновников, с которыми поговорила FT, тоже не одобрит запрос. Ранее его позиция по вопросу использования Starlink Украиной неоднократно менялась.

Как отмечает газета, ситуация осложняется тем, что человек в Киеве, имевший прямую связь с Маском, — бывший министр обороны Михаил Фëдоров — недавно был уволен со своего поста. Он достаточно успешно лоббировал интересы Киева, и, например, именно при его посредничестве в начале года Украина добилась того, чтобы лишить спутникового интернета российских военных. 

Сам Фëдоров в интервью уже после увольнения говорил, однако, что пока не сумел достичь прогресса в убеждении Маска разрешить Киеву использовать Starlink через российскую границу. 

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