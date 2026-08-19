Экс-министр обороны Украины призвал провести президентские выборы

Фëдоров оговаривается, что для проведения выборов нужно найти «законный, безопасный и реалистичный механизм», который позволит провести демократические выборы в условиях военных действий. Он признает, что провести выборы в такое время будет сложно, но «сложность не означает невозможность»:

«Потому что демократия — это не роскошь мирного времени. Демократия — это часть того, за что мы боремся сегодня».

Экс-министр также обращает внимание, что этот разговор нужен именно сейчас, так как люди «не понимают, почему принимаются те или иные решения». Он критикует коррупцию и кадровую политику нынешних властей.

Михаил Фëдоров был отправлен в отставку с поста министра обороны этим летом. Эту должность он занимал с января этого года. Против его отставки высказывались в парламенте, по всей Украине также прошли митинги против его увольнения. Сам Фëдоров объяснял, что решил уйти со своего поста на фоне конфликта с главкомом ВСУ Александром Сырским. Владимир Зеленский предлагал Фëдорову другие должности в правительстве, но он отказался, сказав, что займет только пост министра обороны.