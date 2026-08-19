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Экс-министр обороны Украины призвал провести президентские выборы

The Insider
Скриншот: Михайло Фëдоров / YouTube

Скриншот: Михайло Фëдоров / YouTube

Отправленный в отставку в июле министр обороны Украины Михаил Фëдоров опубликовал на своем YouTube-канале ролик с призывом провести президентские выборы — даже в условиях продолжающейся войны. В своем видеообращении он также раскритиковал кадровую политику текущего правительства и заявил о кризисе госуправления. 

Видео на канале Фëдорова появилось поздно вечером 18 августа. 

«Мы должны ответить на фундаментальный вопрос: как должно функционировать государство, если война длится годами? <...> Можно ли фактически предоставить России право диктовать, когда украинцы смогут снова выбирать свое правительство? Я убежден, что ответ: нет. Демократию нельзя держать в заложниках у России», — говорит он в самом начале. 

Фëдоров оговаривается, что для проведения выборов нужно найти «законный, безопасный и реалистичный механизм», который позволит провести демократические выборы в условиях военных действий. Он признает, что провести выборы в такое время будет сложно, но «сложность не означает невозможность»: 

«Потому что демократия — это не роскошь мирного времени. Демократия — это часть того, за что мы боремся сегодня». 

Экс-министр также обращает внимание, что этот разговор нужен именно сейчас, так как люди «не понимают, почему принимаются те или иные решения». Он критикует коррупцию и кадровую политику нынешних властей. 

Михаил Фëдоров был отправлен в отставку с поста министра обороны этим летом. Эту должность он занимал с января этого года. Против его отставки высказывались в парламенте, по всей Украине также прошли митинги против его увольнения. Сам Фëдоров объяснял, что решил уйти со своего поста на фоне конфликта с главкомом ВСУ Александром Сырским. Владимир Зеленский предлагал Фëдорову другие должности в правительстве, но он отказался, сказав, что займет только пост министра обороны. 

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