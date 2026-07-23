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Новости

Федоров отказался занимать любую должность, кроме поста министра обороны

The Insider
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Бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров заявил, что не согласится ни на одну другую должность, кроме главы Минобороны.

«Я благодарен президенту за все предложенные варианты. Но сегодня в государстве есть только три должности, которые, помимо военных на поле боя, реально определяют ход войны, — президент Украины, министр обороны и Главнокомандующий Вооруженными силами Украины. Именно поэтому я не соглашаюсь ни на какую другую должность, кроме должности министра обороны».

По его словам, другие должности не дают полномочий для борьбы с коррупцией в закупках, завершения реформы армии, планирования асимметричных операций против России и реализации других начатых в Минобороны изменений.

Фёдоров также заявил, что его интересует не должность как таковая, а возможность влиять на ход войны. По его словам, его команда пришла в Министерство обороны в январе 2026 года с планом AIR–LAND–ECONOMY, который, как утверждает экс-министр, позволил Украине «впервые за последние годы перехватить инициативу» и создать «окно возможностей, чтобы заставить Россию пойти на мир силой».

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