Федоров отказался занимать любую должность, кроме поста министра обороны

Бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров заявил, что не согласится ни на одну другую должность, кроме главы Минобороны.

«Я благодарен президенту за все предложенные варианты. Но сегодня в государстве есть только три должности, которые, помимо военных на поле боя, реально определяют ход войны, — президент Украины, министр обороны и Главнокомандующий Вооруженными силами Украины. Именно поэтому я не соглашаюсь ни на какую другую должность, кроме должности министра обороны».

По его словам, другие должности не дают полномочий для борьбы с коррупцией в закупках, завершения реформы армии, планирования асимметричных операций против России и реализации других начатых в Минобороны изменений.

Фёдоров также заявил, что его интересует не должность как таковая, а возможность влиять на ход войны. По его словам, его команда пришла в Министерство обороны в январе 2026 года с планом AIR–LAND–ECONOMY, который, как утверждает экс-министр, позволил Украине «впервые за последние годы перехватить инициативу» и создать «окно возможностей, чтобы заставить Россию пойти на мир силой».