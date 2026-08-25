ВС РФ пытаются «отрезать» северо-восток Харьковской области, атаки на пункты пропуска на границе Украины и Молдовы. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На харьковском направлении российские войска пытаются «отрезать» северо-восток Харьковской области
- На лиманском направлении украинским военным удалось провести успешную механизированную атаку в районе села Нового
- На константиновском направлении ВС РФ не отказываются от планов взять Константиновку в оперативное окружение
- На покровском направлении российские военные охватывают Доброполье с северо-восточной стороны
- Третья атака на пропускные пункты на молдавско-украинской границе за последние две недели
- Налеты беспилотников на Астраханский газоперерабатывающий завод и Афипский НПЗ в Краснодарском крае
- С начала войны в результате российских ударов в Украине были повреждены 249 вагонов и 492 локомотива
- The New York Times — в Украине задокументирован первый случай гибели мирных жителей после удара дрона с ИИ-наведением
Обстановка на фронте
На харьковском направлении российские войска пытаются «отрезать» северо-восток Харьковской области.
Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников сообщает, что ВС РФ по-прежнему пытаются создать большой плацдарм между Волчанском и Двуречной на северо-востоке Харьковской области, для чего атакуют в приграничье, которое все больше напоминает сплошную «серую зону». Обозреватель прогнозирует, что российские войска будут стремиться выйти на Приколотное, Великий Бурлук и Белый Колодезь, а реализация всего замысла зависит от боев в Волчанске и Купянске.
На лиманском направлении украинским военным удалось провести успешную механизированную атаку в районе села Нового.
Аналитики Дмитрий Путята и Клеман Молен обратили внимание на успешную механизированную атаку СОУ в районе села Нового, в ходе которой украинской бронетехнике удалось высадить пехоту и вернуться назад. Из этого они делают вывод, что маневренная тактика не устарела, и бронетехника до сих пор может эффективно применяться в сочетании с дронами, РЭБ и артиллерией. Молен отдельно отмечает, что, несмотря на попадание российского дрона на оптоволоконном управлении по украинской машине во время отхода, так и не появилось кадров с хотя бы одной уничтоженной украинской ББМ. Пророссийский OSINT-ресурс «Сливочный каприз» в свою очередь обратил внимание на геопривязку обстрела украинской позиции к востоку от Нового. DeepState относит этот участок к зоне контроля ВС РФ.
На константиновском направлении ВС РФ не отказываются от планов взять Константиновку в оперативное окружение.
Богдан Мирошников сообщает, что ситуация в Константиновке усложняется: российские военные стремятся «просочиться» через Долгую Балку (до 2016 года — Артёма) в Осыково на северной окраине и завязать там бои, тем самым взяв город в оперативное окружение. Он также обращает внимание на тяжелое положение украинских военных в районе Часова Яра, которые связаны с основными силами коридором шириной всего в 2 км.
На покровском направлении российские военные охватывают Доброполье к северо-восточной стороны.
Минобороны РФ отчиталось о захвате Анновки к северо-востоку от города Доброполье. Российский военблогер Анатолий Радов также пишет о закреплении в этом районе. Кроме того, по его сведениям, ситуация в Матяшево к югу от села Доброполье представляет собой «[слоеный — The Insider] пирог», то есть «серую зону». Согласно карте DeepState, Анновка и Матяшево остаются под контролем Украины.
По информации Мирошникова, продолжаются бои в районе оккупированных Гришина и Родинского. Как сообщает обозреватель, ВС РФ применяют «тактику просачивания» в сочетании с ударами FPV-дронами, КАБ и артиллерией.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 25 августа 150 беспилотников типа «Шахед» (в том числе реактивных), других типов и БПЛА-имитаторов (124 БПЛА — 83% — были сбиты или подавлены), а также баллистической ракеты «Искандер-М» и авиационной ракеты Х-31П. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 17 локациях, а также падение обломков в семи локациях.
Накануне днем беспилотник попал в многоэтажный жилой дом в центре Чернигова, возник пожар. По последним сведениям главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса, пострадали 25 человек.
Также беспилотники ударили по центру города Мены в Черниговской области накануне вечером, повреждены административные и жилые здания, магазины и автомобили. По сведениям главы ОВА, ранены 12 человек, в том числе четверо детей.
В Харькове в результате ракетного удара по Основянскому району накануне поздно вечером погиб человек, сообщил мэр города Игорь Терехов.
В Запорожье поздно вечером беспилотник попал в район жилой застройки, был поврежден многоквартирный дом. Позже по городу были нанесены удары КАБ, погибли два человека.
«Шахедами» атакован международный автомобильный пункт пропуска «Виноградовка» на границе с Молдовой, заявили в госпогранслужбе Украины. В результате повреждена инфраструктура, приостановлен пропуск граждан и транспортных средств. Это уже третья атака на пропускные пункты на молдавско-украинской границе за последние две недели.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 24 августа 42 беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской областями, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря. В ночь на 25 августа были перехвачены 148 воздушных целей над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей.
Астраханский газоперерабатывающий завод был атакован 24 августа, поражены две установки сепарации газа — 1.У-272 и 2.У-272, сообщает украинский Telegram-канал «Абсолютно надійне джерело». Авторы канала считают, что их повреждение может привести к остановке еще около 25% производственных мощностей предприятия и дополнительно сократить производство серы. Сера и серная кислота используются в том числе при производстве пороха и взрывчатых веществ. В последний раз завод был атакован 13 мая 2026 года. После той атаки возник крупный пожар в районе склада серы и узла ее железнодорожной отгрузки.
Беспилотники в ночь на 25 августа атаковали Северский район Краснодарского края. Как утверждает губернатор Вениамин Кондратьев, фрагменты одного из дронов упали на территории железнодорожной станции Афипская. Два человека погибли, еще двое ранены. В поселке Афипском повреждены не менее десяти частных домов, в одном из них начался пожар. По словам главы региона, пожар также вспыхнул на территории нефтеперерабатывающего предприятия. Подробности не приводятся. Украинские каналы Supernova+ и Exilenova+ опубликовали видео сильного пожара в промышленной зоне. Работу станции Афипская Северо-Кавказской железной дороги после атаки временно остановили. The Insider обнаружил в данных спутникового сервиса мониторинга пожаров NASA FIRMS три термоточки на территории предприятия. Об ударе по Афипскому НПЗ заявила украинская оборонная компания Fire Point.
Генштаб ВСУ подтвердил удар по Афипскому НПЗ в ночь на 25 августа и поражение двух установок сепарации газа У-272 Астраханского ГПЗ в ночь на 24 августа.
Новошахтинский НПЗ в Ростовской области получил повреждения в результате атаки дронов минувшей ночью, написал губернатор региона Юрий Слюсарь. Предприятие, по его словам, временно приостановило работу.
С начала полномасштабного вторжения в результате российских ударов были повреждены 249 вагонов и 492 локомотива, сообщил министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник. При исполнении служебных обязанностей погибли 52 сотрудника «Укрзалізниці», еще 317 получили ранения. По словам Калашника, только с начала 2026 года украинская железная дорога подверглась 1 534 атакам.
Украинский OSINT-проект «Око Гора» насчитал 403 атаки беспилотников средней дальности по объектам на оккупированных территориях Украины в июле. В статистику включены только операции СБС, СБУ, ССО, ГУРи ВМС, без подразделений Сухопутных войск и Нацгвардии. Больше всего атак пришлось на морской транспорт и портовую инфраструктуру — 200, а также подстанции и ТЭЦ — 148. Кроме того, зафиксированы удары по РЛС, системам ПВО, нефтебазам, аэродромам, складам, объектам газовой инфраструктуры, РЭБ и другим военным объектам.
Зафиксировано применение в Украине дронов, способных с помощью искусственного интеллекта самостоятельно выбирать конечную цель. Один из таких беспилотников в июле убил трех мирных жителей в Запорожье, пишет The New York Times со ссылкой на украинских военных, экспертов по БПЛА и специалистов, изучавших обломки. В обломках дрона был обнаружен мини-компьютер Jetson Orin производства Nvidia. Изучив незашифрованный модуль, украинские специалисты выяснили, что систему обучали самостоятельно распознавать и атаковать определенные типы целей. Эксперт CSIS Катерина Бондар назвала этот эпизод первым задокументированным случаем гибели мирных жителей в результате применения российского дрона с такой автономной системой. Nvidia подтвердила изданию, что обнаруженный модуль произведен компанией, отметив, что не продает эту продукцию в России.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 23 мая по 20:00 4 мая стало известно как минимум о 23 погибших и 145 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
На территории Белоруссии накануне прошел обмен военнопленными России и Украины по формуле «10 на 10».
Командующий Силами беспилотных систем Роберт «Мадяр» Бровди отчитался об ударах за 24 августа по комбинату «Каменский» в Каменске-Шахтинском, истребителю МиГ-29 на аэродроме Миллерово, четырех РЛС в Ростовской области и Крыму, а также другим целям.
Вооружения и военная техника
Украинская сторона сообщила о реализации проекта «Маячня» — сети автономных радиомаяков для навигации и точного позиционирования дронов-перехватчиков над Чёрным морем без использования спутниковой связи. Маяки на базе платформы Skyline развертываются вдоль побережья от Очакова до Измаила. Система должна обеспечивать работу перехватчиков в том числе при временной потере связи и использоваться для борьбы с российскими разведывательными БПЛА, которые могут выступать ретрансляторами для других беспилотников. Проект реализуют 12-й Отдельный центр специального назначения, компания «ТехноТарас» и волонтерский фонд Сергея Притулы.
О главных событиях войны 24 августа 2026 года — в предыдущей сводке: ВС РФ накапливают пехоту в Родинском для атак в сторону Доброполья, удары по складским комплексам Ozon. Что происходит на фронте
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