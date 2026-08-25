ВС РФ пытаются «отрезать» северо-восток Харьковской области, атаки на пункты пропуска на границе Украины и Молдовы. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

На харьковском направлении российские войска пытаются «отрезать» северо-восток Харьковской области

На лиманском направлении украинским военным удалось провести успешную механизированную атаку в районе села Нового

На константиновском направлении ВС РФ не отказываются от планов взять Константиновку в оперативное окружение

На покровском направлении российские военные охватывают Доброполье с северо-восточной стороны

Третья атака на пропускные пункты на молдавско-украинской границе за последние две недели

Налеты беспилотников на Астраханский газоперерабатывающий завод и Афипский НПЗ в Краснодарском крае

С начала войны в результате российских ударов в Украине были повреждены 249 вагонов и 492 локомотива

The New York Times — в Украине задокументирован первый случай гибели мирных жителей после удара дрона с ИИ-наведением

Обстановка на фронте

На харьковском направлении российские войска пытаются «отрезать» северо-восток Харьковской области.

Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников сообщает, что ВС РФ по-прежнему пытаются создать большой плацдарм между Волчанском и Двуречной на северо-востоке Харьковской области, для чего атакуют в приграничье, которое все больше напоминает сплошную «серую зону». Обозреватель прогнозирует, что российские войска будут стремиться выйти на Приколотное, Великий Бурлук и Белый Колодезь, а реализация всего замысла зависит от боев в Волчанске и Купянске.

На лиманском направлении украинским военным удалось провести успешную механизированную атаку в районе села Нового.

Аналитики Дмитрий Путята и Клеман Молен обратили внимание на успешную механизированную атаку СОУ в районе села Нового, в ходе которой украинской бронетехнике удалось высадить пехоту и вернуться назад. Из этого они делают вывод, что маневренная тактика не устарела, и бронетехника до сих пор может эффективно применяться в сочетании с дронами, РЭБ и артиллерией. Молен отдельно отмечает, что, несмотря на попадание российского дрона на оптоволоконном управлении по украинской машине во время отхода, так и не появилось кадров с хотя бы одной уничтоженной украинской ББМ. Пророссийский OSINT-ресурс «Сливочный каприз» в свою очередь обратил внимание на геопривязку обстрела украинской позиции к востоку от Нового. DeepState относит этот участок к зоне контроля ВС РФ.

На константиновском направлении ВС РФ не отказываются от планов взять Константиновку в оперативное окружение.

Богдан Мирошников сообщает, что ситуация в Константиновке усложняется: российские военные стремятся «просочиться» через Долгую Балку (до 2016 года — Артёма) в Осыково на северной окраине и завязать там бои, тем самым взяв город в оперативное окружение. Он также обращает внимание на тяжелое положение украинских военных в районе Часова Яра, которые связаны с основными силами коридором шириной всего в 2 км.

На покровском направлении российские военные охватывают Доброполье к северо-восточной стороны.

Минобороны РФ отчиталось о захвате Анновки к северо-востоку от города Доброполье. Российский военблогер Анатолий Радов также пишет о закреплении в этом районе. Кроме того, по его сведениям, ситуация в Матяшево к югу от села Доброполье представляет собой «[слоеный — The Insider] пирог», то есть «серую зону». Согласно карте DeepState, Анновка и Матяшево остаются под контролем Украины.