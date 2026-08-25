Афипский НПЗ попал под удар как минимум в 15-й раз. Пожар вспыхнул на Амурском газохимическом комплексе

Работу станции Афипская Северо-Кавказской железной дороги после атаки временно остановили. Южная транспортная прокуратура зафиксировала задержки поездов и другого подвижного состава. Количество задержанных составов и предполагаемые сроки восстановления работы станции пока не названы.

Афипский НПЗ располагает двумя установками первичной переработки мощностью 9,7 тысячи и 8,8 тысячи тонн в сутки. В 2024 году завод переработал 7,2 млн тонн сырья, или около 144 тысяч баррелей в сутки. Предприятие ориентировано преимущественно на экспорт и, по данным отраслевых источников Reuters, пока не выпускает товарные бензин и дизельное топливо для российского внутреннего рынка.

Завод регулярно подвергается атакам украинских беспилотников. По подсчетам издания «Вот Так», июньский удар стал как минимум 13-й атакой на предприятие. После этого пожар на Афипском НПЗ вновь вспыхнул 14 июля, поэтому нынешний удар стал как минимум 15-м с начала войны.

Пожар тем временем начался и на готовящемся к запуску Амурском газохимическом комплексе в Амурской области. На предприятии остановили часть оборудования, задействованного в пусконаладочных работах. Сотрудников, не участвовавших в ликвидации возгорания, вывели за пределы комплекса. Позднее пожар локализовали. Его причины, масштаб повреждений и наличие пострадавших пока не установлены. Supernova+ пишет, что перед пожаром на предприятии произошел «хлопок».