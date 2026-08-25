Афипский НПЗ попал под удар как минимум в 15-й раз. Пожар вспыхнул на Амурском газохимическом комплексе

Украинские беспилотники в ночь на 25 августа атаковали Северский район Краснодарского края. Как утверждает губернатор Вениамин Кондратьев, фрагменты одного из дронов упали на территории железнодорожной станции Афипская. Два человека погибли, еще двое ранены, подробности об их состоянии власти не сообщают.
В поселке Афипском повреждены не менее десяти частных домов, в одном из них начался пожар. По словам главы региона, пожар также вспыхнул на территории нефтеперерабатывающего предприятия. Подробности не приводятся. Мониторинговые каналы Supernova+ и Exilenova+ опубликовали видео сильного пожара, сопровождавшегося высоким пламенем и заревом над промышленной зоной.
В украинской оборонной компании Fire Point утверждают, что ВСУ поразили Афипский НПЗ. Генштаб ВСУ на момент публикации отдельно не комментировал эту атаку. The Insider проанализировал данные системы мониторинга пожаров NASA Firms. Один из спутников в 04:09 по местному времени зафиксировал в районе производственной площадки Афипского НПЗ три термоточки с совокупной мощностью теплового излучения около 50 МВт. Определить по этим данным точное место и площадь возгорания невозможно, однако зафиксированные аномалии согласуются с сообщениями о пожаре на территории предприятия.
Работу станции Афипская Северо-Кавказской железной дороги после атаки временно остановили. Южная транспортная прокуратура зафиксировала задержки поездов и другого подвижного состава. Количество задержанных составов и предполагаемые сроки восстановления работы станции пока не названы.
Афипский НПЗ располагает двумя установками первичной переработки мощностью 9,7 тысячи и 8,8 тысячи тонн в сутки. В 2024 году завод переработал 7,2 млн тонн сырья, или около 144 тысяч баррелей в сутки. Предприятие ориентировано преимущественно на экспорт и, по данным отраслевых источников Reuters, пока не выпускает товарные бензин и дизельное топливо для российского внутреннего рынка.
Завод регулярно подвергается атакам украинских беспилотников. По подсчетам издания «Вот Так», июньский удар стал как минимум 13-й атакой на предприятие. После этого пожар на Афипском НПЗ вновь вспыхнул 14 июля, поэтому нынешний удар стал как минимум 15-м с начала войны.
Пожар тем временем начался и на готовящемся к запуску Амурском газохимическом комплексе в Амурской области. На предприятии остановили часть оборудования, задействованного в пусконаладочных работах. Сотрудников, не участвовавших в ликвидации возгорания, вывели за пределы комплекса. Позднее пожар локализовали. Его причины, масштаб повреждений и наличие пострадавших пока не установлены. Supernova+ пишет, что перед пожаром на предприятии произошел «хлопок».
Обновлено: Один из 19 человек, госпитализированных после пожара на Амурском газохимическом комплексе, умер, сообщили в пресс-службе предприятия. Погибший был сотрудником подрядной организации и гражданином Китая. Еще 104 человека обратились за помощью с порезами, ушибами и другими легкими травмами. В Амурскую область готовят спецборт «Медицины катастроф» с врачами из НИИ Склифосовского и НИИ Вишневского. На площадке продолжается контролируемое выжигание остатков технических газов, превышения концентрации вредных веществ в воздухе Роспотребнадзор, как утверждается, не выявил.
Минобороны России отчиталось о ночном перехвате более 140 воздушных целей над семью российскими регионами, аннексированным Крымом, Чёрным и Азовским морями. Ведомство не уточнило, сколько беспилотников сбили над Краснодарским краем.