В сегодняшней сводке:

На славянском направлении глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отчитался о выходе на рубежи в 4 км от Славянска

На южно-донецком направлении выложенное российскими военными видео опровергает их же заявления о неудачных атаках ВСУ

На запорожском направлении сообщается о продвижении ВС РФ к югу от Орехова и боях в самом городе

Владимир Зеленский анонсировал создание двух новых войсковых группировок с зонами ответственности на Донбассе

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Обстановка на фронте

На славянском направлении глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отчитался о выходе на рубежи в 4 км от Славянска.

Начальник Генштаба ВС РФ и командующий «СВО»Валерий Герасимов посетил пункт управления «Южной» группировки войск ВС РФ и сообщил, что войска группировки находятся в 4 км от Славянска, штурмуют аэродром в 3 км от Краматорска, захватили половину Алексеево-Дружковки и подошли на 1,5 км к Дружковке. Видение ситуации Герасимовым разительно отличается от карты DeepState, но даже судя по карте пророссийского OSINT-ресурса «Сливочный каприз», российские войска только начали входить в Алексеево-Дружковку и находятся на расстоянии 5–6 км от Дружковки и Краматорска, а от крайних восточных пригородов Славянска их отделяет до 8 км.

Тем временем российский военблогер Анатолий Радов сообщает, что ВС РФ продвинулись со стороны Рай-Александровки по направлению к Ореховатке (оба села расположены к юго-востоку от Славянска). В то же время он опровергает сообщения других Z-деятелей, что в Ореховатке уже есть российские военные.

На южно-донецком направлении выложенное российскими военными видео опровергает их же заявления о неудачных атаках ВСУ.

Пользователь под ником PJ "giK" выполнил геопривязку видео удара FPV-дроном по украинскому военному, опубликованного Z-каналом «Воин DV», близким к группировке войск «Восток». Он обратил внимание, что украинский боец находится к югу от Воскресенки — в середине августа видео «флаговтыка» в этом селе, среди прочих, было выложено тем же каналом в качестве опровержения успехов СОУ. Если бы ВС РФ действительно контролировали Воскресенку, то новое видео с ударом по украинскому военному оказалось бы снято в российском тылу.

Минобороны РФ заявило о захвате Шевченковского. Согласно карте DeepState, этот населенный пункт контролируется СОУ и отстоит от «серой зоны» более чем на 11 км.

На запорожском направлении сообщается о продвижении ВС РФ к югу от Орехова и боях в самом городе.

Анатолий Радов сообщает, что российские военные продвигаются между Нестерянкой и Новоданиловкой к югу от Орехова и ведут бои в центре самого города. На карте DeepState указанный Радовым участок к югу от города частично находится в «серой зоне», а Новоданиловка и Орехов показаны как полностью подконтрольные Украине.