Герасимов отчитался о выходе на рубежи в 4 км от Славянска, прекратили работу крупнейшие НПЗ «Лукойла» в России. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На славянском направлении глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отчитался о выходе на рубежи в 4 км от Славянска
- На южно-донецком направлении выложенное российскими военными видео опровергает их же заявления о неудачных атаках ВСУ
- На запорожском направлении сообщается о продвижении ВС РФ к югу от Орехова и боях в самом городе
- Владимир Зеленский анонсировал создание двух новых войсковых группировок с зонами ответственности на Донбассе
- Украинские силы ПВО впервые с 1 августа 2026 года сообщили о перехватах российских баллистических ракет
- Комбинированный ракетно-дроновый удар по Донецку — заявляется поражение командных пунктов ВС РФ
- Reuters — все крупнейшие НПЗ «Лукойла» в России остановили переработку нефти после атак беспилотников
- Правительство Италии готовится передать Украине зенитные ракеты Aster к ЗРК SAMP/T
Обстановка на фронте
На славянском направлении глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отчитался о выходе на рубежи в 4 км от Славянска.
Начальник Генштаба ВС РФ и командующий «СВО»Валерий Герасимов посетил пункт управления «Южной» группировки войск ВС РФ и сообщил, что войска группировки находятся в 4 км от Славянска, штурмуют аэродром в 3 км от Краматорска, захватили половину Алексеево-Дружковки и подошли на 1,5 км к Дружковке. Видение ситуации Герасимовым разительно отличается от карты DeepState, но даже судя по карте пророссийского OSINT-ресурса «Сливочный каприз», российские войска только начали входить в Алексеево-Дружковку и находятся на расстоянии 5–6 км от Дружковки и Краматорска, а от крайних восточных пригородов Славянска их отделяет до 8 км.
Тем временем российский военблогер Анатолий Радов сообщает, что ВС РФ продвинулись со стороны Рай-Александровки по направлению к Ореховатке (оба села расположены к юго-востоку от Славянска). В то же время он опровергает сообщения других Z-деятелей, что в Ореховатке уже есть российские военные.
На южно-донецком направлении выложенное российскими военными видео опровергает их же заявления о неудачных атаках ВСУ.
Пользователь под ником PJ "giK" выполнил геопривязку видео удара FPV-дроном по украинскому военному, опубликованного Z-каналом «Воин DV», близким к группировке войск «Восток». Он обратил внимание, что украинский боец находится к югу от Воскресенки — в середине августа видео «флаговтыка» в этом селе, среди прочих, было выложено тем же каналом в качестве опровержения успехов СОУ. Если бы ВС РФ действительно контролировали Воскресенку, то новое видео с ударом по украинскому военному оказалось бы снято в российском тылу.
Минобороны РФ заявило о захвате Шевченковского. Согласно карте DeepState, этот населенный пункт контролируется СОУ и отстоит от «серой зоны» более чем на 11 км.
На запорожском направлении сообщается о продвижении ВС РФ к югу от Орехова и боях в самом городе.
Анатолий Радов сообщает, что российские военные продвигаются между Нестерянкой и Новоданиловкой к югу от Орехова и ведут бои в центре самого города. На карте DeepState указанный Радовым участок к югу от города частично находится в «серой зоне», а Новоданиловка и Орехов показаны как полностью подконтрольные Украине.
Ресурс «Око Гора ✙ Новости и аналитика» подсчитал по карте DeepState, что за прошедшую неделю с 17 по 23 августа ВС РФ захватили 42 кв. км территории Украины. Неделей ранее российская зона контроля на карте DeepState уменьшилась на 96 кв. км, поскольку проект обозначил украинские успехи последних месяцев на южно-донецком направлении, а еще за неделю до этого — увеличилась на 30 кв. км.
Владимир Зеленский анонсировал создание двух новых группировок войск на Донбассе. Командовать ими будут бригадные генералы Денис «Редис» Прокопенко и Андрей Билецкий, оба — обладатели звания Героя Украины. Прокопенко в настоящее время занимает пост командующего 1-м корпусом Нацгвардии Украины «Азов», который удерживает добропольский участок фронта, а Билецкий возглавляет 3-й армейский корпус ВСУ, который ведет оборону на Лиманском направлении. В украинском канале In Factum предположили, как могут выглядеть зоны ответственности новых группировок.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 27 августа 258 беспилотников типа «Шахед» (около трети из них — реактивные), других типов и БПЛА-имитаторов (222 БПЛА — 86% — были сбиты или подавлены), а также двух противокорабельных ракет «Оникс», баллистических ракет «Искандер-М» / KN-23 и боеприпасов S8000 «Бандероль». Были сбиты одна ракета «Оникс», семь «Искандер-М» / KN-23 и три «Бандероли». Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 15 локациях, а также падение обломков в 11 локациях.
Воздушные силы ВСУ впервые с 1 августа сообщили о перехвате баллистических ракет. Несколько дней назад Владимир Зеленский заявил о получении ЗУР для ЗРК Patriot. Вместе с тем число запущенных баллистических ракет ВС ВСУ по-прежнему не называет.
Минувшей ночью вновь атакована Херсонская ТЭЦ, принадлежащая группе «Нафтогаз». По сведениям компании, по объекту были нанесены удары четырьмя КАБ. В «Нафтогазе» заявили о критических разрушениях: полностью уничтожено и выведено из строя всё остававшееся на ТЭЦ тепло- и энергогенерирующее оборудование.
Киевская область ночью подверглась ракетно-дроновой атаке. В Бориспольском районе загорелись складские помещения, поврежден частный дом, пострадали 15-летняя девушка и 73-летняя женщина. Складские помещения также повреждены в Фастовском районе, частные дома — в Броварском и Вышгородском.
Утром и днем 27 августа Киев подвергся атаке беспилотников, пострадали три человека, двое мужчин госпитализированы с осколочными ранениями. Обломки БПЛА упали в нескольких районах города, повредив школу, детский сад, спортивный комплекс, автомобили и другие здания, возникли пожары.
Ночью Одесса и область подверглись массированной ракетно-дроновой атаке, продолжавшейся более семи часов. Были повреждены 16-этажный жилой дом, два учебных заведения, частный дом, объекты инфраструктуры, элеватор, гаражи и автомобили. В порту Рени повреждено гражданское судно.
Утром 27 августа Одесскую область атаковали повторно. В результате удара загорелся частный дом, пострадали три человека, повреждены соседние здания, сообщил глава ОВА.
В Кривом Роге двумя баллистическими ракетами атаковано промышленное предприятие. Ранены три человека, двое из которых госпитализированы в состоянии средней тяжести. Повреждены также центр первичной медико-санитарной помощи и другие объекты гражданской инфраструктуры.
В результате ночной атаки на Запорожье ранены три человека, повреждены несколько зданий и автомобиль, возник пожар, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Фёдоров.
В Минобороны РФ подтвердили удары по объектам в Киеве и области, Кривом Роге и других городах Украины.
Россия переоборудовала до 17 пусковых установок ЗРК С-400 для обстрелов Украины ракетами РМ-48У, которые используются в качестве баллистических, рассказали в ГУР в ответ на запрос УНІАН. Также там отметили, что в 2026 году планируется произвести до 500 единиц ракет этого типа.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 26 августа 51 беспилотника над Белгородской, Брянской, Курской областями, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря. В ночь на 27 августа были перехвачены 267 беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областями, Краснодарским краем, Башкортостаном, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей.
Днем 26 августа по оккупированному Донецку был нанесен массированный ракетно-дроновый удар. Украинский Telegram-канал Exilenova+ сообщал примерно о 13 попаданиях. Одной из целей стало здание бывшего НИИ на проспекте Ильича, 97, которое, по информации украинских источников, использовалось как пункт дислокации и штаб российских подразделений. Также сообщалось об ударе по подземному паркингу, где могли размещаться техника и пусковые установки.
«Глава» региона Денис Пушилин заявил о восьми пострадавших при ударе в район ТРЦ «Донецк-Сити», в том числе двух девочках, и утверждал, что применялись ракеты Storm Shadow / SCALP-EG. Генштаб ВСУ подтвердил поражение ракетами основного и запасного командных пунктов ВС РФ в районе Донецка.
Маркетплейс Ozon сообщил об атаках беспилотников на логистические комплексы в Уфе и Оренбурге. Пострадавших и пожаров, по сведениям компании, нет.
Аналитик Astra по фото очевидцев определил, что после атаки беспилотников в Стерлитамаке в Башкортостане дым поднимался, предположительно, с территории «Башкирской содовой компании». Компания входит в закрытый реестр предприятий ОПК Минпромторга, это единственный в России производитель терефталоилхлорида, используемого в том числе при производстве бронематериалов.
Кроме того, Astra выполнила геопривязку снимков дыма к территории НПЗ «Башнефть-Уфанефтехим» в Уфе. Завод, уже подвергавшийся атаке 1 августа, входит в Уфимский нефтеперерабатывающий комплекс общей мощностью 23,5 млн тонн в год.
Утром 27 августа в микрорайоне Славянка в Петербурге взорвался автомобиль, в котором находились военнослужащий в звании подполковника и его супруга. По информации «Фонтанки», мужчина погиб на месте, женщина госпитализирована в реанимацию. Взрыв произошел около 10 утра у магазина «Магнит» на Колпинском шоссе. Предварительно, в машине сработало самодельное взрывное устройство.
Все крупнейшие НПЗ «Лукойла» в России остановили переработку нефти после атак беспилотников, сообщает Reuters. Последним работу прекратил Нижегородский НПЗ (НОРСИ) после атаки 26 августа, повредившей установки и межцеховые коммуникации. Ранее остановились Пермский и Волгоградский НПЗ компании. НОРСИ — четвертый по объемам переработки и второй по производству бензина НПЗ в России, его установленная мощность превышает 15 млн тонн нефти в год.
OSINT-аналитик Клеман Молен подсчитал, что с начала 2026 года как минимум 28 из примерно 48 российских НПЗ подверглись 81 атаке, в том числе 17 из 20 крупнейших. Всего по объектам нефтяной инфраструктуры — НПЗ, хранилищам, транспортным объектам и экспортным терминалам — нанесено около 130 ударов. По оценке Молена, повторные удары мешают восстановлению ключевого оборудования НПЗ и вместе с атаками на хранилища способствуют дефициту топлива в ряде российских регионов.
Инсайдерский канал «Досье Шпиона» сообщил о результатах нескольких недавних украинских атак. По его информации, 23 августа в Адлерском районе Сочи обломки одного из 15 сбитых беспилотников упали на ЗРПК «Панцирь-С1», ранения получили трое военнослужащих. 24 августа в Каменске-Шахтинском 25 беспилотников атаковали 91-ю центральную базу хранения автомобильной техники, были уничтожены военные транспортные средства. «Досье Шпиона» также утверждает, что 14 августа в городе были уничтожены две многофункциональные РЛС и два мобильных комплекса обнаружения и целеуказания С-400, а 16 и 24 августа атакован производящий твердое ракетное топливо комбинат «Каменский» в Каменске-Шахтинском.
В правительстве России создали подкомиссию по обеспечению бесперебойной работы отдельных отраслей экономики. Она будет в том числе оценивать защищенность объектов критической инфраструктуры от атак, разрабатывать меры для их нормальной работы и контролировать восстановление после повреждений.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 25 августа по 20:00 26 августа стало известно как минимум о 21 погибшем и 124 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Вооружения и военная техника
Правительство Италии готовит 13-й пакет военной помощи для Украины, в который войдут ЗРК SAMP/T и ЗУР Aster 30, которые, как считается, способны сбивать баллистические ракеты, сообщает La Repubblica. Часть ракет, как сообщается, планируется передать до октября.
В «Объединенной авиастроительной корпорации» отчитались о передаче в ВКС РФ партии истребителей Су-35С. Количество самолетов в партии традиционно не разглашается, о передаче предыдущей партии сообщалось в конце мая.
В ГУР сообщили, что российские власти просят КНДР передать ей баллистические ракеты KN-30, которые втрое мощнее, чем уже применяемые ракеты KN-23/24. Вместе с тем, по информации украинской разведки, в настоящее время передачи KN-30 не зафиксировано.
О главных событиях войны 26 августа 2026 года — в предыдущей сводке: Российские «просачивания» в пригороды Славянска, «пауза» в украинских ударах в связи с визитом главы ЦРУ в Москву. Что происходит на фронте
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