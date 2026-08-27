Ozon сообщил об атаках беспилотников на свои склады в Уфе и Оренбурге. В Стерлитамаке дроны атаковали «Башкирскую содовую компанию»

Ozon сообщил об атаках беспилотников на свои логистические комплексы в Уфе и Оренбурге. По предварительным данным компании, никто не пострадал, возгораний на объектах не было.

«Сегодня ночью пытались атаковать наши логистические объекты в Оренбурге и Уфе. Мы оперативно эвакуировали всех сотрудников. По предварительным данным, пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе Ozon.

Склад в Оренбурге уже возобновил работу, однако на один день ограничил прием FBS-отгрузок. Логистический комплекс в Уфе получил, по оценке компании, «незначительные повреждения» и временно закрыт для обследования территории. Поставки продавцов, которые уже находятся в пути, Ozon намерен перенаправить на другие объекты.

Украинские мониторинговые Telegram-каналы также сообщали о пожаре на складе Ozon в городе Благовещенске в Башкортостане. Компания эту информацию не подтверждала.

В тот же день о взрывах и пролете беспилотников сообщали жители Стерлитамака. Минобороны России заявило о перехвате украинских беспилотников над Башкортостаном, в Уфе временно закрывали аэропорт.

По геолокации фотографий очевидцев издание Astra определило, что дым после атаки в Стерлитамаке поднимался, предположительно, с территории АО «Башкирская содовая компания» (БСК). Официально власти удар по предприятию пока не подтверждали.

БСК входит в холдинг «Росхим» и является одним из крупнейших химических предприятий России. Компания занимает первое место в стране по производству кальцинированной и пищевой соды и ПВХ. Предприятие также выпускает соляную кислоту и дихлорэтан и является единственным в России производителем терефталоилхлорида, который используется в том числе при производстве бронематериалов.

БСК входит в закрытый реестр предприятий оборонно-промышленного комплекса Минпромторга, ранее опубликованный центром «Досье».

В марте жители Стерлитамака уже сообщали о пожаре на территории предприятия. В августе 2025 года на принадлежащей БСК площадке «Каустик» произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате которого пострадали не менее 38 человек.