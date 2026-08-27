В правительстве создали подкомиссию по защите важных предприятий от атак. Недостаточно защищенные объекты смогут передавать в госуправление

В правительстве России создали подкомиссию по обеспечению бесперебойной работы отдельных отраслей экономики. Она будет в том числе оценивать защищенность объектов критической инфраструктуры от атак, разрабатывать меры для их нормальной работы и контролировать восстановление после повреждений. Ее возглавил первый вице-премьер Денис Мантуров, пишут ТАСС и РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства.

Заместителями Мантурова стали вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Григоренко, а также заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Анатолий Концевой. В правительстве заявили, что новая структура займется оперативной межведомственной координацией и будет готовить меры для повышения устойчивости «значимых отраслей экономики».

Подкомиссия создана через три дня после того, как Владимир Путин подписал указ, позволяющий передавать во временное государственное управление имущество компаний, если власти сочтут, что владельцы недостаточно обеспечивают безопасность критически важных объектов. Одним из оснований для этого в указе прямо названа «неэффективность реализации мероприятий» по пресечению атак беспилотников.

Под временное управление могут попасть предприятия топливно-энергетического комплекса и промышленности, объекты связи, транспорта, логистики, энергетики и жизнеобеспечения. Решение будет принимать правительство по поручению Путина. Мантуров пояснял, что государство сможет временно брать на себя защиту предприятий от террористических атак, если возникнет угроза для целых отраслей экономики.

Новая подкомиссия создана в рамках правительственной комиссии по устойчивости экономики в условиях санкций. Уже существующая подкомиссия Александра Новака продолжит работу: в кабмине пояснили, что она занимается долгосрочными мерами по укреплению устойчивости экономики, тогда как структура Мантурова будет отвечать за оперативное реагирование.

Указ Путина и создание новой подкомиссии последовали на фоне участившихся украинских атак на российскую промышленную и логистическую инфраструктуру. Только за первые полгода 2026 года украинские беспилотники, по подсчетам Financial Times, как минимум 194 раза успешно атаковали российские НПЗ — в 11 раз чаще, чем за тот же период 2025 года. В июле и августе под систематические удары также попали склады Wildberries, а 22 августа украинские дроны впервые атаковали логистический комплекс Ozon.