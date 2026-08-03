Прорыв ВС РФ на харьковском направлении, девять человек погибли после атаки на Киев, удары по складам Wildberries. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

Прорыв ВС РФ со стороны Артельного зафиксирован на харьковском направлении

В Константиновке «полный хаос», хотя за россиянам «весомое тактическое преимущество»

На южно-донецком направлении продолжается продвижение СОУ к Успеновке и Великой Новосёлке

Беларусь создает новую десантно-штурмовую бригаду на границе с Украиной

Девять человек погибли и еще 33 человека пострадали при ударе по Киеву в ночь на 1 августа

В госкорпорации «Росатом» утверждают, что дроны атаковали теплоход «Янина» в 130 милях от Новороссийска

Дроны били по складам Wildberries в Самарской и Волгоградской областях

Washington Post – Нетаньяху заблокировал в 2023 году поставку Украине комплексов ПВО «Железный купол»

Обстановка на фронте

На харьковском направлении фиксируется прорыв ВС РФ со стороны Артельного.

Минобороны РФ заявило о захвате поселка Белый Колодезь и села Устиновка на северо-востоке Харьковской области. «Военкор» Юрий Котенок утверждает, что российские войска ведут бои за Бакшеево, Ивановку и Анискино и близки к замыканию окружения вокруг Резниковского выступа. Согласно карте DeepState, вышеперечисленные населенные пункты контролируются СОУ, за исключением Устиновки, которая находится в «серой зоне». При этом исследователь под ником Playfra утверждает, что ситуация на земле с прорывом ВС РФ со стороны Артельного выглядит хуже, чем на карте DeepState, хотя и отрицает продвижение ВС РФ к северу от Белого Колодезя. По его данным, «просочившиеся» российские военные на этом участке движутся достаточно беспорядочно, хотя и организация украинской обороны оставляет желать лучшего. Вместе с тем исследователь заверяет, что украинское командование уже реагирует на ситуацию.

На купянском направлении российское командование заявляет об оккупации Ольговки.

Минобороны РФ заявило о захвате Ольговки к юго-востоку от Боровой. По данным DeepState, этот населенный пункт остается под украинским контролем.

На Северском выступе утверждается о выходе российских военных к Николаевке к востоку от Славянска.

Российский военный, ведущий Telegram-канал «Тѣмный», утверждает, что россиянам удалось продвинуться к востоку от Славянска по направлению к Ореховатке и выйти к Николаевке, бои за которую уже начались. На карте DeepState Николаевку и Ореховатку от зоны российского контроля отделяет около 5 км.

Исследователь Playfra сообщает, что ВС РФ нанесли удар по Черевковскому мосту через реку Казенный Торец в Славянске, по которому шло сообщение западной части города с восточной и далее с Дружковкой и Краматорском. Он также поделился кадрами поврежденного моста. Роб Ли предполагает, что россияне будут атаковать и другие мосты, чтобы изолировать Краматорск.

На константиновском направлении в самой Константиновке «полный хаос», хотя за россиянам «весомое тактическое преимущество».

Российский военный, ведущий Telegram-канал «Тѣмный», утверждает, что в Осыково и Алексеево-Дружковке идут встречные бои, а россияне атакуют украинские позиции в «кармане» к западу от Часова Яра. DeepState относят Осыково и Алексеево-Дружковку к зоне украинского контроля, однако существенно расширили «серую зону» в Константиновке и окрестностях. Примечательно, что, судя по последнему обновлению, украинцы зачистили несколько улиц в центральной части города.

Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников сообщает, что 80% Константиновки представляет собой «серую зону», а 20% — зону российского контроля. По его сведениям, россияне накапливаются в Николаевке к востоку от города, что ставит под угрозу украинские позиции в районе Часова Яра, а также «просачиваются» на Осыково, угрожая оперативным окружением Константиновки. Playfra сообщает, что украинцы продолжают удерживать позиции в Часовом Яре, однако российские инфильтрации в Стенки к западу от города ставят их под угрозу окружения.

Украинский военный, автор Telegram-канала «Офіцер» описывает ситуацию в Константиновке как «полный хаос», в котором непонятно, «что где бегает и что где летает», однако признает, что за россиянами «весомое тактическое преимущество».

На покровском направлении ВС РФ смогли захватить Сухецкое и продвинуться около Заповедного.

В DeepState признали, что россияне оккупировали Сухецкое на Добропольском выступе, а также продвинулись в районе оккупированного Заповедного (до 2024 года — Никаноровка) и практически оккупированного Родинского. По заявлению российского военблогера Анатолия Радова, ВС РФ заняли Торецкое в северной части выступа — в DeepState эту информацию не подтверждают. Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников сообщает о российских успехах в продвижении на Белицкое со стороны Вольного и Нового Шахово (до 2016 года — Розы Люксембург). По его оценке, если ВС РФ смогут занять шахту Белицкая в 6 км от Доброполья, то смогут постоянно атаковать город FPV-дронами.

На южно-донецком направлении продолжается продвижение СОУ к Успеновке и Великой Новосёлке.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщает (1, 2, 3), что ВС РФ пока не удается остановить продвижение украинских сил по направлению к Успеновке и Великой Новосёлке на стыке Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей. В частности, по сведениям обозревателя, россияне были вынуждены оставить Филию, а на западном берегу реки Мокрые Ялы удерживают только несколько позиций в районе Грушевского, тогда как российские контратаки в направлении Новопавловки оказались безуспешны. Также Машовец утверждает, что СОУ освободили Мирное и завязали бои за Поддубное, а также освободили Воскресенку, вышли к восточной окраине Малиевки и приблизились к Камышевахе. Также, по данным Машовца, украинцы вошли в Запорожское, освободили Новогеоргиевку и отразили российские контратаки по направлению на Калиновское и Вербовое. Обозреватель сообщает, что в районе Березового идут упорные встречные бои, а западнее украинцы вернули контроль над Рыбным. Машовец оценивает глубину продвижения СОУ с конца весны от 4–5 до 9–10 км. По оценке обозревателя, в случае дальнейшего продвижения украинцы могут взять под огневой контроль дорогу от Великой Новосёлки на Гуляйполе, что вынудит россиян подвозить припасы для группировки войск «Восток» через трассу М-14 (Р-280), которая подвергается постоянным ударам украинских дронов. В результате, прогнозирует Машовец, украинцы могут достичь своей цели — замедлить или остановить российское наступление на Орехов в Запорожской области.

На запорожском направлении заявляется захват россиянами Любицкого и подтверждается частичная оккупация Зализничного.

Минобороны РФ заявило о захвате Любицкого в Запорожской области. На карте DeepState это село отмечено как подконтрольное СОУ.

В DeepState сообщили, что ВС РФ продвинулись в районе Зализничного, частично оккупировав этот населенный пункт.

Площадь оккупированной ВС РФ территории Украины на карте DeepState увеличилась в июле на 36 км². В проекте поясняют, что россияне захватили 88 км², а 52 км² территории потеряли в мае и июне, но эти украинские успехи были отмечены на карте только сейчас. В то же время аналитики пишут, что им известно об успехах украинских сил на других участках площадью 49 и 83 км², которые пока также не нанесены на карту.

По оценке ISW, в июле российская армия взяла под контроль 37,85 км² территории Украины, а украинские силы утратили контроль над 121,56 км² украинской территории (таким образом, площадь «серой зоны» увеличилась на 83,71 км²). Аналитик отмечают, что в июле 2025 года ВС РФ захватили почти 456 км².

В Украине 31 июля (1, 2), 1 и 2 августа продолжались протесты с требованием вернуть Михаила Фёдорова на пост министра обороны. Между тем издание The Atlantic рассказало, что Фёдоров до увольнения вел переговоры с Илоном Маском об использовании украинскими дронами Starlink над Россией, а когда Зеленский хотел поднять тот же вопрос во время визита в США, Маск отказался встречаться с ним.

Беларусь создает новую десантно-штурмовую бригаду на границе с Украиной, заявил командующий силами специальных операций вооруженных сил страны Александр Ильюкевич.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались об отражении следующих воздушных атак:

В ночь на 1 августа было запущено 220 средств воздушного нападения: 185 беспилотников типа «Шахед» (в том числе реактивных), других типов и БПЛА -имитаторов (154 БПЛА — 83% — были сбиты или подавлены), четыре ракеты «Циркон» / «Оникс», 27 баллистических ракет «Искандер-М» / С-400 (одна была сбита), две противорадиолокационные ракеты Х-31 и две авиационные ракеты Х-59 / Х-69 (одна сбита). Зафиксированы попадания четырех противокорабельных и 26 баллистических ракет, а также 23 БПЛА в 21 локации и падение обломков в двух локациях. Кроме того, три ракеты не достигли цели

(в том числе реактивных), других типов и -имитаторов (154 БПЛА — 83% — были сбиты или подавлены), четыре ракеты «Циркон» / «Оникс», 27 баллистических ракет «Искандер-М» / С-400 (одна была сбита), две противорадиолокационные ракеты Х-31 и две авиационные ракеты Х-59 / Х-69 (одна сбита). Зафиксированы попадания четырех противокорабельных и 26 баллистических ракет, а также 23 БПЛА в 21 локации и падение обломков в двух локациях. Кроме того, три ракеты не достигли цели В ночь на 2 августа было запущено 133 беспилотника типа «Шахед» (в том числе реактивных), других типов и БПЛА-имитаторов (109 БПЛА — 82% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 24 БПЛА в 19 локациях, а также падение обломков в трех локациях

В ночь на 3 августа был запущен 181 беспилотник типа «Шахед» (в том числе реактивные), других типов и БПЛА-имитаторов (163 БПЛА — 90% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 14 БПЛА в 13 локациях, а также падение обломков в двух локациях

Ракета X-101, упавшая в Польше во время массированного удара по Украине в ночь на 30 июля, была изготовлена в этом году на заводе в Московской области, сообщили в польской прокуратуре.

В Украине 31 июля была предотвращена попытка покушения на командира 2-го корпуса Нацгвардии Украины «Хартія» Игоря Оболенского, сообщил Владимир Зеленский. По его словам, нападавший и его сообщник задержаны, проводятся следственные действия. Кроме того, президент заявил, что Украина «обязательно ответит» на попытку атаки на командира. По информации украинского издания «Мілітарний», Оболенский принимал участие в боевых действиях с 2014 года.

В тот же день был атакован Павлоград в Днепропетровской области. По сообщению (1, 2) главы местной ОВА Александра Ганжи, пострадали восемь человек, под удар попал торговый комплекс. Пророссийский Telegram-канал «Военный Осведомитель» пишет, что целью атаки стал логистический центр.

OSINT-исследователь Клеман Молен обратил внимание, что в последнее время Павлоград, расположенный примерно в 75 км от ЛБС, неоднократно был атакован управляемыми авиабомбами. Такие атаки могут свидетельствовать о том, что россияне вернулись к применению авиабомб УМПБ-5Р с удлиненным крылом, увеличенной дальностью полета и оснащенных реактивным двигателем, считает аналитик.

В Херсоне при ударе управляемыми авиабомбами по учебному заведению один человек погиб, еще пятеро пострадали, сообщили в ГСЧС.

На следующий день авиабомбы вновь атаковали Херсон. Один человек погиб, еще 19 получили ранения. Загорелись одноэтажный жилой дом, складское помещение и прицеп грузового автомобиля.

Девять человек погибли и еще 33 человека, в том числе четверо несовершеннолетних, пострадали при ударе по Киеву в ночь на 1 августа. Мэр города Виталий Кличко сообщил, что удар был нанесен баллистическими ракетами. Судя по множественным разрывам, по Киеву применялись ракеты с кассетной боевой частью. По словам Кличко, среди пострадавших четверо детей, 17 раненых госпитализированы. Среди погибших — 22-летний сотрудник полиции, который находился на службе, сообщили в прокуратуре (он попал под повторный удар). Последствия атаки фиксируются в Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Печерском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах столицы. На опубликованных прокуратурой кадрах видны, в том числе, повреждения супермаркета «Велмарт» в Днепровском районе. Два попадания зафиксировали также на территории «Киевмедспецтранса» — коммунальной компании, обеспечивающей работу медицинского транспорта. Кличко сообщил, что из-за удара частично разрушены четыре здания предприятия, сгорели пять карет скорой помощи и повреждены еще 20 автомобилей. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что при атаке также пострадали посольство Литвы и школа.