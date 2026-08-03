Прорыв ВС РФ на харьковском направлении, девять человек погибли после атаки на Киев, удары по складам Wildberries. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- Прорыв ВС РФ со стороны Артельного зафиксирован на харьковском направлении
- В Константиновке «полный хаос», хотя за россиянам «весомое тактическое преимущество»
- На южно-донецком направлении продолжается продвижение СОУ к Успеновке и Великой Новосёлке
- Беларусь создает новую десантно-штурмовую бригаду на границе с Украиной
- Девять человек погибли и еще 33 человека пострадали при ударе по Киеву в ночь на 1 августа
- В госкорпорации «Росатом» утверждают, что дроны атаковали теплоход «Янина» в 130 милях от Новороссийска
- Дроны били по складам Wildberries в Самарской и Волгоградской областях
- Washington Post – Нетаньяху заблокировал в 2023 году поставку Украине комплексов ПВО «Железный купол»
Обстановка на фронте
На харьковском направлении фиксируется прорыв ВС РФ со стороны Артельного.
Минобороны РФ заявило о захвате поселка Белый Колодезь и села Устиновка на северо-востоке Харьковской области. «Военкор» Юрий Котенок утверждает, что российские войска ведут бои за Бакшеево, Ивановку и Анискино и близки к замыканию окружения вокруг Резниковского выступа. Согласно карте DeepState, вышеперечисленные населенные пункты контролируются СОУ, за исключением Устиновки, которая находится в «серой зоне». При этом исследователь под ником Playfra утверждает, что ситуация на земле с прорывом ВС РФ со стороны Артельного выглядит хуже, чем на карте DeepState, хотя и отрицает продвижение ВС РФ к северу от Белого Колодезя. По его данным, «просочившиеся» российские военные на этом участке движутся достаточно беспорядочно, хотя и организация украинской обороны оставляет желать лучшего. Вместе с тем исследователь заверяет, что украинское командование уже реагирует на ситуацию.
На купянском направлении российское командование заявляет об оккупации Ольговки.
Минобороны РФ заявило о захвате Ольговки к юго-востоку от Боровой. По данным DeepState, этот населенный пункт остается под украинским контролем.
На Северском выступе утверждается о выходе российских военных к Николаевке к востоку от Славянска.
Российский военный, ведущий Telegram-канал «Тѣмный», утверждает, что россиянам удалось продвинуться к востоку от Славянска по направлению к Ореховатке и выйти к Николаевке, бои за которую уже начались. На карте DeepState Николаевку и Ореховатку от зоны российского контроля отделяет около 5 км.
Исследователь Playfra сообщает, что ВС РФ нанесли удар по Черевковскому мосту через реку Казенный Торец в Славянске, по которому шло сообщение западной части города с восточной и далее с Дружковкой и Краматорском. Он также поделился кадрами поврежденного моста. Роб Ли предполагает, что россияне будут атаковать и другие мосты, чтобы изолировать Краматорск.
На константиновском направлении в самой Константиновке «полный хаос», хотя за россиянам «весомое тактическое преимущество».
Российский военный, ведущий Telegram-канал «Тѣмный», утверждает, что в Осыково и Алексеево-Дружковке идут встречные бои, а россияне атакуют украинские позиции в «кармане» к западу от Часова Яра. DeepState относят Осыково и Алексеево-Дружковку к зоне украинского контроля, однако существенно расширили «серую зону» в Константиновке и окрестностях. Примечательно, что, судя по последнему обновлению, украинцы зачистили несколько улиц в центральной части города.
Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников сообщает, что 80% Константиновки представляет собой «серую зону», а 20% — зону российского контроля. По его сведениям, россияне накапливаются в Николаевке к востоку от города, что ставит под угрозу украинские позиции в районе Часова Яра, а также «просачиваются» на Осыково, угрожая оперативным окружением Константиновки. Playfra сообщает, что украинцы продолжают удерживать позиции в Часовом Яре, однако российские инфильтрации в Стенки к западу от города ставят их под угрозу окружения.
Украинский военный, автор Telegram-канала «Офіцер» описывает ситуацию в Константиновке как «полный хаос», в котором непонятно, «что где бегает и что где летает», однако признает, что за россиянами «весомое тактическое преимущество».
На покровском направлении ВС РФ смогли захватить Сухецкое и продвинуться около Заповедного.
В DeepState признали, что россияне оккупировали Сухецкое на Добропольском выступе, а также продвинулись в районе оккупированного Заповедного (до 2024 года — Никаноровка) и практически оккупированного Родинского. По заявлению российского военблогера Анатолия Радова, ВС РФ заняли Торецкое в северной части выступа — в DeepState эту информацию не подтверждают. Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников сообщает о российских успехах в продвижении на Белицкое со стороны Вольного и Нового Шахово (до 2016 года — Розы Люксембург). По его оценке, если ВС РФ смогут занять шахту Белицкая в 6 км от Доброполья, то смогут постоянно атаковать город FPV-дронами.
На южно-донецком направлении продолжается продвижение СОУ к Успеновке и Великой Новосёлке.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщает (1, 2, 3), что ВС РФ пока не удается остановить продвижение украинских сил по направлению к Успеновке и Великой Новосёлке на стыке Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей. В частности, по сведениям обозревателя, россияне были вынуждены оставить Филию, а на западном берегу реки Мокрые Ялы удерживают только несколько позиций в районе Грушевского, тогда как российские контратаки в направлении Новопавловки оказались безуспешны. Также Машовец утверждает, что СОУ освободили Мирное и завязали бои за Поддубное, а также освободили Воскресенку, вышли к восточной окраине Малиевки и приблизились к Камышевахе. Также, по данным Машовца, украинцы вошли в Запорожское, освободили Новогеоргиевку и отразили российские контратаки по направлению на Калиновское и Вербовое. Обозреватель сообщает, что в районе Березового идут упорные встречные бои, а западнее украинцы вернули контроль над Рыбным. Машовец оценивает глубину продвижения СОУ с конца весны от 4–5 до 9–10 км. По оценке обозревателя, в случае дальнейшего продвижения украинцы могут взять под огневой контроль дорогу от Великой Новосёлки на Гуляйполе, что вынудит россиян подвозить припасы для группировки войск «Восток» через трассу М-14 (Р-280), которая подвергается постоянным ударам украинских дронов. В результате, прогнозирует Машовец, украинцы могут достичь своей цели — замедлить или остановить российское наступление на Орехов в Запорожской области.
На запорожском направлении заявляется захват россиянами Любицкого и подтверждается частичная оккупация Зализничного.
Минобороны РФ заявило о захвате Любицкого в Запорожской области. На карте DeepState это село отмечено как подконтрольное СОУ.
В DeepState сообщили, что ВС РФ продвинулись в районе Зализничного, частично оккупировав этот населенный пункт.
Площадь оккупированной ВС РФ территории Украины на карте DeepState увеличилась в июле на 36 км². В проекте поясняют, что россияне захватили 88 км², а 52 км² территории потеряли в мае и июне, но эти украинские успехи были отмечены на карте только сейчас. В то же время аналитики пишут, что им известно об успехах украинских сил на других участках площадью 49 и 83 км², которые пока также не нанесены на карту.
По оценке ISW, в июле российская армия взяла под контроль 37,85 км² территории Украины, а украинские силы утратили контроль над 121,56 км² украинской территории (таким образом, площадь «серой зоны» увеличилась на 83,71 км²). Аналитик отмечают, что в июле 2025 года ВС РФ захватили почти 456 км².
В Украине 31 июля (1, 2), 1 и 2 августа продолжались протесты с требованием вернуть Михаила Фёдорова на пост министра обороны. Между тем издание The Atlantic рассказало, что Фёдоров до увольнения вел переговоры с Илоном Маском об использовании украинскими дронами Starlink над Россией, а когда Зеленский хотел поднять тот же вопрос во время визита в США, Маск отказался встречаться с ним.
Беларусь создает новую десантно-штурмовую бригаду на границе с Украиной, заявил командующий силами специальных операций вооруженных сил страны Александр Ильюкевич.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались об отражении следующих воздушных атак:
- В ночь на 1 августа было запущено 220 средств воздушного нападения: 185 беспилотников типа «Шахед» (в том числе реактивных), других типов и БПЛА-имитаторов (154 БПЛА — 83% — были сбиты или подавлены), четыре ракеты «Циркон» / «Оникс», 27 баллистических ракет «Искандер-М» / С-400 (одна была сбита), две противорадиолокационные ракеты Х-31 и две авиационные ракеты Х-59 / Х-69 (одна сбита). Зафиксированы попадания четырех противокорабельных и 26 баллистических ракет, а также 23 БПЛА в 21 локации и падение обломков в двух локациях. Кроме того, три ракеты не достигли цели
- В ночь на 2 августа было запущено 133 беспилотника типа «Шахед» (в том числе реактивных), других типов и БПЛА-имитаторов (109 БПЛА — 82% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 24 БПЛА в 19 локациях, а также падение обломков в трех локациях
- В ночь на 3 августа был запущен 181 беспилотник типа «Шахед» (в том числе реактивные), других типов и БПЛА-имитаторов (163 БПЛА — 90% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 14 БПЛА в 13 локациях, а также падение обломков в двух локациях
Ракета X-101, упавшая в Польше во время массированного удара по Украине в ночь на 30 июля, была изготовлена в этом году на заводе в Московской области, сообщили в польской прокуратуре.
В Украине 31 июля была предотвращена попытка покушения на командира 2-го корпуса Нацгвардии Украины «Хартія» Игоря Оболенского, сообщил Владимир Зеленский. По его словам, нападавший и его сообщник задержаны, проводятся следственные действия. Кроме того, президент заявил, что Украина «обязательно ответит» на попытку атаки на командира. По информации украинского издания «Мілітарний», Оболенский принимал участие в боевых действиях с 2014 года.
В тот же день был атакован Павлоград в Днепропетровской области. По сообщению (1, 2) главы местной ОВА Александра Ганжи, пострадали восемь человек, под удар попал торговый комплекс. Пророссийский Telegram-канал «Военный Осведомитель» пишет, что целью атаки стал логистический центр.
OSINT-исследователь Клеман Молен обратил внимание, что в последнее время Павлоград, расположенный примерно в 75 км от ЛБС, неоднократно был атакован управляемыми авиабомбами. Такие атаки могут свидетельствовать о том, что россияне вернулись к применению авиабомб УМПБ-5Р с удлиненным крылом, увеличенной дальностью полета и оснащенных реактивным двигателем, считает аналитик.
В Херсоне при ударе управляемыми авиабомбами по учебному заведению один человек погиб, еще пятеро пострадали, сообщили в ГСЧС.
На следующий день авиабомбы вновь атаковали Херсон. Один человек погиб, еще 19 получили ранения. Загорелись одноэтажный жилой дом, складское помещение и прицеп грузового автомобиля.
Девять человек погибли и еще 33 человека, в том числе четверо несовершеннолетних, пострадали при ударе по Киеву в ночь на 1 августа. Мэр города Виталий Кличко сообщил, что удар был нанесен баллистическими ракетами. Судя по множественным разрывам, по Киеву применялись ракеты с кассетной боевой частью. По словам Кличко, среди пострадавших четверо детей, 17 раненых госпитализированы. Среди погибших — 22-летний сотрудник полиции, который находился на службе, сообщили в прокуратуре (он попал под повторный удар). Последствия атаки фиксируются в Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Печерском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах столицы. На опубликованных прокуратурой кадрах видны, в том числе, повреждения супермаркета «Велмарт» в Днепровском районе. Два попадания зафиксировали также на территории «Киевмедспецтранса» — коммунальной компании, обеспечивающей работу медицинского транспорта. Кличко сообщил, что из-за удара частично разрушены четыре здания предприятия, сгорели пять карет скорой помощи и повреждены еще 20 автомобилей. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что при атаке также пострадали посольство Литвы и школа.
Еще три человека пострадали в Бучанском районе Киевской области. Там возник пожар на одном из промышленных объектов. В Браварском районе один человек погиб, еще шестеро пострадали при ударе по складу маркетплейса Rozetka, сообщили в областной прокуратуре.
Удар ракеты по Киеву был зафиксирован во время прямого эфира на телеканале CNN, когда ведущий Джим Скиутто обсуждал вопрос о предоставлении Украине разрешения на производство ЗУР для ЗРК Patriot с членом Верховной рады Галиной Янченко.
В российском Минобороны утверждают, что целью атаки были предприятия военно-промышленного комплекса и логистические центры в Киеве и Киевской области.
Мониторинговые каналы публикуют схему массированной комбинированной атаки в ночь на 1 августа.
31 июля и в ночь на 1 августа был дважды атакован логистический центр в Полтаве, сообщил (1, 2) глава ОВА Виталий Дякивнич. По информации украинского информагентства УНIАН, в результате атаки был уничтожен сортировочный терминал почтового оператора «Нова Пошта».
В июле, воспользовавшись отсутствием в Украине ЗУР для ЗРК Patriot, российские силы запустили по территории страны рекордные 126 баллистических ракет типа «Искандер-М», С-400 и KN-23, подсчитал украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика». Всего в июле по Украине было выпущено 376 различных ракет, что почти вдвое больше, чем в июне, пишет УНIАН.
Восемь человек пострадали при ударе по рейсовому микроавтобусу в Червоногригоровской общине в Никопольском районе Днепропетровской области, сообщил (1, 2) глава местной ОВА.
Три человека пострадали при попадании дрона по жилому 24-этажному дому в Одессе днем 1 августа, сообщили местные власти. Возник пожар.
Пророссийские Telegram-каналы сообщают (1, 2), что в результате очередного удара по мосту в Затоке в Одесской области произошло обрушение пролета в его северной части. Также они публикуют видео ударов дронами «Герань-4 Сикер» по буксирам на территории Черноморского судостроительного завода в Николаевской области и кадры последствий «прилетов» по двум сухогрузам в Одесской области.
2 августа склад маркетплейса Rozetka в Броварах вновь подвергся удару, сообщили в компании. На этот раз обошлось без пострадавших.
В ночь на 2 августа беспилотники нанесли удары по Индустриальному району Харькова и селу Логачевка Харьковского района. В результате пострадали пять человек, среди них два ребенка, сообщили в ГСЧС. Загорелись складское помещение, деревянные поддоны и помещение автосервиса. Повреждения получили частные дома, складские и хозяйственные постройки. В компании «Нова Пошта» заявили об одном погибшем в результате атаки на почтовый терминал.
Один человек погиб и еще 10 получили ранения в результате атак на несколько населенных пунктов Никопольского района Днепропетровской области, сообщили в Национальной полиции Украины.
В Полтавской области под удары БПЛА попали два промышленных предприятия и объект критической инфраструктуры в Полтавском районе, сообщил глава местной ОВА. В результате в регионе начались аварийные отключения электроэнергии и газоснабжения. По информации ГСЧС, на объекте критической инфраструктуры произошла утечка опасного химического вещества, которую удалось ликвидировать.
В течение полутора часов 2 августа на Запорожье были сброшены восемь управляемых авиабомб, сообщил глава ОВА Иван Фёдоров. В результате ударов разрушены жилые и нежилые здания. Под завалами дома погибла 71-летняя женщина, еще 31 человек пострадал.
В Широковской общине Криворожского района Днепропетровской области при атаке на АЗС 3 августа погибли три человека, в том числе восьмилетний мальчик, сообщили (1, 2) местные власти. Пострадали еще шестеро. На месте удара возник пожар. Повреждения получили автозаправка и автомобили.
В Чернигове беспилотник атаковал одно из предприятий, сообщил глава городской военной администрации Дмитрий Брижинский. Возник пожар, один человек получил травмы.
В Одесской области дроны атаковали транспортную инфраструктуру. По словам главы местной ОВА Олега Кипера, на одном из объектов возникло возгорание. Пострадали 10 человек, из них четверо госпитализированы.
Минобороны РФ заявило об ударах 3 августа по трем судам в акватории Чёрного моря и одному сухогрузу в порту Николаев в Украине.
После запуска второй партии спутников системы «Рассвет» от российского «Бюро 1440» они получили способность обеспечивать устойчивую связь в Украине в течение 1–1,5 часов 2–3 раза в сутки. Сергей «Флеш» Бескрестнов сомневается, что Украина сможет создать эффективные методы противодействия российской спутниковой связи, однако заверяет, что пока эти спутники работают в тестовом режиме.
Минобороны РФ отчиталось об отражении следующих воздушных налетов:
- в течение дня 31 июля были перехвачены 223 беспилотника над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей
- в ночь на 1 августа были уничтожены 274 БПЛА над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей
- в течение дня 1 августа были перехвачены 152 беспилотника над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тульской областями, Башкортостаном, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей
- в ночь на 2 августа были уничтожены 635 БПЛА над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей
- в течение дня 2 августа были перехвачены 245 беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Кировской, Липецкой, Орловской, Омской, Рязанской, Самарской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Пермским краем, Крымским полуостровом, Башкортостаном, Ханты-Мансийским автономным округом и акваторией Чёрного моря
- в ночь на 3 августа был уничтожен 131 беспилотник над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тульской областями, Крымским полуостровом, Краснодарским краем и акваторией Чёрного моря
За июль в сторону Московского региона летели 6 225 беспилотников, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, из них 780 БПЛА уничтожены на подлете к столице, остальные — «на дальних подступах». К посту он приложил инфографику.
В ГУР отчитались о поражении ЗРПК «Панцирь» в оккупированной части Херсонской области, патрульного катера «Сарган» и наземной станции управления разведывательно-ударными БПЛА «Форпост» в ночь на 30 июля.
Также ГУР показало удар по двум радиолокационным объектам ВС РФ в аннексированном Крыму, осуществленный в конце июля. Заявляется, что в ходе операции использовались новейшие морские платформы Magura, в частности носители FPV-дронов, что позволило нанести успешные удары по российским наземным целям на полуострове.
Не менее восьми человек получили ранения при атаке БПЛА на автобус, следовавший по маршруту Краснодар — Донецк в так называемом Амвросиевском муниципальном округе, сообщили местные власти 31 июля.
Утром 1 августа «власти» оккупированной части Запорожской области отчитались об одном погибшем и 12 пострадавших при атаке беспилотника на автобус с работниками Днепрорудненского железорудного комбината у села Малая Белозерка.
В Генштабе ВСУ заявили о поражении в ночь на 1 августа склада морских беспилотных катеров в районе Черноморского в Крыму, железнодорожного моста «Сиваш» в районе Чонгара, соединяющего оккупированные территории Херсонской области и Крыма, и ж/д-моста в районе Владиславовки в Крыму, а также подразделения радиоэлектронной разведки Черноморского флота РФ в Севастополе. OSINT-проекты InformNapalm и OSINTtechnical со ссылкой на спутниковый сервис мониторинга пожаров NASA FIRMS уточняют, что речь идет о 475-м центре радиоэлектронной борьбы (в/ч 60135) Черноморского флота России на мысе Фиолент.
В госкорпорации «Росатом» утверждают, что дроны атаковали теплоход «Янина» в 130 милях от Новороссийска. Он принадлежит компании Fesco, входящей в «Росатом». «Это был самый обычный мирный контейнеровоз, шедший в международных водах и перевозивший гражданскую продукцию — от замороженных продуктов до строительных и отделочных материалов», — говорится в сообщении. Теплоход затонул, все 17 членов экипажа спасены.
В Уфе утром 1 августа беспилотники атаковали промзону. По словам главы Башкортостана Радия Хабирова, в промышленной зоне Уфы «возникло задымление» из-за «упавших обломков сбитого беспилотника». Погибших и пострадавших нет, сообщил он. По утверждению украинских каналов, дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод. Издание Astra по снимкам очевидцев установило, что столбы дыма поднимаются с территории НПЗ «Башнефть-Уфанефтехим».
Владимир Зеленский подтвердил потопление контейнеровоза «Янина» и сообщил об ударах по инфраструктуре трех российских НПЗ в Башкортостане. Примечательно, что на опубликованном Зеленским видео показаны кадры атаки БЭК на танкер Bourda 2006 года постройки, который ходит под флагом Либерии.
Украинские паблики сообщают (1, 2) об атаке на Зуевскую ТЭС в Зугресе в оккупированной части Донецкой области и последующем возгорании. Также сообщается, что под удар попал оккупированный Бердянск в Запорожской области — часть города осталась без света.
Вечером 1 августа в центре Москвы, на входе в ресторан Balzi Rossi на Кудринской площади, было совершено покушение, предположительно, на главкома ВКС России Александра Чайко (1, 2, 3). В результате взрыва погибли пять человек, ранения получил 21 человек. Z-каналы пишут (1, 2), что сам главком не пострадал.
В ночь на 2 августа в Саратовской области беспилотники атаковали НПЗ «Роснефти» и военный аэродром Энгельс-2. Генштаб ВСУ подтвердил атаки на эти объекты. В Саратове и Энгельсе дроны попали по многоэтажкам. В Энгельсе погибли два человека, а в Саратове «пострадали несколько жителей многоквартирного дома», сообщил губернатор Роман Бусаргин. OSINT-проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ выполнил геопривязку по опубликованным фото и видео и выяснил, что на Саратовском НПЗ загорелась установка ЭЛОУ-АВТ-6 мощностью 6 млн тонн нефти в год.
Telegram-канал DroneBomber✙ предполагает, что по Энгельсу были запущены шесть ракет «Фламінго», но все они были перехвачены.
В украинском OSINT-проекте «Кіберборошно» рассказали, что начиная с 23 июня российские самолеты ДРЛО А-50У практически еженощно дежурят над Поволжьем для перехвата крылатых ракет «Фламінго», а в ночь на 7 июля россияне подняли в воздух все имеющиеся 4 борта. В проекте также отмечают, что эти самолеты перешли к системе рассеянного базирования, и заверяют, что СОУ работают над их устранением.
Украинское военное командование также утверждает, что были атакованы Людиновская нефтебаза в Калужской области и места хранения, подготовки и запуска беспилотников. Владимир Зеленский уточнил, что речь идет о базе хранения и запуска российских дронов в Брянской области.
В Самарской области из-за ночной атаки загорелся склад Wildberries площадью 128 тысяч квадратных метров в поселке Новосемейкино в пригороде Самары. Обошлось без пострадавших, заявили представители маркетплейса. Примерно в 450 метрах от склада в поле находится изображение российского флага и символов российского вторжения в Украину размером около 80 на 40 метров, обратило внимание издание Astra.
OSINT-проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ публикует спутниковые снимки результатов атак по шести складам Wildberries с 28 июля по 2 августа. В частности на снимках видно, что атакованный 31 июля склад в Волгограде полностью выгорел.
В Уфе был атакован «Башнефть-УНПЗ», выяснила Astra по кадрам очевидцев. Глава Башкортостана сообщил о 25 сбитых дронах и пожаре после падения одного из них в промышленной зоне. Обошлось без пострадавших.
В небе над Удмуртией ночью были сбиты два беспилотника, сообщила врио главы республики Ольга Абрамова. По ее словам, при атаке пострадал гражданский автомобиль, три человека погибли. Еще два человека, включая ребенка, были госпитализированы.
Днем 2 августа налету беспилотников подверглась Омская область, сообщил губернатор Виталий Хоценко. По его словам, в поле под Омском из-за обломков сбитого БПЛА возник пожар, пострадавших нет. Вследствие атаки власти региона приняли решение отменить концерт по случаю празднования Дня города.
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди 2 августа отчитался, что вверенные ему подразделения за 72 часа поразили 13 энергоузлов, в том числе ТЭЦ и 12 подстанций, на оккупированной территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Еще 10 подстанций были атакованы в ночь на 3 августа. С 1 июля, по его подсчетам, СБС поразили 187 энергообъектов в Крыму и на оккупированной территории материковой Украины.
Также «Мадяр» показал видео ударов по колонне российских бензовозов, прикрытой мобильной огневой группой, в Приморске в Запорожской области (геопривязка). Руководитель «Центра изучения оккупации» Пётр Андрющенко опубликовал кадры последствий той же атаки, снятые с земли.
Z-канал «Военный Осведомитель» поделился кадрами перехвата украинского аэростата, несущего тяжелый FPV-дрон с терминалом Starlink. Аэростаты применяются украинской стороной для увеличения дальности полета дронов.
Белгородское водохранилище обмелело после попаданий БПЛА по плотине 19 и 23 июля 2026 года. Местные Telegram-каналы публикуют кадры водохранилища, где на больших участках вместо воды образовалась суша.
В результате удара беспилотника по детской площадке в селе Принцевка в Белгородской области погибла 13-летняя девочка, рассказал врио губернатора Александр Шуваев. Две девочки — семи и девяти — лет получили осколочные ранения, их доставили в больницу.
В ночь на 3 августа в Белгороде беспилотники ударили по корпусу Белгородского государственного университета имени Шухова, где разрабатывали беспилотники, сообщил Telegram-канал «Пепел ➜ Белгород» и опубликовал кадры с пожаром в здании вуза. Судя по кадрам, здание почти полностью сгорело. Врио губернатора подтвердил ночной налет беспилотников на Белгород, однако не раскрыл конкретные цели. По его словам, под удар попали некие соцобъект и два коммерческих склада. Как обратила внимание Astra, в БГТУ проектировали автоматизированную систему управления беспилотниками на базе микропроцессора «Миландр». В самом вузе сообщали, что это гражданская разработка, которая нужна для съемки с воздуха и мониторинга ЛЭП и теплотрасс.
Также ночью дроны атаковали склад Wildberries в Хрястово во Владимирской области. Губернатор Александр Авдеев сообщил, что под удар попал «складской комплекс» в Собинском округе. Есть разрушения и пожар, указал чиновник. В Wildberries позднее сообщили о возгорании на объекте компании из-за атаки и об эвакуации людей со склада. По информации Авдеева, пострадали три человека. С 3 августа руководство маркетплейса запретило сотрудникам складских объектов по всей России проносить на работу смартфоны с камерой, чтобы те не снимали последствия атак БПЛА, — исключения сделаны для кнопочных телефонов.
До 280 млрд рублей могли составить потери продавцов Wildberries после атак на склады, пишет Forbes со ссылкой на аналитиков. Эта сумма касается только хранившихся на складах товаров. В нее не входит стоимость зданий, оборудования, сортировочных линий, нарушения поставок и потери от снижения продаж.
Утром 3 августа беспилотник ударил по Геленджику. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о семи погибших, из них трое детей, и 40 пострадавших, среди которых также есть дети. Кондратьев заявил, что атака была направлена на гражданскую инфраструктуру. Astra установила, что опубликованные каналом Supernova+ кадры были сняты в Архипо-Осиповке. На записи слышна стрельба (вероятно, работа ПВО), а затем беспилотник резко снижается, падает на побережье рядом с людьми и взрывается. Туристы и местные жители отмечают, что власти не включали сирены, пишут местные СМИ.
Четыре человека погибли, еще двое получили ранения при ночной атаке на Крым, сообщил «глава» полуострова Сергей Аксёнов. По информации канала «Крымский ветер», после атаки начался пожар на территории центрального рынка в Керчи. Один из дронов взорвался над частным сектором, загорелся жилой дом. Также авторы канала сообщают о пожаре в районе Керченского моста. В Генштабе ВСУ отчитались о поражении в Крыму склада материально-технического обеспечения и ремонтно-восстановительной базы артиллерийской бригады в районе села Новая Жизнь, а также складов около сёл Окуневка и Наумовка и коммуникационного узла связи в селе Артёмовка.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 30 июля по 20:00 31 июля стало известно как минимум об 11 погибших и 127 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. В минувшие выходные 35 мирных жителей погибли, еще 265 получили ранения. Также CIT публикует (1, 2) сводки ударов по энергетической инфраструктуре за тот же период.
Потери
По данным Генштаба ВСУ, июль стал рекордным месяцем по потерям в ВС РФ. За месяц потери российской армии составили 42 860 военных убитыми и ранеными. Предыдущий максимум был зафиксирован в июне, когда потери составили 39 290 военных.
FPV-дрон впервые смог долететь и поразить российский ЗРК С-300В, сообщил аналитик Дмитрий Путята. По его оценке, это удалось не только благодаря увеличению дальности украинских дронов, но и плохой организации противодронового прикрытия комплекса, вопреки новым российским нормативам.
Вооружения и военная техника
Сергей «Флеш» Бескрестнов публикует снимки якобы новых неизвестных российских БПЛА. Z-канал «Осведомитель» отмечает, что один из них сильно напоминает украинские FP-1/2, но отличается конструкцией хвостового оперения.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заблокировал в 2023 году поставку Украине комплексов ПВО «Железный купол» совместного американско-израильского производства, инициированную покойным сенатором Линдси Грэмом, хотя системы были оплачены США, пишет The Washington Post.
О главных событиях войны 31 июля 2026 года — в предыдущей сводке: ВС РФ «просачиваются» в соседние с Добропольем села, передача лицензии на ЗУР для ЗРК Patriot Украине под вопросом. Что происходит на фронте