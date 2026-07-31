ВС РФ «просачиваются» в соседние с Добропольем села, передача лицензии на ЗУР для ЗРК Patriot Украине под вопросом. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- Российское командование заявляет об оккупации Веровки на харьковском направлении
- На Северском выступе расширяется зона контроля ВС РФ около Новомаркового и Калеников
- Российские военные «просачиваются» в соседние с Добропольем села на покровском направлении
- The Guardian — неделю назад ВС РФ уничтожили завод по производству БПЛА в Киеве
- Владимир Зеленский — российская армия впервые за долгое время применила ракету из КНДР
- Склад Wildberries загорелся в Волгограде после атаки беспилотников, повреждены два дома
- В Пензенской области продолжились облавы на мужчин, но теперь их устраивают неизвестные в штатском
- Трамп поставил под сомнение передачу Украине лицензии на производство ЗУР для ЗРК Patriot
Обстановка на фронте
На харьковском направлении российское командование заявляет об оккупации Веровки.
Минобороны РФ заявило о захвате Веровки к юго-востоку от Волчанска. По данным DeepState, этот населенный пункт остается под контролем СОУ и отстоит от «серой зоны» на 11 км.
На Северском выступе расширяется зона контроля ВС РФ около Новомаркового и Калеников.
В DeepState зафиксировали расширение российской зоны контроля в районе Новомаркового к востоку от Краматорска и Калеников у берега Северского Донца к востоку от Славянска. Ранее об активном продвижении ВС РФ на этом участке писал OSINT-исследователь Клеман Молен.
На константиновском направлении российская сторона делает утверждение об оккупации Стенок.
Минобороны РФ также сообщает, что ВС РФ оккупировали Стенки к западу от Часова Яра. На карте DeepState и этот населенный пункт обозначен как подконтрольный Украине, «серая зона» начинается в 2 км.
На покровском направлении российские военные «просачиваются» в соседние с Добропольем села.
Исследователь под ником Playfra комментирует российские «флаговтыки» в Водянском к югу от Доброполья. По его сведениям, российские военные «просачиваются» в это и соседние села со стороны Родинского, которое уже практически полностью подконтрольно ВС РФ, минуя Белицкое, через линию ИФС, где большую их часть уничтожают. Тем не менее исследователь предупреждает, что в будущем такие «просачивания» могут привести к накоплению и закреплению.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 31 июля 255 беспилотников типа «Шахед» (включая реактивные), других типов и БПЛА-имитаторов (195 БПЛА — 76% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 22 дронов в 14 локациях, а также падение обломков в четырех локациях.
The Guardian сообщает, что неделю назад ВС РФ уничтожили завод по производству БПЛА в Киеве. Предприятие принадлежало американской компании Terminal Autonomy, производящей дроны RQ 100 Scout, AQ 100 Bayonet и AQ 400 Scythe. Это первая российская атака на американскую оборонную компанию с начала войны. 26 июля Минобороны России сообщало об атаке на этот завод, указывая, что там работали «специалисты из украинско-американской компании». Ее название ведомство не уточнило.
Владимир Зеленский заявил, что российская армия впервые за долгое время применила ракету из КНДР. Накануне в Радушном в Днепропетровской области ракета разрушила дом многодетной семьи. По словам Зеленского, погибли родители и трое детей. Судьба еще пятерых членов семьи, среди которых полуторагодовалый ребенок на момент публикации заявления была неизвестна.
О том, что удар был нанесен северокорейской ракетой, также пишет Reuters со ссылкой на два источника. По словам одного из собеседников журналистов, использование этих ракет отражает тенденцию России наносить удары только теми ракетами, которые могут быть перехвачены исключительно американскими ЗРК Patriot. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил о вероятности использования ракет KN-23 впервые за долгое время.
Накануне вечером нанесен удар по логистическому терминалу компании «Нова пошта» в Днепровском районе Днепропетровской области. В результате удара на объекте возник пожар, сообщили местные власти. По предварительным сведениям, никто не пострадал.
В Минобороны РФ отчитались об ударах по судам, которые якобы доставили военные грузы в порт Николаева. На самом деле судоходство в этом порту не ведется еще с 2022 года, когда российские войска захватили Кинбурнскую косу, а вместе с ней и контроль над выходом из Днепровского залива.
Шесть человек, включая троих детей, пострадали в результате удара по аграрному предприятию в Житомирской области накануне, сообщили в ГСЧС. Взрывной волной были повреждены жилые дома и социальные объекты.
В результате обстрелов Никопольского района погибли два человека, еще три пострадали, написал утром глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
При атаке на почтовое отделение в Винницкой области пострадали девять человек. Спасатели ликвидировали пожар на площади более 750 м². Тушение огня затруднялось из-за угрозы повторных атак, сообщили в ГСЧС.
Три человека погибли, еще несколько пострадали в результате атак в Херсонской области.
Z-каналы публикуют кадры мощного взрыва, как сообщается, на складе боеприпасов в Хмельницком. В командовании ССО Украины сообщили о «чрезвычайной ситуации», которая вызвала взрыв с последующей детонацией. Подробностей там не привели.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 30 июля 59 беспилотников над Белгородской, Кировской, Курской, Ростовской областями, Крымским полуостровом, Удмуртией и Пермским краем. В ночь на 31 июля был перехвачен 371 БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Ростовской, Тульской областями, Краснодарским краем, Дагестаном, Крымским полуостровом, Татарстаном и акваториями Азовского и Чёрного морей.
OSINT-проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ опубликовал спутниковый снимок сгоревшего склада Wildberries в Краснодарском крае. Он был атакован 22 июля.
Telegram-канал Exilenova+ опубликовал видео, из которого следует, что в Котовске в Тамбовской области логистический хаб Wildberries частично возобновил работу.
Склад Wildberries загорелся в Волгограде после атаки беспилотников минувшей ночью. По словам губернатора области Андрея Бочарова, также были повреждены многоквартирный дом в Тракторозаводском районе и частный — в Красноармейском. Один человек погиб и восемь пострадали. Кроме того, власти сообщили о пожаре «на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда». Exilenova+ утверждает, что речь идет о нефтеперерабатывающем заводе «Лукойл-Волгограднефтепереработка».
Рязанский НПЗ остановил переработку нефти после атаки дронов 29 июля. Как пишет Reuters, остановка может продлиться около двух недель. Потребуется повторный запуск основных и вспомогательных установок, настройка технологических процессов и восстановление параметров качества продукции.
СОУ удалось вывести из строя почти половину (45%) номинальных и треть (33%) фактических нефтеперерабатывающих мощностей в России. Об этом пишет газета The Financial Times, изучив схемы НПЗ, фотографии, спутниковые снимки и данные тепловизионной съемки. Как отметило издание, эти удары спровоцировали самый острый топливный кризис в России со времен распада СССР. Удары планируются таким образом, чтобы вывести из строя наиболее труднозаменимые узлы НПЗ.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 29 июля по 20:00 30 июля стало известно как минимум о 32 погибших и 161 пострадавшем мирном жителе в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
Украина потеряла на поле боя около 50 тысяч солдат, Россия потеряла убитыми 700 тысяч, заявил Зеленский в интервью американскому Fox News. В феврале текущего года Зеленский говорил о 55 тысячах погибших украинских военнослужащих.
Источники издания «Українська Правда» в штурмовых полках ВСУ сообщили, что новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый распорядился приостановить отправку пополнений и перевод в эти подразделения, которые ранее пользовались покровительством экс-главкома Александра Сырского. Это произошло на фоне журналистских расследований о злоупотреблениях в 425-м и 225-м ОШП. Информацию о приостановке пополнений подтвердили в 425-м полку.
В Пензенской области продолжились облавы на мужчин, но теперь их устраивают неизвестные в штатском, действующие от лица органов власти, которые не представляют, пишет «Агентство». Они получают содействие местных чиновников, в том числе машины, которые используют для облав.
Вооружения и военная техника
Украина в 2026 году получит €1,5 млрд на закупку ракет средней и большой дальности в рамках оборонного кредита от Евросоюза, сообщает «Європейська Правда» со ссылкой на источники в ЕС. Сообщается, что поставкой ракет займется совместное предприятие Украины и неназванной европейской страны.
Трамп в интервью Financial Times поставил под сомнение передачу Украине лицензии на производство ЗУР для ЗРК Patriot, хотя ранее публично обещал это сделать на фоне ударов российскими баллистическими ракетами по Украине.
Сергей «Флеш» Бескрестнов опубликовал кадры перехвата российского БПЛА «Гербера», который буксировал FPV-дрон. По словам «Флеша», он не понимает назначения такой модификации, поскольку ранее «Герберы» перевозили FPV на корпусе.
О главных событиях войны 30 июля 2026 года — в предыдущей сводке: СОУ продвигаются на запорожском направлении, горят склады Wildberries в Пензенской области и Удмуртии. Что происходит на фронте
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