ВС РФ «просачиваются» в соседние с Добропольем села, передача лицензии на ЗУР для ЗРК Patriot Украине под вопросом. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

Российское командование заявляет об оккупации Веровки на харьковском направлении

На Северском выступе расширяется зона контроля ВС РФ около Новомаркового и Калеников

Российские военные «просачиваются» в соседние с Добропольем села на покровском направлении

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Обстановка на фронте

На харьковском направлении российское командование заявляет об оккупации Веровки.

Минобороны РФ заявило о захвате Веровки к юго-востоку от Волчанска. По данным DeepState, этот населенный пункт остается под контролем СОУ и отстоит от «серой зоны» на 11 км.

На Северском выступе расширяется зона контроля ВС РФ около Новомаркового и Калеников.

В DeepState зафиксировали расширение российской зоны контроля в районе Новомаркового к востоку от Краматорска и Калеников у берега Северского Донца к востоку от Славянска. Ранее об активном продвижении ВС РФ на этом участке писал OSINT-исследователь Клеман Молен.

На константиновском направлении российская сторона делает утверждение об оккупации Стенок.

Минобороны РФ также сообщает, что ВС РФ оккупировали Стенки к западу от Часова Яра. На карте DeepState и этот населенный пункт обозначен как подконтрольный Украине, «серая зона» начинается в 2 км.

На покровском направлении российские военные «просачиваются» в соседние с Добропольем села.

Исследователь под ником Playfra комментирует российские «флаговтыки» в Водянском к югу от Доброполья. По его сведениям, российские военные «просачиваются» в это и соседние села со стороны Родинского, которое уже практически полностью подконтрольно ВС РФ, минуя Белицкое, через линию ИФС, где большую их часть уничтожают. Тем не менее исследователь предупреждает, что в будущем такие «просачивания» могут привести к накоплению и закреплению.