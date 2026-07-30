СОУ продвигаются на запорожском направлении, горят склады Wildberries в Пензенской области и Удмуртии. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

На константиновском направлении украинские бойцы до сих пор не ушли из Константиновки

Заявляется о захвате ВС РФ Красноярского, Светлого и большей части Водянского на покровском направлении

Передовые группы СОУ продвинулись в Плавни и по направлению на Каменское на запорожском направлении

Шесть человек — трое взрослых и трое детей — погибли при ракетном ударе по поселку Радушное под Кривым Рогом

В Пензенской области и в Удмуртии были атакованы и загорелись склады Wildberries

«Коммерсантъ» — Wildberries ищет свободные складские помещения в Казахстане

ГБР и Генштаб ВСУ проводят операцию по проверке взяточничества в ТЦК

В российских ракетах типа «Бандероль» обнаруживают западные компоненты, произведенные в 2025–2026 годах

Обстановка на фронте

На сумском направлении российское командование заявляет о захвате Малой Слободки.

Минобороны РФ заявило об оккупации села Малая Слободка на севере Сумской области и Могрица к северо-востоку от Сум. На карте DeepState оба села (1, 2) показаны как полностью подконтрольные СОУ.

На харьковском направлении Минобороны РФ утверждает, что российские войска захватили Юрченково.

Минобороны РФ сообщило, что российские войска заняли Юрченково на севере Харьковской области. По данным DeepState, этот населенный пункт также контролируется Украиной.

На константиновском направлении украинские бойцы до сих пор не ушли из Константиновки.

Исследователь под ником Playfra приводит еще несколько геопривязок, которые доказывают, что украинские военные по-прежнему присутствуют в Константиновке.

На покровском направлении заявляется о захвате ВС РФ Красноярского, Светлого и большей части Водянского.

Минобороны РФ заявило о захвате Красноярского к югу от Доброполья. «Военкор» Юрий Котенок, в свою очередь, утверждает, что россияне заняли Светлое и большую часть Водянского, а также продвигаются в самом Доброполье. На карте DeepState все эти населенные пункты обозначены как полностью подконтрольные СОУ, за исключением Шевченко, которое частично находится в «серой зоне».

На запорожском направлении передовые группы СОУ продвинулись в Плавни и по направлению на Каменское.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец рассказывает (1, 2, 3, 4), что российская 58-я армия пытается одновременно не допустить продвижения украинцев к Каменскому у берега Днепра и охватить с флангов Орехов для последующего штурма. По его сведениям, передовые группы СОУ продвинулись в Плавни и по направлению на Каменское. Также украинцы практически вытеснили противника из Приморского и добивают оставшиеся малые группы в Степногорске и окрестностях, сообщает обозреватель. Россияне, в свою очередь, по сведениям Машовца, стремятся выйти на высоты западнее Орехова, однако пока смогли лишь организовать «просачивание» нескольких пехотных групп к Новоандреевке. Кроме того, украинцы практически полностью зачистили Новоданиловку и Малую Токмачку, а российские попытки обойти последнюю с фланга не приносят успехов. Машовец прогнозирует, что командование 58-й армии и дальше будет сосредотачивать усилия на Ореховском районе обороны, однако при этом будет стараться удерживать территорию в районе Каменского, поскольку это позволяет поражать находящийся в 22–23 км город Запорожье различными боеприпасами.

В Украине 14-й день продолжаются протесты в поддержку Михаила Фёдорова с требованием восстановить его на посту министра обороны.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 30 июля 358 средств воздушного нападения: 284 беспилотников типа «Шахед» (в том числе реактивных), других типов и БПЛА-имитаторов (265 БПЛА — 93% — были сбиты или подавлены), девяти баллистических ракет «Искандер-М» (одна сбита), 61 крылатой ракеты Х-101 / «Калибр» (54 были сбиты) и четырех противокорабельных ракет «Циркон» / «Оникс» (о сбитии не сообщалось). Зафиксированы попадания трех противокорабельных, шести баллистических, двух крылатых ракет и 17 БПЛА в 20 локациях, а также падение обломков в 13 локациях. Информация о судьбе восьми ракет уточняется.

Мониторинговые каналы публикуют схему массированной комбинированной атаки минувшей ночью.