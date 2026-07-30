СОУ продвигаются на запорожском направлении, горят склады Wildberries в Пензенской области и Удмуртии. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На константиновском направлении украинские бойцы до сих пор не ушли из Константиновки
- Заявляется о захвате ВС РФ Красноярского, Светлого и большей части Водянского на покровском направлении
- Передовые группы СОУ продвинулись в Плавни и по направлению на Каменское на запорожском направлении
- Шесть человек — трое взрослых и трое детей — погибли при ракетном ударе по поселку Радушное под Кривым Рогом
- В Пензенской области и в Удмуртии были атакованы и загорелись склады Wildberries
- «Коммерсантъ» — Wildberries ищет свободные складские помещения в Казахстане
- ГБР и Генштаб ВСУ проводят операцию по проверке взяточничества в ТЦК
- В российских ракетах типа «Бандероль» обнаруживают западные компоненты, произведенные в 2025–2026 годах
Обстановка на фронте
На сумском направлении российское командование заявляет о захвате Малой Слободки.
Минобороны РФ заявило об оккупации села Малая Слободка на севере Сумской области и Могрица к северо-востоку от Сум. На карте DeepState оба села (1, 2) показаны как полностью подконтрольные СОУ.
На харьковском направлении Минобороны РФ утверждает, что российские войска захватили Юрченково.
Минобороны РФ сообщило, что российские войска заняли Юрченково на севере Харьковской области. По данным DeepState, этот населенный пункт также контролируется Украиной.
На константиновском направлении украинские бойцы до сих пор не ушли из Константиновки.
Исследователь под ником Playfra приводит еще несколько геопривязок, которые доказывают, что украинские военные по-прежнему присутствуют в Константиновке.
На покровском направлении заявляется о захвате ВС РФ Красноярского, Светлого и большей части Водянского.
Минобороны РФ заявило о захвате Красноярского к югу от Доброполья. «Военкор» Юрий Котенок, в свою очередь, утверждает, что россияне заняли Светлое и большую часть Водянского, а также продвигаются в самом Доброполье. На карте DeepState все эти населенные пункты обозначены как полностью подконтрольные СОУ, за исключением Шевченко, которое частично находится в «серой зоне».
На запорожском направлении передовые группы СОУ продвинулись в Плавни и по направлению на Каменское.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец рассказывает (1, 2, 3, 4), что российская 58-я армия пытается одновременно не допустить продвижения украинцев к Каменскому у берега Днепра и охватить с флангов Орехов для последующего штурма. По его сведениям, передовые группы СОУ продвинулись в Плавни и по направлению на Каменское. Также украинцы практически вытеснили противника из Приморского и добивают оставшиеся малые группы в Степногорске и окрестностях, сообщает обозреватель. Россияне, в свою очередь, по сведениям Машовца, стремятся выйти на высоты западнее Орехова, однако пока смогли лишь организовать «просачивание» нескольких пехотных групп к Новоандреевке. Кроме того, украинцы практически полностью зачистили Новоданиловку и Малую Токмачку, а российские попытки обойти последнюю с фланга не приносят успехов. Машовец прогнозирует, что командование 58-й армии и дальше будет сосредотачивать усилия на Ореховском районе обороны, однако при этом будет стараться удерживать территорию в районе Каменского, поскольку это позволяет поражать находящийся в 22–23 км город Запорожье различными боеприпасами.
В Украине 14-й день продолжаются протесты в поддержку Михаила Фёдорова с требованием восстановить его на посту министра обороны.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 30 июля 358 средств воздушного нападения: 284 беспилотников типа «Шахед» (в том числе реактивных), других типов и БПЛА-имитаторов (265 БПЛА — 93% — были сбиты или подавлены), девяти баллистических ракет «Искандер-М» (одна сбита), 61 крылатой ракеты Х-101 / «Калибр» (54 были сбиты) и четырех противокорабельных ракет «Циркон» / «Оникс» (о сбитии не сообщалось). Зафиксированы попадания трех противокорабельных, шести баллистических, двух крылатых ракет и 17 БПЛА в 20 локациях, а также падение обломков в 13 локациях. Информация о судьбе восьми ракет уточняется.
Мониторинговые каналы публикуют схему массированной комбинированной атаки минувшей ночью.
Владимир Зеленский сообщил о восьми погибших в результате массированной комбинированной атаки на Украину.
Шесть человек — трое взрослых и трое детей — погибли при ракетном ударе по поселку Радушное под Кривым Рогом. По словам главы совета обороны города Александра Вилкула, ракета попала в частный дом.
Один человек погиб и двое пострадали при атаке на Киев. В ГСЧС сообщили, что после удара загорелись торговые павильоны на территории рынка в Оболонском районе, а также гаражный кооператив и пятиэтажное нежилое здание в Святошинском районе.
Еще один погибший — в Полтавской области, где из-за атаки загорелись склады.
Во Львове повреждения получил 21 жилой дом, включая два многоэтажных, а также детский сад и школа. Пострадали более 34 человек, двое считаются пропавшими без вести.
В российском Минобороны утверждают, что нанесли массированный удар «высокоточным оружием» и дронами и поразили «военные аэродромы, предприятия военно-промышленного комплекса, военные телекоммуникационные и логистические центры Украины». В ведомстве также отчитались об атаке на три сухогруза.
Во время массированного удара по Украине минувшей ночью в восточной части Польши упал неопознанный объект, пишет CNN. Инцидент произошел в Люблинском воеводстве, у деревни Тарнава-Колония, которая находится в 70 км от украинской границы. По данным Оперативного командования Вооруженных сил Польши, ночью системы наблюдения отслеживали не менее 12 ракет над западной частью Украины, которые могли представлять потенциальную угрозу для Польши. Польские военные подняли в воздух истребители F-16, а средства ПВО были приведены в повышенную боевую готовность. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сказал, что с большой вероятностью это была крылатая российская ракета Х-101. Эту версию подтверждает и Z-канал «Осведомитель», авторы которого расслышали на одном из видео звук отстрела дипольных ловушек Л-504.
Два человека погибли в Белозерке в результате удара дроном по автомобилю, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Также он написал об ударе тремя авиабомбами по Центральному району Херсона, погиб человек.
«Военкор» Владимир Романов приводит кадры последствий удара по Одессе 29 июля и утверждает, что российские войска атаковали припортовую нефтебазу «Эксхимпродукт».
Накануне утром обстрелян частный сектор поселка Райгородок, сообщили в Донецкой областной прокуратуре. В результате под завалами своего дома погибла 37-летняя женщина. Ее 6-летний сын, его отец и бабушка получили ранения. Также пострадали еще три женщины, повреждены 12 домов.
Ежедневно из-за простоя черноморских портов Украина теряет $70 млн, сообщает украинское издание «Экономическая правда». За первое полугодие две трети экспорта страны прошли через порты Большой Одессы. С 22 июля заход судов в них был приостановлен.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 29 июля 150 беспилотников над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской областями, Крымским полуостровом, Удмуртией, Краснодарским и Пермским краями и над акваторией Чёрного моря. В ночь на 30 июля были перехвачены 258 БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской, Тамбовской областями, Краснодарским краем, Крымским полуостровом, Адыгеей и акваториями Азовского и Чёрного морей.
Власти Пензенской области этой ночью объявили беспилотную, а затем и ракетную опасность. Губернатор региона Олег Мельниченко сообщил под утро, что был атакован и загорелся склад Wildberries. Около 200 сотрудников эвакуировали. Telegram-канал Exilenova+ и Astra опубликовали видео с места атаки. Позже губернатор в видеообращении сообщил, что 15 дронов достигли логистического центра, пожар на складе Wildberries тушат более 100 человек, 50 единиц техники и два железнодорожных поезда. Площадь возгорания выросла до 62 тысяч квадратных метров. Пострадали четыре человека.
В Сарапуле в Удмуртии утром также объявляли беспилотную опасность. По словам врио главы республики Ольги Абрамовой, в результате ударов загорелось одно из предприятий. Предварительно, пострадавших нет. Аналитик Astra подтвердил, что был атакован склад Wildberries в Сарапуле. Объект загорелся.
Удары по складам компании Wildberries в Сарапуле и Пензенской области подтвердили (1, 2) в пресс-службе маркетплейса.
В Пермском крае утром объявили беспилотную опасность. Местные СМИ писали, что после ударов в регионе загорелось некое предприятие. Exilenova+ утверждает, что под удар мог попасть склад Wildberries. Astra подтверждает, что на складе Wildberries в деревне Замулянка возник пожар.
В Екатеринбурге также объявляли беспилотную опасность. Сотрудников склада Wildberries в срочном порядке эвакуировали, пишет E1.RU со ссылкой на читателей.
Большую часть товаров на атакованном накануне складе Wildberries в Рязани удалось сохранить, зона хранения товара практически не затронута, сообщили в пресс-службе компании.
За полторы недели были поражены восемь складов маркетплейса общей площадью около 860 тысяч квадратных метров. Это 15,4% всей складской инфраструктуры компании, пишет «Вёрстка».
По сведениям четырех источников «Коммерсанта», группа RWB, которая занимается развитием маркетплейса Wildberries, ищет складские помещения в Казахстане. Reuters пишет, что российские власти изучают варианты поддержки Wildberries, в том числе через банк ВТБ с помощью кредитов.
OSINT-исследователь Клеман Молен отмечает, что уже четвертый месяц в этом году Украина запускает по России больше дронов, чем Россия по Украине. В качестве одной из причин он отмечает снижение производства БПЛА «Герань-2» и переход на более быстрые, но и более дорогие реактивные «Герань-4».
Каспийский трубопроводный консорциум остановил погрузку нефти после ночной атаки на два танкера. Танкер Nissos Sifnos под флагом Маршалловых островов подвергся удару БПЛА, когда находился на погрузке нефти на выносном причальном устройстве КТК ВПУ-3, сообщили в пресс-службе консорциума. Отмечается, что на грузовой палубе возник пожар, который был потушен экипажем. Пострадавших и жертв нет, разлива нефти не произошло, танкер остался на плаву. Кроме того, в шести морских милях (около 11 км) от морского терминала КТК подвергся атаке танкер Marathi, который ходит под флагом острова Мэн. Судно следовало для приема нефти.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 28 июля по 20:00 29 июля стало известно как минимум о 15 погибших и 100 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди сообщил, что вверенные ему подразделения поразили 4 танкера в Чёрном и Азовском море, базу российских БЭК в Крыму и 5 элементов ПВО (4 РЛС и машину ЗРК «Бук») на оккупированной территории материковой Украины.
Государственное бюро расследований во взаимодействии с Генштабом ВСУ проводит операцию «Честный призыв». Следователи проверяют случаи помощи в уклонении от мобилизации за деньги, а также превышения полномочий сотрудниками ТЦК, включая избиения и пытки военнообязанных. По итогам обысков ожидаются задержания и вручение подозрений фигурантам в разных регионах.
В Генштабе ВСУ анонсировали проверку справедливости распределения пополнений между различными подразделениями СОУ. Ранее различные аналитики, в том числе DeepState, обвиняли экс-главкома ВСУ Александра Сырского в том, что при пополнении отдается приоритет штурмовым полкам и другим подразделениям, где командиры лояльны главнокомандующему.
Истребитель F-16 ВC ВСУ, пилот которого выполнял на фронте боевое задание по перехвату российских воздушных целей, разбился накануне. На борту самолета возникла нештатная ситуация. Пилот F-16 катапультировался, был успешно эвакуирован и доставлен в медицинское учреждение для обследования и диагностики. Разрушений и жертв среди мирного населения не зафиксировано, сообщили украинские военные.
Вооружения и военная техника
Уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк показал журналистам фрагмент сбитой ракеты «Бандероль», которыми ВС РФ наносят удары по Одессе, и заявил, что в этих ракетах обнаруживают западные компоненты, произведенные в 2025–2026 годах.
О главных событиях войны 29 июля 2026 года — в предыдущей сводке: ВС РФ активно продвигаются к Славянску и Краматорску, остановил работу тюменский НПЗ. Что происходит на фронте
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