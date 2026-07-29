ВС РФ активно продвигаются к Славянску и Краматорску, остановил работу тюменский НПЗ. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На харьковском направлении происходит вклинение ВС РФ через границу на северо-востоке
- Российские войска на Северском выступе активно продвигаются к Славянску и Краматорску
- Российские военные «просачиваются» в Алексеево-Дружковку на константиновском направлении
- ВС РФ значительно активизировали наступательные действия на Добропольском выступе
- Горно-обогатительный комбинат в Кривом Роге приостановит добычу из-за российских атак на торговые суда
- Остановил работу тюменский НПЗ, где 25 июля были поражены две очистительные установки
- The Insider — как минимум в 17 регионах России смягчили ограничения на продажу топлива
- Владимир Зеленский попросил у Дональда Трампа 300 ЗУР для ЗРК Patriot к зиме
Обстановка на фронте
На сумском направлении российское командование заявляет о захвате Новой Сечи.
Минобороны России заявило об оккупации Новой Сечи к северу от Сум. Согласно карте DeepState, это село контролируется СОУ и отстоит от «серой зоны» на 2 км.
На харьковском направлении происходит вклинение ВС РФ через границу на северо-востоке.
DeepState сообщает о вклинении российских войск через границу на северо-востоке Харьковской области. В результате в «серой зоне» оказались сёла Артельное, Шевяковка, Устиновка и Ивашкино (последние находятся в 7 км от границы).
На Северском выступе российские войска активно продвигаются к Славянску и Краматорску.
OSINT-исследователь Клеман Молен сообщает, что наступление на Славянск и Краматорск остается самым успешным для ВС РФ: россияне «просачиваются» через лесные массивы у берегов Северского Донца и за канал Северский Донец — Донбасс. Исследователь отмечает массированные российские авиаудары по Николаевке к востоку от Славянска и указывает, что украинцам сложно отправлять туда подкрепления через канал Северский Донец — Донбасс, который позже может стать преградой уже для российских войск. В целом Молен не исключает, что российским силам удастся выйти на окраины Краматорска и Славянска еще до конца этого года.
DeepState также отмечает продвижение ВС РФ на этом участке и добавляет, что оно сопровождается постоянными ударами артиллерии, КАБ, «Шахедов» и FPV-дронов по Славянску и Краматорску. По данным аналитиков, на этом участке ВС РФ осуществляют огневой контроль логистики на глубину в 40 км от ЛБС и теряют больше дронов, чем людей.
На константиновском направлении российские военные «просачиваются» в Алексеево-Дружковку.
Говоря о Константиновке, в DeepState отмечают попытки россиян закрепиться в городе, а также натиск на Новодмитровку к северо-востоку от города, падение которой поставит под угрозу окружения украинский гарнизон Часова Яра. Аналитики добавляют, что российские обстрелы разрушают Константиновку и соседние Алексеево-Дружковку и Дружковку.
«Военкор» Юрий Котенок сообщает о боях в южной части Алексеево-Дружковки и приводит видео входа российских штурмовиков в поселок. Исследователь под ником Playfra указывает, что впервые российские военные появились в Алексеево-Дружковке еще несколько недель назад, а украинским военным удается их уничтожать, однако россияне «просачиваются» всё глубже.
На покровском направлении ВС РФ значительно активизировали наступательные действия на Добропольском выступе.
Минобороны РФ заявило об оккупации Красного Кута на Добропольском выступе и Светлого к югу от Доброполья. Юрий Котенок и российский военблогер Анатолий Радов, в свою очередь, сообщают о боях за Торецкое по соседству с Красным Кутом. По данным DeepState (1, 2), все вышеперечисленные населенные пункты по-прежнему контролируются Украиной. Исследователь Playfra, в свою очередь, сообщает, что россияне значительно активизировали наступательные действия в этом районе и регулярно «просачиваются» в Торское и Красный Кут, очевидно, стремясь выйти к Дружковке с запада.
Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» подсчитал по карте DeepState, что за прошедшую неделю с 20 по 26 июля площадь территории Украины, оккупированной ВС РФ, увеличилась на 10 км², тогда как в течение недели до этого — напротив, сократилась на 21 км². Согласно подсчетам того же ресурса на основе сводок Генштаба ВСУ, число боестолкновений на фронте снизилось на 11% по сравнению с предыдущей неделей, составив в среднем 138 в день.
В Украине продолжаются протесты с требованием вернуть Михаила Фёдорова на пост министра обороны. Организаторы акций анонсировали на пятницу шествие в Киеве.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 29 июля 80 беспилотников типа «Шахед» (включая реактивные), других типов и БПЛА-имитаторов (65 БПЛА — 81% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 14 дронов в 10 локациях, а также падение обломков в двух локациях.
Пять человек, в том числе ребенок, ранены в Никопольском районе Днепропетровской области в результате ночной атаки РСЗО и БПЛА.
Удар по Славянской теплоэлектростанции привел к разрушению главной трубы энергоблока № 7 — одного из ключевых сооружений предприятия. Атака произошла еще 17 июля. Разрушенная труба высотой 250 метров была основной в работе ТЭС. На территории станции остается еще одна труба такой же высоты, однако она не используется. По предварительной информации, разрушение главной трубы является критическим для работы Славянской ТЭС.
Горно-обогатительный комбинат в Кривом Роге приостановит добычу из-за российских атак на торговые суда. По информации комбината, гражданские суда, направляющиеся в украинские порты, систематически попадают под атаки. Из-за угрозы для экипажей судовладельцы приостановили заходы в черноморские порты Украины. На складах комбината и в портах скопилось несколько партий железной руды, предназначенных для экспорта. Предприятие решило временно остановить добычу, поскольку больше не может накапливать готовую продукцию. Сотрудников на это время привлекут к ремонту и техническому обслуживанию оборудования.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 28 июля 112 беспилотников над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей. В ночь на 29 июля были перехвачены 295 БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской областями, Краснодарским краем, Крымским полуостровом, Чувашией, Татарстаном и акваториями Азовского и Чёрного морей.
Тюменский НПЗ приостановил работу. После атаки по территории предприятия 25 июля на НПЗ загорелись установки гидроочистки дизеля и производства высокооктанового бензина. Когда завод сможет восстановить работу, неясно.
Минувшей ночью беспилотники нанесли удары по Рязанской области, сообщил губернатор Павел Малков. Из-за атаки ранения получили не менее шести человек, а одно из промышленных предприятий региона было повреждено — там начался пожар «в результате падения обломков БПЛА», утверждает глава региона. Издание Astra на основе видеозаписей с последствиями атаки предполагает, что под ударом оказались Рязанский НПЗ и логистический центр Wildberries, расположенный на территории Индустриального парка «Рязанский» в районе села Тюшево в Рязанском муниципальном районе. В Wildberries косвенно подтвердили информацию об ударе — утром в Telegram-канале пресс-службы компании опубликовали пост с текстом: «Логистический объект компании в Рязани был эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности».
Беспилотники ударили по неназванному промышленному предприятию в Перми, заявил губернатор края Дмитрий Махонин. OSINT-специалист Astra установил, что в результате атаки был поражен один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России — ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез». Согласно анализу OSINT-проекта Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩, критические повреждения получила установка первичной переработки нефти АВТ-5.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил об атаке БПЛА на многоквартирный дом в Таганроге — погибла женщина, пострадали двое мужчин. Мэр Таганрога Светлана Камбулова сообщила, что установлена зона эвакуации для обеспечения работы саперов «в радиусе от завода» им. Г.М. Бериева и до улицы Спортивная. Кроме того, в Таганроге, по сведениям губернатора, повреждены частные дома, а на территории производственных организаций и порта обнаружены обломки дронов.
Владимир Зеленский подтвердил удары ВСУ по НПЗ в Рязани и Перми и по экспортному терминалу и военному предприятию в Ростовской области.
Два человека погибли и еще пятеро пострадали при ночной атаке на Крым. Об этом рассказал «глава» аннексированного полуострова Сергей Аксенов, не уточнив, какой именно населенный пункт оказался под ударом.
В Туле совершено покушение на Андрея Черезова, главу компании-производителя дронов «Русская лаборатория воздушного транспорта». Сообщается, что в него стреляли минувшей ночью в подъезде его дома. Черезова госпитализировали, стрелявшего ищут.
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди заявил о поражении 10 энергоузлов 28 и 29 июля, из них шесть — в Крыму и четыре — в Херсонской и Луганской областях.
Как минимум в 17 регионах России смягчили ограничения на продажу топлива, пишет The Insider. Омская область стала первой, где полностью отменили лимиты. Однако это не означает, что во всех 17 регионах топливо снова продается свободно на любой заправке. В Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области лимиты снял «Лукойл». В столице свободную продажу также возобновил Teboil. При этом на многих столичных АЗС «Газпром нефти» по-прежнему действует лимит в 30 литров, другие сети также устанавливают собственные правила.
На АЗС в Белгороде бензоколонки стали обкладывать мешками с песком — так компании пытаются защитить заправки от атак беспилотников, пишет Telegram-канал «Пепел ➜ Белгород». По такому же принципу ранее мешками с песком обкладывали остановки, электрогенераторы, школы и другие объекты, которые могли быть атакованы беспилотниками.
СОУ перешли от массовых ударов по НПЗ к точечному уничтожению критических узлов, пишет FT. Перед ударами операторы получают от энергетиков данные о наиболее уязвимом и труднозаменяемом оборудовании. Одни и те же узлы могут атаковать повторно еще до завершения ремонта, а при невозможности достичь основной цели дроны перенаправляют на заранее выбранные резервные объекты. FT также сообщает, что разведданные США и Франции помогли определить расположение российской ПВО и маршруты ее обхода.
Терминалы NZT и KSK в Новороссийске, а также ZTKT в Тамани сократили прием зерна автотранспортом, пишет Reuters. Через них проходит около 40% российского морского экспорта зерна. Ограничения связаны с рисками для судоходства в Чёрном море и перегрузкой маршрутов после сокращения перевозок через Азовское море. Также закрыт порт Кавказ и запрещено ночное движение судов в Новороссийске
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 27 июля по 20:00 28 июля стало известно как минимум о 15 погибших и 130 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Вооружения и военная техника
Владимир Зеленский попросил у Дональда Трампа 300 ЗУР для ЗРК Patriot к зиме, сообщил президент Украины в интервью Axios. Он добавил, что Украина готова в обмен поделиться любыми технологиями.
В украинском канале «Соціально-Побутовий Журнал „Водограй“» обратили внимание на видео 208-й зенитной ракетной бригады Воздушного командования «Південь», на котором фигурирует ЗРК Stash с ракетами Hellfire и РЛС RADA на шасси Ford 350. По сведениям канала, ранее такие ЗРК фигурировали только в прицепном варианте.
О главных событиях войны 28 июля 2026 года — в предыдущей сводке: Российские ИИ-«флаговтыки» на харьковском и южно-донецком направлениях, горит склад 3PL в Подмосковье. Что происходит на фронте
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