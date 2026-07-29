ВС РФ активно продвигаются к Славянску и Краматорску, остановил работу тюменский НПЗ. Что происходит на фронте

DeepState также отмечает продвижение ВС РФ на этом участке и добавляет, что оно сопровождается постоянными ударами артиллерии, КАБ, «Шахедов» и FPV-дронов по Славянску и Краматорску. По данным аналитиков, на этом участке ВС РФ осуществляют огневой контроль логистики на глубину в 40 км от ЛБС и теряют больше дронов, чем людей.

На константиновском направлении российские военные «просачиваются» в Алексеево-Дружковку.

Говоря о Константиновке, в DeepState отмечают попытки россиян закрепиться в городе, а также натиск на Новодмитровку к северо-востоку от города, падение которой поставит под угрозу окружения украинский гарнизон Часова Яра. Аналитики добавляют, что российские обстрелы разрушают Константиновку и соседние Алексеево-Дружковку и Дружковку.

«Военкор» Юрий Котенок сообщает о боях в южной части Алексеево-Дружковки и приводит видео входа российских штурмовиков в поселок. Исследователь под ником Playfra указывает, что впервые российские военные появились в Алексеево-Дружковке еще несколько недель назад, а украинским военным удается их уничтожать, однако россияне «просачиваются» всё глубже.

На покровском направлении ВС РФ значительно активизировали наступательные действия на Добропольском выступе.

Минобороны РФ заявило об оккупации Красного Кута на Добропольском выступе и Светлого к югу от Доброполья. Юрий Котенок и российский военблогер Анатолий Радов, в свою очередь, сообщают о боях за Торецкое по соседству с Красным Кутом. По данным DeepState (1, 2), все вышеперечисленные населенные пункты по-прежнему контролируются Украиной. Исследователь Playfra, в свою очередь, сообщает, что россияне значительно активизировали наступательные действия в этом районе и регулярно «просачиваются» в Торское и Красный Кут, очевидно, стремясь выйти к Дружковке с запада.

Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» подсчитал по карте DeepState, что за прошедшую неделю с 20 по 26 июля площадь территории Украины, оккупированной ВС РФ, увеличилась на 10 км², тогда как в течение недели до этого — напротив, сократилась на 21 км². Согласно подсчетам того же ресурса на основе сводок Генштаба ВСУ, число боестолкновений на фронте снизилось на 11% по сравнению с предыдущей неделей, составив в среднем 138 в день.

В Украине продолжаются протесты с требованием вернуть Михаила Фёдорова на пост министра обороны. Организаторы акций анонсировали на пятницу шествие в Киеве.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 29 июля 80 беспилотников типа «Шахед» (включая реактивные), других типов и БПЛА-имитаторов (65 БПЛА — 81% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 14 дронов в 10 локациях, а также падение обломков в двух локациях.

Пять человек, в том числе ребенок, ранены в Никопольском районе Днепропетровской области в результате ночной атаки РСЗО и БПЛА.

Удар по Славянской теплоэлектростанции привел к разрушению главной трубы энергоблока № 7 — одного из ключевых сооружений предприятия. Атака произошла еще 17 июля. Разрушенная труба высотой 250 метров была основной в работе ТЭС. На территории станции остается еще одна труба такой же высоты, однако она не используется. По предварительной информации, разрушение главной трубы является критическим для работы Славянской ТЭС.

Горно-обогатительный комбинат в Кривом Роге приостановит добычу из-за российских атак на торговые суда. По информации комбината, гражданские суда, направляющиеся в украинские порты, систематически попадают под атаки. Из-за угрозы для экипажей судовладельцы приостановили заходы в черноморские порты Украины. На складах комбината и в портах скопилось несколько партий железной руды, предназначенных для экспорта. Предприятие решило временно остановить добычу, поскольку больше не может накапливать готовую продукцию. Сотрудников на это время привлекут к ремонту и техническому обслуживанию оборудования.

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 28 июля 112 беспилотников над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей. В ночь на 29 июля были перехвачены 295 БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской областями, Краснодарским краем, Крымским полуостровом, Чувашией, Татарстаном и акваториями Азовского и Чёрного морей.

Тюменский НПЗ приостановил работу. После атаки по территории предприятия 25 июля на НПЗ загорелись установки гидроочистки дизеля и производства высокооктанового бензина. Когда завод сможет восстановить работу, неясно.

Минувшей ночью беспилотники нанесли удары по Рязанской области, сообщил губернатор Павел Малков. Из-за атаки ранения получили не менее шести человек, а одно из промышленных предприятий региона было повреждено — там начался пожар «в результате падения обломков БПЛА», утверждает глава региона. Издание Astra на основе видеозаписей с последствиями атаки предполагает, что под ударом оказались Рязанский НПЗ и логистический центр Wildberries, расположенный на территории Индустриального парка «Рязанский» в районе села Тюшево в Рязанском муниципальном районе. В Wildberries косвенно подтвердили информацию об ударе — утром в Telegram-канале пресс-службы компании опубликовали пост с текстом: «Логистический объект компании в Рязани был эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности».