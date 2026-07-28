Как минимум в 17 регионах России смягчили ограничения на продажу топлива. Омская область первой полностью отменила лимиты

Регион стал первым в России, где действующие ограничения были полностью отменены решением властей и для всех АЗС. Ранее власти Самарской области объявили об отмене региональных лимитов, однако оставили отдельным заправкам право устанавливать собственные ограничения. Уже 13 июля областной штаб снова продлил лимиты: не более 40 литров бензина или 100 литров дизеля для легковых автомобилей и до 300 литров дизеля для грузовиков.

Если считать не только решения региональных властей, но и отмену хотя бы одного количественного ограничения отдельными сетями или частью АЗС, меры ослабили не менее чем в 12 субъектах России, подсчитал The Insider с помощью системы мониторинга IONA. Однако это не означает, что во всех этих субъектах топливо снова продается свободно на любой заправке.

В Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области лимиты снял «Лукойл», пишут «Известия». В столице свободную продажу также возобновил Teboil. При этом на многих столичных АЗС «Газпром нефти» по-прежнему действует лимит в 30 литров, другие сети также устанавливают собственные правила.

Еще в пяти субъектах ограничения отменила сеть «Газпром». По данным ее горячей линии, лимитов больше нет на заправках компании в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также на трассе М-4 «Дон».

Еще в трех регионах ограничения также сняты частично. В Иркутской области сеть «ОМНИ» перешла на свободную продажу всех видов топлива, но на АЗС «Крайснефти» и БРК продолжали действовать лимиты. В Пермском крае «Нефтехимпром» отменил ограничения только на дизель, тогда как бензина компания отпускала до 40–50 литров, а «Лукойл» — до 40 литров. В Забайкальском крае, как утверждают власти, к 26 июля возобновили работу 90% заправок, но без количественных ограничений работали около 30% АЗС.

Отмена системы «чет-нечет» также не означает снятия лимитов. В Орловской области ее отменили 16 июля, но сохранили ограничение в 30 литров бензина на одну заправку в городах и 50 литров — на трассах. В Псковской области правило «чет-нечет» перестало действовать 21 июля, однако власти продолжили точечно перераспределять лимиты, а на юге региона сохранялись проблемы с поставками АИ-95.

Система «чет-нечет» разрешала заправляться в четные даты автомобилям с четной первой цифрой номера, а в нечетные — с нечетной. Так власти пытались разделить поток машин и сократить очереди на АЗС.

В ряде субъектов объем разрешенной покупки только увеличили. В Вологодской области «Лукойл» поднял лимит с 30 до 40 литров. До 40 литров отпуск бензина также увеличили в Карелии и Саратовской области, но ограничения там не отменены. В Карелии, например, за одну заправку по-прежнему разрешено покупать не более 60 литров дизеля, а водителям большегрузов — до 250 литров.

Одновременно в Республике Алтай правила, наоборот, ужесточили. С 27 июля между двумя заправками одного автомобиля должно проходить не менее 24 часов. Власти объяснили меру борьбой с многократными заправками, ажиотажем и перепродажей топлива. В зависимости от района в республике также действуют лимиты в 30–50 литров бензина и 50–100 литров дизеля.

В июне и июле ограничения на продажу бензина действовали полностью или частично почти во всех регионах России. По подсчетам The Insider, эти меры не затронули только Чукотку. На некоторых заправках отпуск топлива ограничивали 20–30 литрами на одного покупателя.