Вся Константиновка в «серой зоне», 12 человек погибли после атаки на оккупированную Кирилловку. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- Российские военные «просачиваются» в Ковшаровку на купянском направлении
- Каленики на Северском выступе почти полностью контролируются ВС РФ
- Вся Константиновка представляет собой «серую зону», в которой у ВС РФ многократное превосходство по личному составу
- На южно-донецком направлении украинские военные продвигаются на неразглашаемых участках ЛБС
- Реклама выставки вооружений под Киевом, по которой ударила российская ракета 24 июля, была размещена в открытом доступе
- В Румынии были сбиты три беспилотника за три дня, один из дронов уже был опознан как российский «Шахед»
- Двенадцать человек, включая четырех детей, погибли в результате атаки на турбазу в оккупированной Кирилловке
- МИД Панамы заявил о вербовке граждан страны на войну с Украиной, в российском посольстве их назвали «добровольцами»
Обстановка на фронте
На харьковском направлении расширяется зона контроля ВС РФ.
В DeepState зафиксировали расширение российской зоны контроля у границы в районе Малых Проходов к северу от Харькова. «Военкор» Юрий Котенок утверждает, что на северо-востоке области ВС РФ захватили Захаровку, Артельное и Ивашкино и ведут бои в Ивановке, Устиновке, Белом Колодезе и Юрченково. Согласно карте DeepState, все вышеперечисленные населенные пункты находятся под контролем СОУ.
На купянском направлении российские военные «просачиваются» в Ковшаровку.
Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников пишет, что ситуация на направлении ухудшается, особенно на левом берегу реки Оскол: «серая зона» и зона контроля ВС РФ там расширяются, соответственно площадь украинского плацдарма сокращается. По его сведениям, россияне все чаще «просачиваются» в Ковшаровку, сообщает Мирошников. Российский военблогер Анатолий Радов при этом утверждает, что ВС РФ практически полностью взяли Ковшаровку под контроль. Мирошников прогнозирует, что плацдарм не удастся удерживать более 3 месяцев. На правом берегу Оскола, по его сведениям, россияне задействуют все больше пехоты, пытаясь деблокировать остатки российских сил в центре Купянска.
Радов также сообщает, что ВС РФ заняли Боровскую Андреевку и продвигаются в сторону Боровой. По данным DeepState, россияне контролируют только северную часть Боровской Андреевки, тогда как южная окраина остается за СОУ.
На Северском выступе Каленики почти полностью контролируются ВС РФ.
DeepState сообщает, что ВС РФ продвинулись в районе Калеников в направлении Николаевки в пригороде Славянска, причем сами Каленики фактически полностью контролируются россиянами. В Telegram-канале «Миколаївка - Слов'янськ Online | Николаевка - Славянск Онлайн» показали карту разрушений в Николаевке, выявленных на спутниковых снимках, отметив при этом, что состоянии некоторых зданий определить невозможно, то есть разрушений может быть и больше.
На константиновском направлении вся Константиновка представляет собой «серую зону».
Исследователь под ником Playfra сообщает, что российские военные начали «просачиваться» вглубь Алексеево-Дружковки, хотя и не могут там закрепиться. Ситуация в самой Константиновке, по его данным, остается самой тяжелой на фронте, и шансы на ее стабилизацию сохраняются, но очень малы, особенно на фоне того, что, как жалуются собеседники Playfra в СОУ, местное украинское командование продолжает отдавать «тупые приказы». Также исследователь обращает внимание на ряд геопривязок, которые подтверждают, что украинские военные продолжают присутствовать в Константиновке, несмотря на заявления МО РФ о ее захвате.
Богдан Мирошников оценивает, что вся Константиновка представляет собой «серую зону», причем россияне имеют в ней многократное численное превосходство. Кроме того, по его данным, россияне начали размещать в городе позиции операторов дронов — несмотря на потери, это приводит к тому, что время подлета российских беспилотников к Константиновке меньше, чем украинских. В то же время Мирошников считает, что ВС РФ до сих пор не создали условий для финального штурма города.
Российский военблогер Анатолий Радов возмутился сообщениям других российских каналов о возможном окружении двух украинских бригад к северо-востоку от Константиновки. По его данным, на самом деле в описанном районе находится не более 30 украинских военных, чьи позиции находятся вперемешку с российскими.
На покровском направлении СОУ отразили российский механизированный штурм.
В Минобороны России заявили о захвате Шевченко к югу от Доброполья и Торского на Добропольском выступе. Захват Торского подтверждает Анатолий Радов, при этом по данным DeepState этот населенный пункт полностью контролируется СОУ. В проекте относят к «серой зоне» лишь малую часть Шевченко.
В 1-м корпусе Нагцвардии Украины «Азов» опубликовали видео отражения российского механизированного штурма на Добропольском выступе. Заявленные потери составили 7 танков, 6 ББМ, 2 РСЗО, 3 единицы спецтехники, 47 единиц легкой техники, 129 человек личного состава убитыми и 29 ранеными.
OSINT-исследователь Клеман Молен рассказывает, что штурму предшествовал месяц интенсивных российских авиаударов, а сам штурм объясняет необходимостью перебросить к фронту больше российских военных через труднопроходимый участок в преддверии сражения за Дружковку. Аналитик Роб Ли пишет, что ВС РФ использовали различные способы борьбы с украинскими дронами, включая глушители Starlink, а установленные на танках комплексы активной защиты оказались относительно эффективны — на каждый танк пришлось потратить 10-20 FPV-дронов. Тем не менее, «военкор» RT и военный волонтер Андрей Филатов раскритиковал российское командование за плохо подготовленный штурм. Анатолий Радов осуждает решение о переброске 90-й танковой дивизии с южнодонецкого направления ради осуществления этого штурма, однако отмечает, что безвозвратные потери танков и ББМ составили всего 11 единиц.
Украинский военнослужащий, ведущий Telegram-канал «Офіцер», рассказывал 24 июля, что российские наступательные действия на направлении на тот момент продолжались уже неделю, однако россияне в основном не использовали бронетехнику, а проскакивали на мотоциклах и другой легкой технике к ЛБС с последующим «просачиванием». При этом, по его сведениям, огневое поражение россиян на этом участке начинается еще за 20 км от линии фронта.
На южно-донецком направлении украинские военные продолжают продвигаться на участках ЛБС, которые пока нельзя разглашать.
В Минобороны РФ отчитались о захвате Христофоровки (до 2016 г — Коммунаровка) Днепропетровской области. Согласно карте DeepState, Христофоровка полностью контролируется Украиной и отстоит от «серой зоны» почти на 3 км.
Исследователь под ником Playfra сообщает, что СОУ завершают зачистку Андреевки-Клевцово (до 2024 г — Искра), а также продолжают продвижение на участках, которые он пока не считает возможным оглашать.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец рассказывает (1, 2, 3, 4), что ВС РФ не удается остановить украинские наступательные действия на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. По его сведениям, украинские атаки уже представляют угрозу дороге Гуляйполе — Великая Новоселка, однако командование российской группировки войск «Восток» не торопиться усиливать этот участок за счет наступления на Орехов Запорожской области, так как считает, что украинские удары носят исключительно тактический характер.
На Запорожском направлении российскому командованию не удается восстановить темпы наступления для выхода к Орехову с северо-востока.
Playfra опровергает коллег, утверждающих, что украинцы полностью восстановили контроль над Приморским, Степногорском и Лукьяновским. По его данным, ВС РФ сохраняют присутствие в этих населенных пунктах, а российские военные по-прежнему могут туда «просачиваться». Украинские силы в свою очередь проводят зачистки и понемногу атакуют в направлении Каменского, сообщает исследователь.
Журналистка украинского телеканала «ТСН» Юлия Киренко сообщает, что бойцы 108-й бригады территориальной обороны проводят на передовой по 8-10 месяцев, несмотря на приказ экс-главкома ВСУ Александра Сырского об обязательной ротации в течение 60 дней, а также испытывают нехватку воды и пищи, поскольку им сложно доставить посылки беспилотниками из-за противодействия российских FPV-дронов.
Константин Машовец пишет (1, 2, 3, 4), что российскому командованию не удается восстановить темпы наступления для выхода к Орехову с северо-востока из-за тяжелых боев в тактической зоне. По сведениями обозревателя, российские атаки на этом направлении сводятся к «просачиванию», которое приводит только к «перемешиванию» боевых порядков. Обозреватель прогнозирует, что ситуация для ВС РФ может еще сильнее ухудшиться из-за украинских ударов по логистике и уже упомянутых ударов во фланг группировки «Восток».
Исследователь Z-среды Иван Филиппов приводит комментарий волонтера Александра Заборовского к одному из постов в канале российского военного эксперта Максима Климова, где Заборовский пишет, что российским штурмовым подразделениям выдают по 30 литров бензина в неделю вместо необходимой тонны, а недостающее топливо российские военные вынуждены покупать за свой счет по цене до 150 рублей за литр.
Протесты с требованием вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны продолжались в Киеве и других городах Украины 24 (1, 2), 25 и 26 июля.
Военный волонтер Александр Заборовский в комментариях к каналу «Минная дивизия» пишет, что штурмовому батальону восточнее Константиновки на неделю нужно более тонны бензина для генераторов и транспорта, а старшина две недели подряд получал лишь по 30 литров. Задачу при этом не отменяют, поэтому военные сами закупают горючее в Горловке и Енакиеве примерно по 150 рублей за литр. По его словам, на луганском направлении со снабжением лучше, но проблема тянется с 2022 года и не решается.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались об отражении следующих воздушных атак:
- В ночь на 25 июля было запущено 159 средств воздушного нападения: 157 беспилотников типа «Шахед» (в том числе реактивных), других типов и БПЛА-имитаторов (127 БПЛА — 81% — были сбиты или подавлены) и две авиационные ракеты Х-59 / Х-69 (одна была сбита, вторая не достигла цели). Зафиксированы попадания 26 БПЛА в девяти локациях, а также падение обломков в четырех локациях
- В ночь на 26 июля было запущено 144 средства воздушного нападения: 136 беспилотников типа «Шахед» (в том числе реактивных), других типов и БПЛА-имитаторов (104 БПЛА — 76% — были сбиты или подавлены), одна авиационная ракета Х-59 / Х-69 (была сбита) и семь баллистических ракет «Искандер-М» / С-400 (пять были сбиты). Зафиксированы попадания двух ракет и 27 БПЛА в 18 локациях, а также падение обломков в семи локациях
- В ночь на 27 июля было запущено 147 беспилотников типа «Шахед» (в том числе реактивных), других типов и БПЛА-имитаторов (123 БПЛА — 84% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 21 БПЛА в 10 локациях, а также падение обломков в семи локациях
Реклама выставки вооружений под Киевом, по которой ударила российская ракета 24 июля, была размещена в открытом доступе. Согласно рекламному объявлению, распространявшемуся от имени ассоциация производителей беспилотных систем и смежных технологий «Армада», мероприятие называлось «Критически защищено» и позиционировалось как практический демонстрационный день — Defense Demo Day & Defense Expo. По последним данным, число погибших при этом ударе составило как минимум 10 человек, а пострадали ещё около 100. Среди раненых были посетители выставки — иностранцы. Организатора оружейной выставки задержали. Из появившихся некрологов стало известно (1, 2, 3) о гибели присутствовавших на выставке начальника юридического отдела Украинской ассоциации районных и областных советов Екатерины Шалупны, предположительно волонтёра, помогавшего подразделениям ВСУ, Богдана Мельнишина, сотрудника ГУР полковника Эдуарда Сиренко, главы центра международного сотрудничества и стратегических коммуникаций управления госохраны Украины Валентины Савицкой, преподавателя IT-факультета в Межрегиональной Академии управления персоналом и разработчика ПО для БПЛА Александра Гордиенко.
Три человека погибли в результате удара по территории терминала компании «Нова пошта» в Сумах в ночь на 25 июля, также есть пострадавшие. Погибшие — водители партнеров-перевозчиков, сообщили в компании.
Днем 25 июля по Запорожью был нанесен удар авиабомбами. Один человек погиб, еще 11 пострадали, в том числе трое детей, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Фёдоров.
В тот же день Минобороны РФ заявило о нанесении ударов по морскому сухогрузу и двум буксирам в порту Николаева. В ведомстве опубликовали кадры ударов по судам дронами под управлением оператора, оснащенными системой машинного зрения.
Гражданское судно под флагом Палау с 2,8 тысячи тонн кукурузы дважды подверглось обстрелу вблизи Одесской области. В результате попадания возник пожар. Семерых членов экипажа и украинского лоцмана удалось спасти. Два моряка пропали без вести, организована поисково-спасательная операция.
В ночь на 26 июля был атакован Киев. Как минимум три человека пострадали, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Пожары вспыхнули в трех районах города. В Деснянском сгорели склад, десять легковых автомобилей и грузовик, в Шевченковском — отселенное четырехэтажное здание, в Соломенском вспыхнул пожар в нежилом здании.
Минобороны РФ назвало произошедшее «групповым ударом высокоточным оружием» и утверждало, что в Киеве были поражены два объекта, связанные с производством беспилотников. По версии ведомства, предприятие «Смарт интеллиджент систем» выпускало дроны и комплектующие к ним, а на площадке на юго-западе города ежемесячно собирали и хранили до тысячи БПЛА. В ведомстве также утверждали, что в порту Черноморска были поражены резервуары с ГСМ для ВСУ. В сообщении Одесской областной администрации порт Черноморска и топливные резервуары не упоминаются, а в доступных данных системы спутникового мониторинга пожаров NASA FIRMS, изученных The Insider, тепловых аномалий в районе порта Черноморска не зафиксировано.
Утром 26 июля был несколько раз атакован Харьков. В Шевченковском районе дрон на оптоволокне попал в автомобиль хлебозавода — 43-летний водитель получил тяжелые ранения, передали местные СМИ. Ракета-дрон попала в частный дом в Слободском районе. Местный канал опубликовал видео удара малогабаритной крылатой ракеты «Бандероль». Один человек погиб, 16 пострадали, в том числе 10-летний мальчик и 17-летняя девушка.
В Кривом Роге после удара загорелся торговый центр, сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа. В ГСЧС уточнили, что под удар попал строительный гипермаркет, площадь пожара составляет 16 тысяч квадратных метров, возгорание удалось локализовать.
В Чернигове в результате ракетного удара по супермаркету погибли два человека. Как сообщает ГСЧС, одна из жертв — девятилетняя девочка. Еще 25 человек получили ранения.
В Румынии были сбиты три беспилотника за три дня. Один из дронов уже был опознан как российский «Шахед». После повторных нарушений воздушного пространства МИД Румынии вызвал российского посла.
По словам депутата Харьковского облсовета, на трассе между Харьковом и Полтавой уничтожены все АЗС. Всего в Украине уничтожено более 200 АЗС, из них более 80 — в Харькове и области. К ударам по украинским АЗС подключилась авиация, пишет пророссийский Telegram-канал «Военный Осведомитель» и публикует видео удара ФАБ с УМПК рядом с заправкой в Запорожье и его последствий. Случайной жертвой оказался водитель, проезжавший мимо, отмечает автор канала.
Крупный производитель растительного масла Allseeds приостановил работу в Одесской области. Компания объяснила это решение усилением российских ударов по портовой и логистической инфраструктуре региона. Возобновить деятельность планируют после стабилизации ситуации с безопасностью.
Сергей «Флеш» Бескрестнов опубликовал фото боеприпаса, который иногда сбрасывает «Шахед» из специального люка перед ударом. Всего их 24. Они могут взорваться в любой момент, поэтому даже ГСЧС использует специальных роботов для их сбора.
В 11-й бригаде армейской авиации «Херсон» показали видео сбития «Шахедов» из стрелкового оружия из открытой кабины советского легкомоторного самолета Як-52.
Пророссийский Telegram-канал «Осведомитель» приводит снятые с земли кадры удара дроном «Гербера» в версии камикадзе по складу в населенном пункте Кролевец Сумской области.
Минобороны РФ отчиталось об отражении следующих воздушных налетов:
- в ночь на 25 июля были уничтожены 328 БПЛА над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Кировской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской, Ульяновской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом, республиками Чувашия, Марий Эл, Башкортостан, Калмыкия и акваторией Азовского моря
- в течение дня 25 июля были перехвачены 146 беспилотников над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Тюменской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваторией Азовского моря
- в ночь на 26 июля были уничтожены 133 БПЛА над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря
- в течение дня 26 июля были перехвачены 32 беспилотника над Белгородской, Брянской, Курской областями, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря
- в ночь на 27 июля были уничтожены 276 беспилотников над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областями, Московским регионом, Крымским полуостровом, Татарстаном, Удмуртией, Краснодарским краем и акваториями Чёрного и Азовского морей
Как минимум 27-ая российская авиабомба «нештатно сошла» в РФ или на оккупированных территориях в 2026 году, выяснило издание Astra. ФАБ-250 упала в поле между селами Артельное и Булановка в Шебекинском районе Белгородской области. Согласно информации источников Astra в МЧС, никто не пострадал. Всего за время полномасштабной войны ВКС РФ «нештатного уронили» 335 авиабомб.
Telegram-канал Exilenova+ опубликовал кадры последствий удара по сортировочному центру Wildberries в Симферополе 24 июля.
В украинском канале «НІП “Тиск”» подсчитали, что в Крыму за последнее время было поражено 5 из 8 подстанций 330 кВ, 8 из 17 подстанций 220 кВ и 48 из 105 подстанций 110 кВ.
По информации Telegram-канала «Пепел ➜ Белгород», 24 июля были атакованы пять населенных пунктов в Белгородской области: двое мужчин погибли, две женщины ранены.
В ночь на 25 июля были атакованы Белгород и Белгородский округ, есть пострадавшие. «Пепел ➜ Белгород» сообщил о попаданиях по складам агрохолдинга, многоквартирному дому и двум электроподстанциям (1, 2).
Власти Ростовской области сообщили о массированном налете дронов на Ростов-на-Дону в ночь на 25 июля. Повреждения получили два многоквартирных дома, два частных домовладения, строящиеся высотные здания и склады. В Красносулинском районе области удар был нанесен по пункту пропуска «Новошахтинск» на границе с Донецкой областью.
В Свердловской области после падения обломков сбитого беспилотника загорелась стоянка площадью 300 квадратных метров в Чкаловском районе Екатеринбурга, сообщил губернатор Денис Паслер. Пострадавших нет. Исследовательский центр Black Sea Strategy Institute опубликовал видео пожара, который разгорелся на парковке рядом со складом Wildberries.
По сведениям издания Astra, логистический комплекс Wildberries, около которого загорелась парковка, находится на улице Перспективной. В Russ & Wildberries заявили, что комплекс не пострадал. В компании также сообщили, что сотрудников заблаговременно планово эвакуировали, а работу объекта приостановили. Из-за этой атаки в Екатеринбурге прервали чемпионат России по легкой атлетике.
Двенадцать человек погибли, включая четырех детей, еще 19 пострадали в результате атаки на турбазу в оккупированной Кирилловке в Мелитопольском городском округе в ночь на 25 июля, сообщил «глава» оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий. В Следственном комитете России возбудили дело о теракте. В пресс-релизе СК говорится, что Кирилловку атаковали беспилотники. При атаке на турбазу и погиб сотрудник Роскомнадзора и его дети. Супруга Иванова с ранениями доставлена в больницу.
Нефтезавод в Тюмени загорелся после налета дронов 25 июля, сообщил губернатор области Александр Моор. Были ли пострадавшие в результате атаки, глава региона не уточнил. Astra со ссылкой на одного из подписчиков писала, что после первого удара нефтезавод был атакован повторно. Издание отмечает, что возгорание затронуло нефтеперерабатывающее оборудование. По результатам анализа снимков украинский OSINT-проект «КіберБорошно» установил, что первый дрон поразил установку глубокой очистки дизельного топлива (гидроочистки), критически важную для производства товарного низкосернистого дизеля. Второй дрон, предположительно нацеленный на установку первичной переработки ЭЛОУ-АТ-3, попал в резервуарный парк предприятия. Основной удар, отмечает проект, был направлен на снижение способности завода выпускать качественное дизельное топливо, а не на остановку первичной переработки нефти. Тюменский нефтезавод — один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов в России, он производит дизель, бензин, нефтяной кокс, битум и мазут. В день атаки в Тюмени проходит празднование Дня города — из-за атаки торжественные мероприятия отменили, а в местном аэропорту вводились ограничения на полеты.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил 25 июля, что украинские силы нанесли дальнобойные удары по судам, которые, по его словам, перевозили военные грузы между Россией и Ираном, а также по военному кораблю. Украинские СМИ со ссылкой на СБУ называли среди пораженных целей грузовое судно Port Olya 2 и сухогруз Begey, однако в опубликованном сообщении СБУ их названий уже нет — пост отмечен как отредактированный. По данным сервиса Starboard Maritime Intelligence, Port Olya 2 перестало передавать сигнал AIS утром 23 июля, а Begey — вечером того же дня. МИД Ирана осудил украинскую атаку на иранское торговое судно в Каспийском море, назвав ее «актом агрессии». По версии Тегерана, на борту произошел взрыв, один человек погиб, еще один получил ранения. Иран пригрозил «без колебаний защищать свои интересы и национальную безопасность». При этом ведомство заявило, что Иран «никогда не вмешивался» в российско-украинскую войну.
Режим ЧС ввели 25 июля в Алуште в Крыму после длительного отсутствия энергоснабжения из-за атак. О временных отключениях электроэнергии в Алуште сообщалось с 13 июля.
В ночь на 26 июля нанесен удар по объекту «Черноморнефтегаза» в районе села Внуково на западе Крыма, утверждают в Генштабе ВСУ. Также ВСУ сообщили о поражении наземного ретранслятора управления дронами «Герань» и «Гербера» в районе Черноморского, а в Донецкой и Луганской областях — об ударах по мосту у Выселок, складу беспилотников возле Червонопоповки и месту сосредоточения военных в Пурдовке. Независимых подтверждений этому нет. Спутниковый сервис NASA FIRMS тепловых аномалий на указанных территориях не фиксировала. В Генштабе ВСУ также подтвердили поражение Тюменского нефтеперерабатывающего завода, который был атакован накануне, 25 июля.
«Мэр» Горловки в Донецкой области сообщил о четырех погибших и семи пострадавших в Никитовском районе в результате удара БПЛА по городу 26 июля.
Пять человек, в том числе ребенок, погибли в результате атаки на Ростов-на-Дону в ночь на 27 июля, сообщил губернатор области Юрий Слюсарь. Ранения различной степени тяжести получили восемь человек. По словам Слюсаря, разрушения зафиксированы в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах Ростова, возникли очаги возгорания на территории частного предприятия, складских сооружений, нескольких частных домовладений. Канал Astra пишет на основе OSINT-анализа о дыме над Ростовским морским торговом портом, и о том, что дом, в который попал беспилотник, находится неподалеку. Сервис NASA FIRMS, данные которого изучил The Insider, тепловую аномалию там не зафиксировал. Обстрелам подверглись и четыре района области: Чертковский, Тарасовский, Шолоховский, Миллеровский. Также сообщалось (1, 2) об атаке на Таганрог. По информации губернатора, обломки БПЛА частично повредили производственный объект. Пострадавших и возгорания нет.
При ударе БПЛА по Белгороду той же ночью пострадали 13 человек, в том числе двое детей, сообщили в оперштабе области. Ударами беспилотников повреждены 11 многоквартирных и четыре частных дома, коммерческие объекты и 31 автомобиль. Более 15 машин загорелись, огнем уничтожены склад и хозяйственные постройки.
В Удмуртии, по словам главы региона Александра Бречалова, произошла «самая массированная атака за последнее время»: несколько дронов сбили, пострадавших нет, цели не уточняются. В сети появились кадры дыма в районе Сарапула. Supernova+ предполагает удар по резервуарному парку комбината «Горизонт» Росрезерва, но независимого подтверждения попадания и пожара на территории хранилища нет, NASA FIRMS тепловую аномалию там не фиксирует.
Дроны также атаковали Ярославскую область, один человек пострадал, в нескольких домах выбиты стекла, утверждает глава региона Михаил Евраев.
Владимир Зеленский заявил, что целями ударов минувшей ночью стали экспортный терминал в Ростовской области и нефтяные объекты в Ярославской области и Удмуртии.
За последние два месяца вокруг Москвы установлены около 24 новых башен, предназначенных для размещения ЗРПК «Панцирь». Расширение включает новое кольцо радиусом около 40 км, а также отдельные позиции возле стратегических объектов, сообщил OSINT-исследователь под ником Jembob, изучивший новые спутниковые снимки. Координаты известных позиций, снимки и ссылки на источники собраны на интерактивной карте журналиста «Радио Свобода» Марка Крутова, на которую ссылается исследователь. По подсчетам, теперь в пределах 50 км от Москвы находятся около 79 башен для «Панцирей», а еще восемь или девять расположены дальше. Кроме того, вокруг столицы оборудованы около 30 наземных рамп, включая пять двойных позиций, а на крышах московских зданий размещены три или четыре комплекса «Панцирь-СМД». Вместе с ними Jembob насчитал около 125 известных позиций ближней противовоздушной обороны в Москве и Подмосковье.
Украина с начала 2026 года выполнила более тысячи «огневых задач» в рамках стратегии DeepStrike — ударов по целям в глубине России, заявил президент Владимир Зеленский 26 июля после совещания, посвященного таким операциям. Он отметил, что украинские средства поражения уже достигают целей на расстоянии более 3 тысяч км, а их дальность продолжает увеличиваться. Зеленский сообщил, что участники совещания согласовали продолжение операций в рамках плана «дальнобойных санкций» и обновили список приоритетных целей с учетом их влияния на способность России продолжать войну.
Нефтяной терминал «Шесхарис» в Новороссийске, крупнейший российский нефтепорт на Чёрном море, с утра 21 июля не загружает сырую нефть на танкеры. Об этом сообщил Bloomberg, изучивший данные о судоходстве, спутниковые снимки и информацию сервисов отслеживания судов. Официально причина остановки не названа.
Крупнейшие сети АЗС Крыма — «ТЭС» и «АТАН» — перестали отпускать бензин по ранее купленным талонам и топливным картам для физических и юридических лиц. Исключение сделали только для организаций жизнеобеспечения и экстренных служб. В «ТЭС» заявили, что ограничения введены по распоряжению «главы» Крыма Сергея Аксёнова, а в «АТАН» объяснили их нехваткой бензина. При этом клиенты «ТЭС» не могут вернуть деньги за уже оплаченные, но не доступные к использованию талоны.
Администрация Трампа попросила Украину не атаковать нероссийские суда в Чёрном море, пишет WSJ. Издание сообщает, что после удара украинских дронов по четырем танкерам у Новороссийска, один из которых был зафрахтован Chevron, представители американской нефтяной компании обсудили ситуацию с администрацией Трампа. По словам американского чиновника, США считают Каспийский трубопроводный консорциум важнейшим маршрутом поставок казахстанской нефти в Европу как альтернативы российским энергоресурсам. Ограничения на работу порта Новороссийска уже вынудили Казахстан сократить добычу нефти из-за нехватки мощностей для хранения.
Кадрами со сгоревшим транспортом на дорогах Курской области поделился Z-автор Максим Калашников. По его словам, на видео — трасса Рыльск — Льгов в Курской области, в 80–90 км от линии фронта.
Wildberries перестал выдавать товары по поисковому запросу «для СВО», пишет Русская служба Би-би-си со ссылкой на украинские каналы. Раньше по такому запросу можно было найти, среди прочего, бронежилеты и комплектующие для боевых дронов. Как заметило издание The Moscow Times, бронежилеты и защитные шлемы теперь продаются в разделе «Спорт», FPV-дроны и комплектующие — в категории «ТВ, аудио, фото и видеотехника», а по запросам вроде «СВО товары» или «Комплект для СВО» по-прежнему находятся аптечки, рации, рюкзаки, шевроны и флаги.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 23 июля по 20:00 24 июля стало известно как минимум о 15 погибших и 129 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. В минувшие выходные 35 мирных жителей погибли, еще 243 получили ранения. Также CIT публикует (1, 2) сводки ударов по энергетической инфраструктуре за тот же период.
Потери
Российские военные взяли в плен и расстреляли украинского военнослужащего в районе села Ялта Комарской сельской общины 13 июля 2026 года. Начато расследование по факту военного преступления, сообщил офис Генерального прокурора Украины.
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди сообщил, что количество задействованной на поле боя российской живой силы возросло на 12% по сравнению с июнем и на 18% по сравнению с маем. В то же время потери, наносимые россиянам группировкой СБС, возросли на 11% по сравнению с июнем и в июле должны превысить отметку в 11 000 убитыми и ранеными.
В украинском канале «Соціально-Побутовий Журнал “Водограй”» отметили, что на уже упомянутом видео «Азова» с отражением российского механизированного штурма зафиксирован первый известный случай поражения новейшей российской 300-мм РСЗО 9К515 «Сарма», которая была представлена публике только осенью 2025 г.
В ГУР отчитались, что в ночь с 25 на 26 июля уничтожили в оккупированном Крыму установку и РЛС из состава ЗРК С-400.
Fighterbomber сообщил о потере в Краснодарском крае учебно-тренировочного самолета L-39, экипаж которого выполнял сложный пилотаж на малой высоте.
МИД Панамы заявил о вербовке граждан страны на войну с Украиной. В ведомстве заявили, что «неоднократно запрашивали» информацию у посольства РФ в Панаме и обращались через посольство Панамы в Москве. Власти РФ ответили, что подписанные контракты носят добровольный характер и якобы отражают индивидуальные решения тех, кто их подписывает. В МИД Панамы добавили, что выясняют обстоятельства, связанные с вербовкой, и предпринимают шаги для оказания консульской помощи пострадавшим. Там также призвали граждан «сохранять бдительность» при поиске работы за рубежом.
О главных событиях войны 24 июля 2026 года — в предыдущей сводке: Десять человек погибли после удара по оружейной выставке в Киевской области, новая атака на склады Wildberries. Что происходит на фронте
Все военные сводки The Insider можно прочитать тут