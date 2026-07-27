Вся Константиновка в «серой зоне», 12 человек погибли после атаки на оккупированную Кирилловку. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

Российские военные «просачиваются» в Ковшаровку на купянском направлении

Каленики на Северском выступе почти полностью контролируются ВС РФ

Вся Константиновка представляет собой «серую зону», в которой у ВС РФ многократное превосходство по личному составу

На южно-донецком направлении украинские военные продвигаются на неразглашаемых участках ЛБС

Реклама выставки вооружений под Киевом, по которой ударила российская ракета 24 июля, была размещена в открытом доступе

В Румынии были сбиты три беспилотника за три дня, один из дронов уже был опознан как российский «Шахед»

Двенадцать человек, включая четырех детей, погибли в результате атаки на турбазу в оккупированной Кирилловке

МИД Панамы заявил о вербовке граждан страны на войну с Украиной, в российском посольстве их назвали «добровольцами»

Обстановка на фронте

На харьковском направлении расширяется зона контроля ВС РФ.

В DeepState зафиксировали расширение российской зоны контроля у границы в районе Малых Проходов к северу от Харькова. «Военкор» Юрий Котенок утверждает, что на северо-востоке области ВС РФ захватили Захаровку, Артельное и Ивашкино и ведут бои в Ивановке, Устиновке, Белом Колодезе и Юрченково. Согласно карте DeepState, все вышеперечисленные населенные пункты находятся под контролем СОУ.

На купянском направлении российские военные «просачиваются» в Ковшаровку.

Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников пишет, что ситуация на направлении ухудшается, особенно на левом берегу реки Оскол: «серая зона» и зона контроля ВС РФ там расширяются, соответственно площадь украинского плацдарма сокращается. По его сведениям, россияне все чаще «просачиваются» в Ковшаровку, сообщает Мирошников. Российский военблогер Анатолий Радов при этом утверждает, что ВС РФ практически полностью взяли Ковшаровку под контроль. Мирошников прогнозирует, что плацдарм не удастся удерживать более 3 месяцев. На правом берегу Оскола, по его сведениям, россияне задействуют все больше пехоты, пытаясь деблокировать остатки российских сил в центре Купянска.

Радов также сообщает, что ВС РФ заняли Боровскую Андреевку и продвигаются в сторону Боровой. По данным DeepState, россияне контролируют только северную часть Боровской Андреевки, тогда как южная окраина остается за СОУ.

На Северском выступе Каленики почти полностью контролируются ВС РФ.

DeepState сообщает, что ВС РФ продвинулись в районе Калеников в направлении Николаевки в пригороде Славянска, причем сами Каленики фактически полностью контролируются россиянами. В Telegram-канале «Миколаївка - Слов'янськ Online | Николаевка - Славянск Онлайн» показали карту разрушений в Николаевке, выявленных на спутниковых снимках, отметив при этом, что состоянии некоторых зданий определить невозможно, то есть разрушений может быть и больше.

На константиновском направлении вся Константиновка представляет собой «серую зону».

Исследователь под ником Playfra сообщает, что российские военные начали «просачиваться» вглубь Алексеево-Дружковки, хотя и не могут там закрепиться. Ситуация в самой Константиновке, по его данным, остается самой тяжелой на фронте, и шансы на ее стабилизацию сохраняются, но очень малы, особенно на фоне того, что, как жалуются собеседники Playfra в СОУ, местное украинское командование продолжает отдавать «тупые приказы». Также исследователь обращает внимание на ряд геопривязок, которые подтверждают, что украинские военные продолжают присутствовать в Константиновке, несмотря на заявления МО РФ о ее захвате.

Богдан Мирошников оценивает, что вся Константиновка представляет собой «серую зону», причем россияне имеют в ней многократное численное превосходство. Кроме того, по его данным, россияне начали размещать в городе позиции операторов дронов — несмотря на потери, это приводит к тому, что время подлета российских беспилотников к Константиновке меньше, чем украинских. В то же время Мирошников считает, что ВС РФ до сих пор не создали условий для финального штурма города.

Российский военблогер Анатолий Радов возмутился сообщениям других российских каналов о возможном окружении двух украинских бригад к северо-востоку от Константиновки. По его данным, на самом деле в описанном районе находится не более 30 украинских военных, чьи позиции находятся вперемешку с российскими.

На покровском направлении СОУ отразили российский механизированный штурм.

В Минобороны России заявили о захвате Шевченко к югу от Доброполья и Торского на Добропольском выступе. Захват Торского подтверждает Анатолий Радов, при этом по данным DeepState этот населенный пункт полностью контролируется СОУ. В проекте относят к «серой зоне» лишь малую часть Шевченко.

В 1-м корпусе Нагцвардии Украины «Азов» опубликовали видео отражения российского механизированного штурма на Добропольском выступе. Заявленные потери составили 7 танков, 6 ББМ, 2 РСЗО, 3 единицы спецтехники, 47 единиц легкой техники, 129 человек личного состава убитыми и 29 ранеными.