В Крыму перестали отпускать бензин по ранее оплаченным талонам, клиентам одной из крупнейших сетей АЗС не возвращают деньги

Крупнейшие сети автозаправок Крыма — «ТЭС» и «АТАН» — временно прекратили отпуск бензина по ранее приобретенным талонам и топливным картам для физических и юридических лиц. Исключение сделано только для организаций жизнеобеспечения и экстренных служб. Об этом сообщают местные СМИ.

В «ТЭС» заявили, что ограничения введены по распоряжению главы аннексированного Крыма Сергея Аксенова и объяснили их необходимостью обеспечить «равные права» для всех покупателей, поскольку топливо отпускается в свободную продажу в ограниченных объемах. В сети «АТАН» прекращение обслуживания талонов связали с нехваткой бензина.

Наиболее сложная ситуация сложилась у клиентов «ТЭС». Компания не возвращает деньги за уже оплаченные, но недоступные к использованию талоны, ссылаясь на норму закона «О защите прав потребителей» о возврате товара в течение 14 дней после покупки. В то же время, согласно статье 487 Гражданского кодекса, покупатель, внесший предоплату за товар, вправе требовать либо передачи товара, либо возврата денег.

В Севастополе заявления на возврат все же принимают через форму обратной связи и рассматривают в индивидуальном порядке. В компании утверждают, что после снятия ограничений выполнят все обязательства перед клиентами и отпустят топливо по бессрочным талонам.

Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе действуют с конца мая на фоне регулярных ударов украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам. За это время на полуострове ввели лимиты на отпуск бензина, в Севастополе — систему QR-кодов для заправки, а власти были вынуждены просить федеральный центр о субсидировании поставок топлива.