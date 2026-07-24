Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

88.1

USD

78.4

EUR

89.44

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

1105

 

 

 

 

 

Новости

Реклама оружейной выставки под Киевом, по которой ударила российская ракета, была размещена в открытом доступе заранее

The Insider
Иллюстрация к материалу

Информация о выставке вооружений на открытом полигоне, по которому позднее пришелся российский удар, распространялась в интернете заранее и была доступна широкой аудитории. Организатором мероприятия выступила «Армада» — ассоциация производителей беспилотных систем и смежных технологий.

Согласно рекламному объявлению, распространенному от имени ассоциации, мероприятие называлось «Критически защищено» и позиционировалось как практический демонстрационный день — Defense Demo Day & Defense Expo. Оно должно было пройти 24 июля и, по описанию организаторов, было посвящено комплексным решениям для защиты критической инфраструктуры от современных воздушных угроз.

Расследованием самого удара, а также обстоятельств организации мероприятия сейчас занимается Служба безопасности Украины.

По последним данным, число погибших при этом ударе составило как минимум 10 человек, а пострадали еще около 100. Среди раненых были иностранцы — посетители выставки. Валерий Боровик, основатель компании First Contact, рассказывал, что на полигоне находились профильные военные специалисты.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. «Мы подсмотрели в документах — потери ВДВ составили почти 20 тысяч». Исповедь штабного сержанта, сбежавшего с фронта
  2. Экзамена не будет, всем автомат. Как государство сокращает доступность высшего образования в России
  3. Остров Крым: без электричества, туристов и топлива крымский бизнес разоряется и закрывается
  4. «Он горел в коридоре, а они смеялись». Как в российских тюрьмах содержат украинских военнопленных
  5. Денефтенизация: как кампания ударов по российским НПЗ влияет на ход войны

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте