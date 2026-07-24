Реклама оружейной выставки под Киевом, по которой ударила российская ракета, была размещена в открытом доступе заранее

Информация о выставке вооружений на открытом полигоне, по которому позднее пришелся российский удар, распространялась в интернете заранее и была доступна широкой аудитории. Организатором мероприятия выступила «Армада» — ассоциация производителей беспилотных систем и смежных технологий.

Согласно рекламному объявлению, распространенному от имени ассоциации, мероприятие называлось «Критически защищено» и позиционировалось как практический демонстрационный день — Defense Demo Day & Defense Expo. Оно должно было пройти 24 июля и, по описанию организаторов, было посвящено комплексным решениям для защиты критической инфраструктуры от современных воздушных угроз.

Расследованием самого удара, а также обстоятельств организации мероприятия сейчас занимается Служба безопасности Украины.

По последним данным, число погибших при этом ударе составило как минимум 10 человек, а пострадали еще около 100. Среди раненых были иностранцы — посетители выставки. Валерий Боровик, основатель компании First Contact, рассказывал, что на полигоне находились профильные военные специалисты.