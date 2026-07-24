Число погибших при российском ударе по выставке вооружений в Киевской области выросло до 10 человек

Число погибших в результате российского ракетного удара по территории Киевской области выросло до 10 человек, еще около 100 получили ранения различной степени тяжести — об этом заявил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. Данные о пострадавших продолжают уточняться. По факту случившегося Офис генерального прокурора начал уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины, которая квалифицирует нарушение законов и обычаев войны.

Как выяснилось, удар пришелся по полигону, где в момент атаки проходило мероприятие с демонстрацией вооружения — основатель оборонной компании First Contact Валерий Боровик, рассказал, что на территории объекта присутствовали представители украинской оборонной отрасли. Организацию выставки позднее подтвердил Украинский совет оружейников.

Помимо расследования самого удара как военного преступления, прокуратура открыла отдельное уголовное производство по факту возможной халатности должностных лиц, ответственных за организацию мероприятия.

Россия регулярно наносит массированные удары по Киеву и Киевской области. Так, в ночь на 19 июля российские военные выпустили по Украине более 40 ракет и около 120 ударных дронов, в результате чего в Киеве и области погиб один человек и еще 16 получили ранения — Владимир Зеленский тогда назвал эту атаку одной из самых массированных по числу баллистических ракет за время войны.