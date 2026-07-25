МИД Ирана осудил атаку Украины на торговое судно в Каспийском море, заявив, что Иран никогда не вмешивался в конфликт России и Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что украинские силы нанесли удары по судам в Каспийском море, которые, по его словам, использовались для перевозки военных грузов между Россией и Ираном, а также по военному кораблю. Украинские СМИ со ссылкой на СБУ пишут, что под удар попали грузовое судно Port Olya 2 (IMO: 9481881) и сухогруз Begey (IMO: 8943210). По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, оба судна использовались для перевозки грузов военного назначения из Ирана в Россию.

По данным украинской разведки, с июля 2022-го по июнь 2023 года судно Begey под российским флагом не менее 11 раз заходило в иранские порты Амирабад, Ноушехр, Астара и Анзали, после чего следовало в Астрахань и обратно.

В ГУР утверждают, что Амирабад является одним из ключевых пунктов отправки иранских беспилотников в Россию. Из Тегерана дроны доставляют в порт, затем морем перевозят в Махачкалу, а оттуда самолетами и наземным транспортом — на аэродромы Сеща в Брянской области и Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае. По версии разведки, вблизи портов Begey отключало AIS, поэтому часть его заходов могла не фиксироваться. Великобритания ввела санкции против судна 10 сентября 2024 года, Канада — 21 февраля 2025 года.

Еще в марте 2023 года The Insider со ссылкой на Sky News писал в военной сводке, что Иран тайно поставляет России патроны, ракеты и минометные снаряды морем. По данным источника британского телеканала, в январе из иранского порта вышли два судна под российским флагом — Musa Jalil и тот самый Begey. Утверждалось, что на их борту находились около 200 контейнеров со 100 миллионами патронов и 300 тысячами снарядов.

Дроны, боеприпасы и ракеты: как Иран помогает России вести войну против Украины

Несмотря на заявления Тегерана о невмешательстве в российско-украинскую войну, Иран стал одним из ключевых военных партнеров Москвы после начала полномасштабного вторжения. Наиболее заметным направлением сотрудничества стали поставки ударных беспилотников семейства «Шахед», которые российские войска используют для регулярных атак на украинские города, объекты энергетики и другую гражданскую инфраструктуру.

Первоначально готовые аппараты доставлялись из Ирана, позднее Россия начала выпускать их собственные версии под названием «Герань». При содействии иранской стороны производство было развернуто в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане. По данным западных властей и СМИ, Иран передавал России не только сами дроны, но и технологии, комплектующие и документацию, а иранские специалисты помогали обучать российских военнослужащих их эксплуатации.

Сотрудничество не ограничивалось беспилотниками. Как было сказано выше, в марте 2023 года Sky News со ссылкой на источник в сфере безопасности сообщила, что Иран тайно отправляет России морским путем патроны, артиллерийские и минометные снаряды, а также ракеты, в частности, вооружение перевозило атакованное сегодня судно Begey.

Одним из основных маршрутов таких перевозок считается Каспийское море: грузы отправляются из иранских портов, в том числе Амирабад, и доставляются в Астрахань или Махачкалу. Суда, которые связывают с перевозкой военной продукции, нередко отключают автоматическую идентификационную систему AIS вблизи портов, из-за чего часть их заходов и перемещений не отражается в открытых навигационных сервисах.

Украинская разведка утверждает, что порт Амирабад играет ключевую роль и в логистике поставок иранских беспилотников. По ее данным, дроны доставляют из Тегерана в Амирабад, откуда морем переправляют в Махачкалу. Затем их перевозят самолетами и наземным транспортом на российские военные аэродромы, в том числе в Сещу Брянской области и Приморско-Ахтарск Краснодарского края. В этих перевозках, по версии ГУР, участвовали, в частности, сухогрузы Begey и Port Olya 2. Украинская разведка связывает их с доставкой патронов, снарядов, бронежилетов, шлемов и других грузов военного назначения. Ряд государств впоследствии ввел против этих судов, их владельцев и связанных с ними компаний санкции.

Осенью 2024 года США, Великобритания, Франция и Германия также заявили, что Иран передал России баллистические ракеты малой дальности (1, 2, 3). Западные страны расценили это как новую ступень военного сотрудничества Москвы и Тегерана и ввели дополнительные санкции против иранских физических и юридических лиц, а также транспортных компаний. Иран отрицал передачу ракет, однако западные власти утверждали, что российские военные прошли подготовку по их применению.