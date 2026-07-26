Украинские военные отчитались об ударе по «Черноморнефтегазу» в Крыму и НПЗ в Тюмени. Ранее из-за пожара прервали празднование Дня города

Украинские военные в ночь на воскресенье, 26 июля, ударили по объекту «Черноморнефтегаза» в районе села Внуково на западе аннексированного Крыма, утверждают в Генштабе ВСУ. Судя по расположению, речь может идти об опытном центре Глебовского подземного хранилища газа, однако подтверждения этому нет.
Глебовское ПХГ — единственное подземное хранилище газа в Крыму. Оно регулирует сезонное и суточное потребление газа и поддерживает давление в газотранспортной системе полуострова. После июньского удара в районе объекта фиксировался пожар.
До аннексии Крыма инфраструктура принадлежала украинскому государственному «Черноморнефтегазу», входящему в группу «Нафтогаз». В 2014 году Россия захватила активы компании и передала их созданному оккупационными властями одноименному предприятию. В 2023 году арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Нафтогазу» $5 млрд за незаконно экспроприированные активы в Крыму, в число которых входил «Черноморнефтегаз».
В Генштабе ВСУ утверждают, что объекты компании используются для добычи, хранения и транспортировки газа и нефтепродуктов, а также для снабжения российской военной группировки в Крыму. Украинское командование также отчиталось о поражении наземного ретранслятора управления ударными беспилотниками «Герань» и «Гербера» в районе поселка Черноморское. По данным Генштаба, ретранслятор увеличивал дальность и устойчивость связи с дронами.
Кроме того, украинские военные сообщили об ударе по автомобильному мосту в районе Выселок в Донецкой области, который российская армия использует для логистики. В Луганской области, как утверждается, были поражены склад беспилотников возле Червонопоповки и место сосредоточения российских военнослужащих в Пурдовке.
Независимых подтверждений последствий этих ударов нет. Система спутникового мониторинга пожаров NASA Firms, данные которой проанализировал The Insider, на момент публикации этой заметки тепловых аномалий на указанных территориях не зафиксировала.
В Минобороны РФ отчиталось о перехвате более 100 беспилотников над девятью областями, Московским регионом, Краснодарским краем, аннексированным Крымом и Черным морем. Сколько дронов было сбито непосредственно над Крымом, в ведомстве не уточнили. О попадании по объекту «Черноморнефтегаза» ни Минобороны РФ, ни назначенные Россией власти полуострова к моменту публикации не сообщали. Ночью жители Черноморского, Феодосии, Симферополя и Алушты сообщали о взрывах и работе ПВО, пишут местные Telegram-каналы.
В Генштабе ВСУ также подтвердили поражение Тюменского нефтеперерабатывающего завода, который был атакован накануне, 25 июля. Пожар на предприятии ранее признали российские власти. Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что беспилотник упал на территории НПЗ, после чего произошло возгорание. Позднее Моор отчитался о ликвидации пожара. По его словам, погибших и пострадавших нет.
Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил атаку на Тюменский НПЗ, назвав такие удары «дальнобойными санкциями».
Тюменский НПЗ расположен более чем в двух тысячах километров от границы с Украиной. Как пишет Reuters, его номинальная мощность составляет около 8 млн тонн нефти в год, фактически предприятие перерабатывает около 6 млн тонн и выпускает примерно 500 тысяч тонн бензина и 2,5 млн тонн дизельного топлива.
Из-за беспилотной опасности в Тюмени временно прервали мероприятия в честь 440-летия города. После отмены тревоги праздничные площадки возобновили работу, однако запланированный фейерверк решили не проводить.