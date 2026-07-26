Украинские военные отчитались об ударе по «Черноморнефтегазу» в Крыму и НПЗ в Тюмени. Ранее из-за пожара прервали празднование Дня города

Украинские военные в ночь на воскресенье, 26 июля, ударили по объекту «Черноморнефтегаза» в районе села Внуково на западе аннексированного Крыма, утверждают в Генштабе ВСУ. Судя по расположению, речь может идти об опытном центре Глебовского подземного хранилища газа, однако подтверждения этому нет.

Глебовское ПХГ — единственное подземное хранилище газа в Крыму. Оно регулирует сезонное и суточное потребление газа и поддерживает давление в газотранспортной системе полуострова. После июньского удара в районе объекта фиксировался пожар.

До аннексии Крыма инфраструктура принадлежала украинскому государственному «Черноморнефтегазу», входящему в группу «Нафтогаз». В 2014 году Россия захватила активы компании и передала их созданному оккупационными властями одноименному предприятию. В 2023 году арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Нафтогазу» $5 млрд за незаконно экспроприированные активы в Крыму, в число которых входил «Черноморнефтегаз».

В Генштабе ВСУ утверждают, что объекты компании используются для добычи, хранения и транспортировки газа и нефтепродуктов, а также для снабжения российской военной группировки в Крыму. Украинское командование также отчиталось о поражении наземного ретранслятора управления ударными беспилотниками «Герань» и «Гербера» в районе поселка Черноморское. По данным Генштаба, ретранслятор увеличивал дальность и устойчивость связи с дронами.

Кроме того, украинские военные сообщили об ударе по автомобильному мосту в районе Выселок в Донецкой области, который российская армия использует для логистики. В Луганской области, как утверждается, были поражены склад беспилотников возле Червонопоповки и место сосредоточения российских военнослужащих в Пурдовке.

Независимых подтверждений последствий этих ударов нет. Система спутникового мониторинга пожаров NASA Firms, данные которой проанализировал The Insider, на момент публикации этой заметки тепловых аномалий на указанных территориях не зафиксировала.