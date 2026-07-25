В Тюмени из-за атаки БПЛА загорелся НПЗ, из-за пожара прервали празднование Дня города

В Тюмени, более чем в 2000 км от границы с Украиной, из-за атаки беспилотников горит местный НПЗ. Издание Astra со ссылкой на очевидца сообщило, что по заводу были нанесены как минимум два удара подряд.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор объявил режим беспилотной опасности в регионе и напомнил, что распространять фото и видео атаки или работы ПВО запрещено под угрозой наказания. Затем он выложил краткое сообщение о пожаре на НПЗ, не приведя никаких подробностей.

Издание «Наш город» написало, что в Тюмени прервали празднование 440-летия со дня города — посетителей праздничной площадки рядом с инновационным центром «Технопарк» попросили зайти в помещение, а тех, кто гулял по набережной реки Тура, попросили ее покинуть.

Тюменский НПЗ ранее уже подвергался атакам беспилотников — в июне 2026 года и в октябре 2025-го. Завод производит дизельное топливо, бензин, кокс, битум и мазут — это один из крупнейших в стране независимых НПЗ.

Ранее из-за атаки БПЛА на склад Wildberries был прерван чемпионат России по легкой атлетике в Екатеринбурге. В сам склад беспилотники не попали, однако загорелась парковка рядом с ним.