Ракетную опасность впервые объявили в Тюменской области

Режим ракетной опасности впервые объявили на территории всех шести регионов Уральского федерального округа, в том числе в Тюменской области. Об этом сообщил полпред президента Артем Жога.

Тревогу услышали жители Курганской, Свердловской, Челябинской, Тюменской областей, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Для Тюменской области и ЯНАО это первые случаи объявления сигнала ракетной опасности.

Ранее в Тюменской области объявляли только режим угрозы атаки беспилотников. Столица региона Тюмень находится на расстоянии примерно 2000 км от границы с Украиной по прямой.

«Коммерсантъ-Урал» со ссылкой на заявление властей Тюменской области уточняет, что для региона эта мера «превентивная».

В сообщении областного правительства, которое цитирует газета, жителям рекомендуют оставаться в безопасном месте, однако местное издание 72.РУ пишет, что посмотреть карту бомбоубежищ в городе нельзя: раздел «Гражданская оборона» на сайте городской администрации выдает ошибку.

Режим ракетной опасности днем 29 мая объявляли власти по меньшей мере 16 регионов центральной части России, Поволжья и Урала, подсчитал The Insider. Помимо перечисленных шести регионов Урала это также Ростовская, Волгоградская, Воронежская области, Пермский край, Чувашия, Татарстан, Оренбургская область, Пензенская и Самарская области и Удмуртия.