Россия атаковала Киев, Харьков и другие города Украины: один человек погиб, не менее 14 пострадали

Во время ночной атаки российские войска выпустили по Украине управляемую авиационную ракету Х-59/69, семь баллистических ракет «Искандер-М»/С-400 и 136 беспилотников, утверждают в Воздушных силах ВСУ. По данным ведомства, украинские силы сбили шесть ракет и 104 дрона. Попадания двух баллистических ракет и 27 ударных БПЛА зафиксированы в 18 местах, обломки упали еще в семи.

Как минимум три человека пострадали в Киеве, одного госпитализировали, еще двоим оказали помощь амбулаторно, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Пожары вспыхнули в трех районах города. В Деснянском сгорели склад, десять легковых автомобилей и грузовик, в Шевченковском — отселенное четырехэтажное здание, в Соломенском вспыхнул пожар в нежилом здании.