Россия атаковала Киев, Харьков и другие города Украины: один человек погиб, не менее 14 пострадали

Во время ночной атаки российские войска выпустили по Украине управляемую авиационную ракету Х-59/69, семь баллистических ракет «Искандер-М»/С-400 и 136 беспилотников, утверждают в Воздушных силах ВСУ. По данным ведомства, украинские силы сбили шесть ракет и 104 дрона. Попадания двух баллистических ракет и 27 ударных БПЛА зафиксированы в 18 местах, обломки упали еще в семи.
Как минимум три человека пострадали в Киеве, одного госпитализировали, еще двоим оказали помощь амбулаторно, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Пожары вспыхнули в трех районах города. В Деснянском сгорели склад, десять легковых автомобилей и грузовик, в Шевченковском — отселенное четырехэтажное здание, в Соломенском вспыхнул пожар в нежилом здании.
Утром российские военные также несколько раз атаковали Харьков. В Шевченковском районе FPV-дрон на оптоволокне попал в автомобиль хлебозавода — 43-летний водитель получил тяжелые ранения, передают местные СМИ. Ракета-дрон попала в частный дом в Слободском районе. Один человек погиб, за медицинской помощью обратились девять человек, в том числе 10-летний мальчик и 17-летняя девушка.
Суспільне Харків / YouTube
В Кривом Роге после российского удара загорелся торговый центр, сообщил глава Днепропетровской областной администрации Александр Ганжа.
Минобороны РФ называет произошедшее «групповым ударом высокоточным оружием» и утверждает, что в Киеве были поражены два объекта, связанные с производством беспилотников. По версии ведомства, предприятие «Смарт интеллиджент систем» выпускало дроны и комплектующие к ним, а на площадке на юго-западе города ежемесячно собирали и хранили до тысячи БПЛА.
Название компании, специалисты которой якобы участвовали в производстве на второй площадке, Минобороны РФ не привело. При этом перечисленные ведомством модели — AQ-400 Scythe, AQ-100 Bayonet и RQ-100 Scout — выпускает Terminal Autonomy.
В Минобороны РФ также утверждают, что в порту Черноморска были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ. В сообщении Одесской областной администрации порт Черноморска и топливные резервуары не упоминаются.
При этом в доступных 24-часовых слоях системы спутникового мониторинга NASA FIRMS, изученных The Insider, тепловых аномалий в районе порта Черноморска не зафиксировано. Отсутствие таких отметок само по себе не исключает удара, однако независимых подтверждений версии Минобороны РФ пока нет.