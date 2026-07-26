Зеленский: Украина нанесла более тысячи дальнобойных ударов по России с начала года и продолжит кампанию

Украина с начала 2026 года выполнила более тысячи «огневых задач» в рамках стратегии DeepStrike — ударов по целям в глубине России, заявил президент Владимир Зеленский после совещания, посвященного таким операциям. Он отметил, что украинские средства поражения уже достигают целей на расстоянии более 3 тысяч км, а их дальность продолжает увеличиваться.

Зеленский сообщил, что участники совещания согласовали продолжение операций в рамках плана «дальнобойных санкций» и обновили список приоритетных целей — с учетом их влияния на способность России продолжать войну. Среди уже пораженных объектов он назвал нефтяную инфраструктуру, предприятия военной промышленности и важные для российской логистики объекты.

«Главная цель – чтобы наше дальнобойное давление еще больше подталкивало Россию к дипломатии из-за усложнения производства компонентов для оружия, нефтяных и других экономических потерь и возвращения этой войны в "родную гавань"»,

— написал Зеленский в Telegram-канале.

Одной из наиболее дальних подтвержденных атак стал удар 6 июля по Омскому НПЗ, расположенному почти в 2 500 км от границы Украины. После налета предприятие — крупнейший производитель бензина в России — остановило переработку нефти и прекратило биржевые продажи бензина и дизельного топлива. Были выведены из работы установки, обеспечивающие около 75% мощности завода.

Всего к 20 июля с начала года после украинских атак полностью или частично останавливали переработку не менее 16 российских НПЗ, подсчитал The Insider. Предприятия совокупной мощностью более 45 млн тонн нефти в год к 20 июля не вернулись к продаже топлива на Петербургской бирже. Среди атакованных заводов были Волгоградский, Рязанский, Нижегородский, Омский, Саратовский, Сызранский и Московский НПЗ.

В июле украинские беспилотники также неоднократно атаковали логистические центры Wildberries. Пожары произошли на складах компании в Тамбовской и Московской областях, Краснодаре, Невинномысске, Петербурге и Ленинградской области. При ударах погибли и были ранены сотрудники компании. Зеленский утверждал, что атакованные центры участвовали в поставках подсанкционных комплектующих для производства российских дронов и навигационного оборудования.

Ударам подвергаются и предприятия российского военно-промышленного комплекса. В частности, 24 июля был атакован завод «Авитек» в Кирове, производящий зенитные управляемые ракеты и другую продукцию военного назначения. В результате удара погибли шесть человек, еще 32 были ранены.

Зеленский заявил, что значительная часть российской ПВО сосредоточена вокруг Москвы, Петербурга, государственных резиденций и Крымского моста, поэтому удаленные регионы России защищены слабее. Спутниковые снимки подтверждают масштабное усиление обороны столицы и резиденции Владимира Путина на Валдае. Как ранее писал The Insider, только за последние два месяца вокруг Москвы построили около 24 новых башен для комплексов «Панцирь». Всего OSINT-исследователь Jembob насчитал около 125 известных позиций ближней ПВО в Москве и Подмосковье. Вокруг резиденции Путина на Валдае число башен с «Панцирями» к весне достигло 27.