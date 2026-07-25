В Украине задержали организатора открыто рекламировавшейся оружейной выставки, по которой ударила российская ракета

Генпрокуратура Украины задержала организатора оружейной выставки под Киевом, куда ударила российская ракета. Реклама выставки была размещена в открытом доступе за девять дней до мероприятия, а точное место и время его проведения были объявлены за сутки. Следствие проверяет, могли ли эти действия способствовать тому, что ВС РФ целенаправленно ударили по выставке. Об этом сообщил генпрокурор Украины Руслан Кравченко.

Кроме того, как выяснили правоохранители, мероприятие проводилось на открытой площадке, на него были приглашены более 300 человек, при этом единственное укрытие площадью всего 34 м2 находилось в 100 метрах от места проведения выставки. Это также могло увеличить количество жертв. Организатору выставки сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 367 Криминального кодекса Украины. Суд должен избрать ему меру пресечения. Кроме того, силовики провели обыски в офисе ассоциации и местах проживания нескольких человек, причастных к организации выставки. Также проверяется, насколько тщательно ответственные подразделения нацполиции, СБУ и армии, а также органы местной власти оценивали риски и как реагировали на случившееся.

Выставка должна была пройти 24 июля. В результате удара погибли 10 человек, еще около 100 получили ранения. Организатором мероприятия выступила «Армада» — ассоциация производителей беспилотных систем и смежных технологий. Мероприятие называлось «Критически защищено» («Критично захищено») и позиционировалось как практический демонстрационный день — Defense Demo Day & Defense Expo, посвященный комплексным решениям для защиты критической инфраструктуры от современных воздушных угроз.