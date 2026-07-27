В Ростове погибли супруги, в Белгороде ранены 13 человек, повреждены многоквартирные дома. Дроны атаковали несколько регионов России

Под «самой массированной атакой за последнее время» находится и Удмуртия, сообщил губернатор Александр Бречалов. По его словам, сбито несколько беспилотников, пострадавших нет. Какие именно объекты подверглись атаке, глава республики не уточнил.

Утром в сети появились кадры дыма в районе Сарапула. Украинский мониторинговый Telegram-канал Supernova+ предположил, что атакован резервуарный парк ФГКУ «Комбинат „Горизонт“» Росрезерва3.