В Ростове погибли супруги, в Белгороде ранены 13 человек, повреждены многоквартирные дома. Дроны атаковали несколько регионов России

Минобороны РФ отчиталось о ночном перехвате более 270 беспилотников самолетного типа над 16 российскими регионами, а также оккупированным Крымом и акваторией Чёрного и Азовского морей. Самые тяжелые последствия зафиксированы в Ростове-на-Дону. В результате атаки погибли супруги, еще пять человек получили ранения, утверждает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Двое раненых, включая подростка, находятся в тяжелом состоянии, четырех человек госпитализировали.
Обновлено: До пяти человек возросло количество жертв в результате атаки украинских дронов на Ростов-на-Дону. При разборе завалов многоквартирного дома спасатели обнаружили тела двух взрослых и одного ребенка. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Повреждения зафиксированы в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах города. Пожары начались на территории предприятия, на складах и в частных домах.
Кроме того, после попадания беспилотника эвакуировали жителей многоэтажного дома по адресу Береговая улица, 117Бс5. Дым также поднимается над Ростовским морским торговым портом, пишет Astra. Официально повреждение портовой инфраструктуры не подтверждалось. Система спутникового мониторинга пожаров NASA Firms, данные которой проанализировал The Insider, не зафиксировала тепловой аномалии в этом районе.
Воздушной атаке подвергся и Белогород. Как утверждают в региональном оперативном штабе, над городом зафиксировали 12 беспилотников, пять из которых сбили. Ранения получили 13 человек, включая детей двух и 11 лет. Пять пострадавших госпитализированы, состояние 11-летнего ребенка оценивается как тяжелое.
Повреждены 11 многоквартирных и четыре частных дома, один из которых частично разрушен, а также коммерческие объекты и 31 автомобиль. Более 15 машин загорелись, огнем уничтожены складское помещение и хозяйственные постройки. Astra геолоцировала один из городских пожаров во дворе дома по адресу Гражданский проспект, 56.
Под «самой массированной атакой за последнее время» находится и Удмуртия, сообщил губернатор Александр Бречалов. По его словам, сбито несколько беспилотников, пострадавших нет. Какие именно объекты подверглись атаке, глава республики не уточнил.
Утром в сети появились кадры дыма в районе Сарапула. Украинский мониторинговый Telegram-канал Supernova+ предположил, что атакован резервуарный парк ФГКУ «Комбинат „Горизонт“» Росрезерва3.
Независимого подтверждения попадания и пожара непосредственно на территории хранилища пока нет. NASA Firms тепловой аномалии на этой территории не фиксирует.
Обновлено: Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что целями ночных ударов стали экспортный терминал в Ростовской области и нефтяные объекты в Ярославской области и Удмуртии. Последний расположен примерно в 1300 километрах от украинской границы. На фоне атаки склад Wildberries в Сарапуле и сортировочный центр в Ижевске временно прекратили принимать поставки, пишет «Коммерсантъ». Сотрудников сарапульского склада эвакуировали. По данным компании, сам объект не пострадал.
40 дронов тем временем атаковали Ярославскую область, один человек пострадал, в нескольких домах выбиты стекла, утверждает глава региона Михаил Евраев. Власти перекрывали выезд из Ярославля в сторону Москвы в районе пересечения Московского проспекта и Юго-Западной окружной дороги. После семи утра движение восстановили.