Румыния вызвала российского посла после трех сбитых за три дня беспилотников. Один из них уже опознан как российский «Шахед»

Румынский истребитель F-16 утром 26 июля сбил беспилотник над территориальными водами страны в районе Сулина — Килия. Это третий дрон, уничтоженный румынскими военными за три дня. После повторных нарушений воздушного пространства МИД Румынии вызвал российского посла.

По словам президента Румынии Никушора Дана, дрон сбили в 10:13. Он заявил, что расследования в отношении беспилотников, уничтоженных 25 и 26 июля, продолжаются. МИД России и Минобороны России ситуацию пока не комментировали.

Генеральная прокуратура Румынии установила, что первый дрон, сбитый утром 24 июля, был аппаратом типа «Шахед», которые Россия использует в войне против Украины. На основании результатов расследований Бухарест намерен оформить дипломатический протест Москве.

«Недопустимо и невыносимо, чтобы Российская Федерация продолжала нарушать воздушное пространство Румынии, которое одновременно является воздушным пространством НАТО и Евросоюза»,

— заявил Дан.

Первый дрон румынский F-16 сбил 24 июля возле города Падина в уезде Бузэу. Его обломки упали на пшеничное поле, никто не пострадал. Утром 25 июля румынские военные уничтожили еще один беспилотник примерно в 10 км к западу от населенного пункта Сфынту-Георге в дельте Дуная.

В конце мая российский беспилотник «Герань-2» врезался в жилой дом в приграничном с Украиной городе Галац. Пострадали два человека. После инцидента Румыния выслала генерального консула России в Констанце и закрыла российское генконсульство в городе.