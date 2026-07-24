Румыния впервые сбила залетевший в ее воздушное пространство дрон. Он был похож на российский «Шахед»

Румынский истребитель F-16 сбил беспилотник, который утром 24 июля вошел в воздушное пространство страны. Это первый случай, когда Румыния уничтожила дрон после десятков подобных нарушений с начала полномасштабного вторжения России в Украину, сообщает Reuters со ссылкой на власти страны.

Беспилотник обнаружили радары около 09:30 примерно в 20 км к востоку от города Сулина на побережье Чёрного моря. В воздух подняли два румынских F-16 и два итальянских истребителя Eurofighter Typhoon, размещенных в Румынии. Около 11:00 румынский пилот сбил дрон возле города Падина в уезде Бузэу.

Обломки упали на пшеничное поле. Никто не пострадал, разрушений нет. Президент Румынии Никушор Дан заявил, что дрон находился над безлюдной местностью, поэтому военные могли открыть огонь без риска для населения.

Начальник Генштаба Румынии Георгицэ Влад сообщил, что происхождение и назначение беспилотника пока не установлены. По словам генерала, пилоты визуально определили его как дрон типа «Шахед», однако окончательные выводы можно будет сделать только после расследования.

Румыния имеет общую с Украиной сухопутную границу протяженностью около 650 км. После начала российских ударов по украинским портам на Дунае власти страны неоднократно сообщали о нарушениях воздушного пространства российскими беспилотниками.



В конце мая российский беспилотник «Герань-2» врезался в жилой дом в приграничном с Украиной городе Галац. Пострадали два человека. Румынские специалисты установили происхождение дрона по надписи «Герань-2» на обломках, а также по совпадению электронных компонентов, двигателя, конструкции, производственных маркировок и топлива с другими беспилотниками этого типа. После инцидента Румыния выслала генерального консула России в Констанце и закрыла российское генконсульство в городе.