Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

88.1

USD

78.4

EUR

89.44

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

243

 

 

 

 

 

Новости

Румыния впервые сбила залетевший в ее воздушное пространство дрон. Он был похож на российский «Шахед»

The Insider
F-16 ВВС Румынии. Фото: Минобороны Румынии

F-16 ВВС Румынии. Фото: Минобороны Румынии

Румынский истребитель F-16 сбил беспилотник, который утром 24 июля вошел в воздушное пространство страны. Это первый случай, когда Румыния уничтожила дрон после десятков подобных нарушений с начала полномасштабного вторжения России в Украину, сообщает Reuters со ссылкой на власти страны.

Беспилотник обнаружили радары около 09:30 примерно в 20 км к востоку от города Сулина на побережье Чёрного моря. В воздух подняли два румынских F-16 и два итальянских истребителя Eurofighter Typhoon, размещенных в Румынии. Около 11:00 румынский пилот сбил дрон возле города Падина в уезде Бузэу.

Обломки упали на пшеничное поле. Никто не пострадал, разрушений нет. Президент Румынии Никушор Дан заявил, что дрон находился над безлюдной местностью, поэтому военные могли открыть огонь без риска для населения.

Начальник Генштаба Румынии Георгицэ Влад сообщил, что происхождение и назначение беспилотника пока не установлены. По словам генерала, пилоты визуально определили его как дрон типа «Шахед», однако окончательные выводы можно будет сделать только после расследования.

Румыния имеет общую с Украиной сухопутную границу протяженностью около 650 км. После начала российских ударов по украинским портам на Дунае власти страны неоднократно сообщали о нарушениях воздушного пространства российскими беспилотниками.

В конце мая российский беспилотник «Герань-2» врезался в жилой дом в приграничном с Украиной городе Галац. Пострадали два человека. Румынские специалисты установили происхождение дрона по надписи «Герань-2» на обломках, а также по совпадению электронных компонентов, двигателя, конструкции, производственных маркировок и топлива с другими беспилотниками этого типа. После инцидента Румыния выслала генерального консула России в Констанце и закрыла российское генконсульство в городе.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. «Мы подсмотрели в документах — потери ВДВ составили почти 20 тысяч». Исповедь штабного сержанта, сбежавшего с фронта
  2. Экзамена не будет, всем автомат. Как государство сокращает доступность высшего образования в России
  3. Остров Крым: без электричества, туристов и топлива крымский бизнес разоряется и закрывается
  4. «Он горел в коридоре, а они смеялись». Как в российских тюрьмах содержат украинских военнопленных
  5. Денефтенизация: как кампания ударов по российским НПЗ влияет на ход войны

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте