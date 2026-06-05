Морской дрон взорвался в порту румынского города Констанца

Дрон, как уточняет Digi24, сначала застрял в противозагрязняющей дамбе в нескольких сотнях метров от нефтетерминала порта. Его обнаружили около 6 часов утра, а примерно в 10:30 он взорвался.

Позже, ближе к 12 часам дня, в прибрежной зоне Констанцы были обнаружены еще четыре безэкипажных катера.

В Минобороны Румынии, комментируя взорвавшийся беспилотник, заявили, что он относится к «типу, использовавшемуся в войне в Украине». Издание HotNews, проанализировавшее видео беспилотника, сделанные еще до его детонации в порту, пишет, что он похож на морской дрон MAGURA, который используют ВСУ.