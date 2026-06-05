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Новости

Морской дрон взорвался в порту румынского города Констанца

The Insider
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Морской беспилотник взорвался утром 5 июня в порту Констанца — крупнейшем морском порту Румынии в Черном море. Об этом пишут местные издания HotNews и Digi24.  

Инцидент произошел возле одного из причалов порта утром. По предварительным данным, пострадавших нет. Всех находившихся в порту эвакуировали. 

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Дрон, как уточняет Digi24, сначала застрял в противозагрязняющей дамбе в нескольких сотнях метров от нефтетерминала порта. Его обнаружили около 6 часов утра, а примерно в 10:30 он взорвался.

Позже, ближе к 12 часам дня, в прибрежной зоне Констанцы были обнаружены еще четыре безэкипажных катера

В Минобороны Румынии, комментируя взорвавшийся беспилотник, заявили, что он относится к «типу, использовавшемуся в войне в Украине». Издание HotNews, проанализировавшее видео беспилотника, сделанные еще до его детонации в порту, пишет, что он похож на морской дрон MAGURA, который используют ВСУ. 

Беспилотник Magura, используемый ВСУ

Беспилотник Magura, используемый ВСУ

Источник: Укринформ

На прошлой неделе во время российской атаки на Украину, беспилотник вошел в воздушное пространство Румынии и упал на крышу жилого многоэтажного дома в Галаце. Президент Румынии Никушор Дан заявил, что дрон сбился с курса после того, как был подбит украинской ПВО в Одесской области. 

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