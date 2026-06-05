Морской дрон взорвался в порту румынского города Констанца

Морской беспилотник взорвался утром 5 июня в порту Констанца — крупнейшем морском порту Румынии в Черном море. Об этом пишут местные издания HotNews и Digi24.
Инцидент произошел возле одного из причалов порта утром. По предварительным данным, пострадавших нет. Всех находившихся в порту эвакуировали.
Дрон, как уточняет Digi24, сначала застрял в противозагрязняющей дамбе в нескольких сотнях метров от нефтетерминала порта. Его обнаружили около 6 часов утра, а примерно в 10:30 он взорвался.
Позже, ближе к 12 часам дня, в прибрежной зоне Констанцы были обнаружены еще четыре безэкипажных катера.
В Минобороны Румынии, комментируя взорвавшийся беспилотник, заявили, что он относится к «типу, использовавшемуся в войне в Украине». Издание HotNews, проанализировавшее видео беспилотника, сделанные еще до его детонации в порту, пишет, что он похож на морской дрон MAGURA, который используют ВСУ.
На прошлой неделе во время российской атаки на Украину, беспилотник вошел в воздушное пространство Румынии и упал на крышу жилого многоэтажного дома в Галаце. Президент Румынии Никушор Дан заявил, что дрон сбился с курса после того, как был подбит украинской ПВО в Одесской области.