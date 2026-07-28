Российские ИИ-«флаговтыки» на харьковском и южно-донецком направлениях, горит склад 3PL в Подмосковье. Что происходит на фронте

На константиновском направлении ВС РФ продвигается к Краматорску, практически полностью захватив Миньковку.

Российский военный, ведущий Telegram-канал «Тѣмный», сообщает о боях на участке Новосёловка – Осыково, а также на окраинах Алексеево-Дружковки и добавляет, что украинцы якобы препятствуют эвакуации мирного населения из Константиновки своими ударами. На карте DeepState Осыково и Алексеево-Дружковка показаны как полностью подконтрольные СОУ.

DeepState сообщает, что российские войска продвинулись в районе Миньковки к востоку от Краматорска. В результате, согласно карте проекта, Миньковка практически полностью оказалась под контролем ВС РФ.

На покровском направлении российским военным удалось «просочиться» в Доброполье.

«Военкор» Юрий Котенок утверждает, что ВС РФ ведут бои в восточной части Доброполья, а также в Анновке, Красноярском и Светлом. DeepState отмечает все эти населенные пункты как полностью подконтрольные Украине. Исследователь под ником Playfra при этом утверждает, что россиянам удалось «просочиться» в Анновку и на юго-восточную окраину Доброполья, и в то же время отмечает, что российские потери на этом участке многократно превосходят украинские.

На южно-донецком направлении продолжается украинское контрнаступление на участке шириной 50 км.

В украинском канале «НІП “Тиск”» обратили внимание на еще одно видео с российским «флаговтыком» в Христофоровке (до 2016 г — Коммунаровка). В канале считают, что это видео также скорее всего создано с помощью ИИ, так как на солдате на нем нет каски, флаг внезапно сам расправляется в безветренную погоду, а затем солдат исчезает из кадра, начиная с головы.

OSINT-исследователь Клеман Молен рассказывает, что СОУ в последние полгода успешно наступают на участке шириной в 50 км стыке Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей, изолируя поле боя дронами и применяя как механизированные атаки, так и «просачивание». По его оценке, благодаря этим действиям удалось снять угрозу Запорожью и Павлограду, которая нависла в прошлом году.

Анатолий Радов сообщил, что ВС РФ удалось вернуть контроль над Вербовым Днепропетровской области, однако украинцы достаточно глубоко «просочились» вглубь российских боевых порядков на других участках. Он отметил, что главная особенность наступления СОУ на этом направлении — режим полного молчания, который рассчитан на то, что российское командование так и не узнает о потере контроля над территорией, поскольку их подчиненные об этом не докладывают. В канале «Моб и контрабас» подтвердили, что на этом участке российские командиры назначают задачи слишком близко к ЛБС, поскольку считают, что та проходит дальше, что приводит к росту потерь людей и техники.

В канале «Воин DV», связанном с российской группировкой войск «Восток», которая действует в этом районе, признали украинские контратаки, однако заверили, что командование группировки владеет обстановкой и призвали критически относится к свидетельствам с мест. Анатолий Радов в ответ заметил, в частности, что в посте упоминается ликвидация «просочившихся» украинских групп в районе Запорожского Днепропетровской области, которое, судя по карте ЛБС, приведенной там же, находится глубоко в тылу российских войск.

В Украине 27 июля продолжались (1, 2) протесты с требованием вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны. Тем не менее, по сведениям издания «РБК-Україна», у Зеленского считают этот вопрос закрытым и хотят оставить на посту Евгения Хмару.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 28 июля 131 беспилотника типа «Шахед» (включая реактивные), других типов и БПЛА-имитаторов (107 БПЛА — 82% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 16 дронов в девяти локациях, а также падение обломков в шести локациях.

В прокуратуре Украины заявили, что организаторы выставки, на которой из-за ракетной атаки 24 июля погибли как минимум 11 человек, не согласовали с военной гражданской администрацией Киевской области ее проведение и не получили разрешение. Также утверждается, что ими были проигнорированы требования безопасности военного времени.

Румыния за три дня потратила €1,5 млн, чтобы сбить три российских дрона. Как сообщают журналисты румынского телеканала Digi24, истребители F-16 выпустили три ракеты AIM-9X. Стоимость одной такой ракеты — около $400 000. К этой сумме добавляются расходы на летные часы и обслуживание самолетов.

МИД Румынии объявил о высылке из страны сотрудника посольства России в Бухаресте в связи с нарушением российскими беспилотниками воздушного пространства страны в последние дни. Румынский посол отозван из Москвы для консультаций.

В Генштабе ВСУ заявили о поражении накануне комбината «Приоритет» Росрезерва в поселке Борок в Удмуртии.

Накануне обстрелам подверглась Балаклея в Харьковской области. Глава Балаклейской военной администрации Виталий Карабанов сообщил, что в один человек погиб, еще 13 пострадали. Повреждены три административных здания, аптека, четыре магазина, один объект сферы обслуживания и шесть многоквартирных жилых домов.

Ночью удар авиабомбами был нанесен по жилому сектору в поселке Беленькое в Донецкой области. Как сообщили в ГСЧС Украины, в из-под обломков двух разрушенных домов спасатели извлекли тела трех погибших.

Ночью на Сумы были сброшены авиабомбы. Шесть человек пострадали, среди них — трое детей. Всего за сутки в разных населенных пунктах Сумской области в результате атак были ранены 19 мирных жителей, в том числе семеро детей.

Утром в Одессе при взрыве автомобиля пострадал 49-летний мужчина, сообщили в Национальной полиции Украины, не уточнив его личность и состояние здоровья. «РБК-Украина» со ссылкой на источники пишет, что автомобиль принадлежит военному. Российский Telegram-канал «Военный обозреватель» утверждает, что взрывное устройство сработало под автомобилем старшего офицера оперативного отдела управления логистики штаба Командования ВМС Украины Вячеслава Сазонова.

Z-канал «Осведомитель» приводит видео ударов российскими управляемыми дронами по судам в порту Николаева. «Военкор» Владимир Романов, комментируя сообщение Минобороны РФ о поражении двух сухогрузов в порту в момент разгрузки грузов военного назначения, сделанное накануне, отмечает, что порт блокирован с 2022 года в связи с контролем ВС РФ над Кинбурнской косой. Дополнительной сложностью для начала судоходства является отсутствие рабочего фарватера вследствие разрушения Каховской ГЭС, пишет Романов, поэтому разгружаться сухогрузы в порту не могли.

Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» пишет, что, ВС РФ сфокусировались на ударах по АЗС в прифронтовых регионах Украины. Начиная с мая было поражено более 230 АЗС, больше всего — в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Запорожской областях. Клеман Молен отметил на карте 160 украинских АЗС, которые подверглись атакам российских БПЛА.