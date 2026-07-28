Российские ИИ-«флаговтыки» на харьковском и южно-донецком направлениях, горит склад 3PL в Подмосковье. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- В Белом Колодезе и Христофоровке зафиксированы российские ИИ-«флаговтыки»
- ВС РФ продвигается к Краматорску, практически полностью захватив Миньковку на константиновском направлении
- На покровском направлении российским военным удалось «просочиться» в Доброполье
- Зеленский считает вопрос увольнения Михаила Федорова закрытым и хочет оставить на посту министра обороны Евгения Хмару
- Румыния за три дня потратила €1,5 млн, чтобы сбить три российских дрона
- В Московской области после атаки беспилотников горел склад логистической компании 3PL рядом со складом Wildberries
- Беспилотник попал по многоквартирному дому в микрорайоне Губернский в Чехове
- Великобритания выдаст Украине лицензию на производство систем РЭБ для дронов Stone Cloak
Обстановка на фронте
На харьковском направлении в Белом Колодезе зафиксирован российский ИИ-«флаговтык».
Пророссийский OSINT-проект «DIVGEN 🚩 Карта СВО» опубликовал видео российского «флаговтыка» в Белом Колодезе на севере Харьковской области, полученное якобы от «собственных источников». Исследователь под ником Playfra отметил, что если сопоставить видео со спутниковым снимком, то ширина солдата на нем составляет 3 метра, а потом он внезапно пропадает из кадра — то есть видео скорее всего отредактировано с помощью ИИ.
На константиновском направлении ВС РФ продвигается к Краматорску, практически полностью захватив Миньковку.
Российский военный, ведущий Telegram-канал «Тѣмный», сообщает о боях на участке Новосёловка – Осыково, а также на окраинах Алексеево-Дружковки и добавляет, что украинцы якобы препятствуют эвакуации мирного населения из Константиновки своими ударами. На карте DeepState Осыково и Алексеево-Дружковка показаны как полностью подконтрольные СОУ.
DeepState сообщает, что российские войска продвинулись в районе Миньковки к востоку от Краматорска. В результате, согласно карте проекта, Миньковка практически полностью оказалась под контролем ВС РФ.
На покровском направлении российским военным удалось «просочиться» в Доброполье.
«Военкор» Юрий Котенок утверждает, что ВС РФ ведут бои в восточной части Доброполья, а также в Анновке, Красноярском и Светлом. DeepState отмечает все эти населенные пункты как полностью подконтрольные Украине. Исследователь под ником Playfra при этом утверждает, что россиянам удалось «просочиться» в Анновку и на юго-восточную окраину Доброполья, и в то же время отмечает, что российские потери на этом участке многократно превосходят украинские.
На южно-донецком направлении продолжается украинское контрнаступление на участке шириной 50 км.
В украинском канале «НІП “Тиск”» обратили внимание на еще одно видео с российским «флаговтыком» в Христофоровке (до 2016 г — Коммунаровка). В канале считают, что это видео также скорее всего создано с помощью ИИ, так как на солдате на нем нет каски, флаг внезапно сам расправляется в безветренную погоду, а затем солдат исчезает из кадра, начиная с головы.
OSINT-исследователь Клеман Молен рассказывает, что СОУ в последние полгода успешно наступают на участке шириной в 50 км стыке Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей, изолируя поле боя дронами и применяя как механизированные атаки, так и «просачивание». По его оценке, благодаря этим действиям удалось снять угрозу Запорожью и Павлограду, которая нависла в прошлом году.
Анатолий Радов сообщил, что ВС РФ удалось вернуть контроль над Вербовым Днепропетровской области, однако украинцы достаточно глубоко «просочились» вглубь российских боевых порядков на других участках. Он отметил, что главная особенность наступления СОУ на этом направлении — режим полного молчания, который рассчитан на то, что российское командование так и не узнает о потере контроля над территорией, поскольку их подчиненные об этом не докладывают. В канале «Моб и контрабас» подтвердили, что на этом участке российские командиры назначают задачи слишком близко к ЛБС, поскольку считают, что та проходит дальше, что приводит к росту потерь людей и техники.
В канале «Воин DV», связанном с российской группировкой войск «Восток», которая действует в этом районе, признали украинские контратаки, однако заверили, что командование группировки владеет обстановкой и призвали критически относится к свидетельствам с мест. Анатолий Радов в ответ заметил, в частности, что в посте упоминается ликвидация «просочившихся» украинских групп в районе Запорожского Днепропетровской области, которое, судя по карте ЛБС, приведенной там же, находится глубоко в тылу российских войск.
В Украине 27 июля продолжались (1, 2) протесты с требованием вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны. Тем не менее, по сведениям издания «РБК-Україна», у Зеленского считают этот вопрос закрытым и хотят оставить на посту Евгения Хмару.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 28 июля 131 беспилотника типа «Шахед» (включая реактивные), других типов и БПЛА-имитаторов (107 БПЛА — 82% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 16 дронов в девяти локациях, а также падение обломков в шести локациях.
В прокуратуре Украины заявили, что организаторы выставки, на которой из-за ракетной атаки 24 июля погибли как минимум 11 человек, не согласовали с военной гражданской администрацией Киевской области ее проведение и не получили разрешение. Также утверждается, что ими были проигнорированы требования безопасности военного времени.
Румыния за три дня потратила €1,5 млн, чтобы сбить три российских дрона. Как сообщают журналисты румынского телеканала Digi24, истребители F-16 выпустили три ракеты AIM-9X. Стоимость одной такой ракеты — около $400 000. К этой сумме добавляются расходы на летные часы и обслуживание самолетов.
МИД Румынии объявил о высылке из страны сотрудника посольства России в Бухаресте в связи с нарушением российскими беспилотниками воздушного пространства страны в последние дни. Румынский посол отозван из Москвы для консультаций.
В Генштабе ВСУ заявили о поражении накануне комбината «Приоритет» Росрезерва в поселке Борок в Удмуртии.
Накануне обстрелам подверглась Балаклея в Харьковской области. Глава Балаклейской военной администрации Виталий Карабанов сообщил, что в один человек погиб, еще 13 пострадали. Повреждены три административных здания, аптека, четыре магазина, один объект сферы обслуживания и шесть многоквартирных жилых домов.
Ночью удар авиабомбами был нанесен по жилому сектору в поселке Беленькое в Донецкой области. Как сообщили в ГСЧС Украины, в из-под обломков двух разрушенных домов спасатели извлекли тела трех погибших.
Ночью на Сумы были сброшены авиабомбы. Шесть человек пострадали, среди них — трое детей. Всего за сутки в разных населенных пунктах Сумской области в результате атак были ранены 19 мирных жителей, в том числе семеро детей.
Утром в Одессе при взрыве автомобиля пострадал 49-летний мужчина, сообщили в Национальной полиции Украины, не уточнив его личность и состояние здоровья. «РБК-Украина» со ссылкой на источники пишет, что автомобиль принадлежит военному. Российский Telegram-канал «Военный обозреватель» утверждает, что взрывное устройство сработало под автомобилем старшего офицера оперативного отдела управления логистики штаба Командования ВМС Украины Вячеслава Сазонова.
Z-канал «Осведомитель» приводит видео ударов российскими управляемыми дронами по судам в порту Николаева. «Военкор» Владимир Романов, комментируя сообщение Минобороны РФ о поражении двух сухогрузов в порту в момент разгрузки грузов военного назначения, сделанное накануне, отмечает, что порт блокирован с 2022 года в связи с контролем ВС РФ над Кинбурнской косой. Дополнительной сложностью для начала судоходства является отсутствие рабочего фарватера вследствие разрушения Каховской ГЭС, пишет Романов, поэтому разгружаться сухогрузы в порту не могли.
Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» пишет, что, ВС РФ сфокусировались на ударах по АЗС в прифронтовых регионах Украины. Начиная с мая было поражено более 230 АЗС, больше всего — в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Запорожской областях. Клеман Молен отметил на карте 160 украинских АЗС, которые подверглись атакам российских БПЛА.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 27 июля 182 беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Орловской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом, Крымским полуостровом, Удмуртией и акваториями Азовского и Чёрного морей. В ночь на 28 июля были перехвачены 356 БПЛА над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тульской, Ростовской, Рязанской, Смоленской областями, Московским регионом, Крымским полуостровом и акваторией Азовского моря.
Минувшей ночью более 390 БПЛА атаковали Москву и Московскую область, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Целью ударов были склады Wildberries, считают OSINT-каналы, однако дроны повредили другие здания в регионе. Возгорание зафиксировали в деревне Коледино под Подольском, где находится склад Wildberries, который мог быть целью удара, однако OSINT-каналы не подтвердили пожар в помещении маркетплейса. Вероятно, горит склад логистической компании 3PL, определила Astra.
Пресс-служба Wildberries опубликовала видео со склада в Коледино и заявила, что объект работает в штатном режиме.
Беспилотник также попал по многоквартирному дому в микрорайоне Губернский в Чехове, сообщил мэр Михаил Собакин. Дрон повредил фасад здания и две квартиры. Согласно анализу Astra, загорелись шины у котельной завода ООО «Чеховский регенератный завод» в Чехове.
Частный дом загорелся в результате удара БПЛА по деревне Ваулово, фрагменты другого беспилотника повредили дачный дом в селе Дубна, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Никто не пострадал.
Утром в Шебекино в Белгородской области беспилотником был атакован рейсовый автобус, пострадали 19 мирных жителей, сообщил врио губернатора Белгородской области.
В селе Белянка в Шебекинском округе Белгородской области после атаки беспилотника на неназванное предприятие на месте происшествия нашли тело погибшего мужчины, сообщил оперштаб региона. Ранены девять человек. В Валуйском округе области в хуторе Ромашовка беспилотник ударил по автомобилю. От полученных травм мужчина скончался на месте. Ещё одного мужчину со множественными ранениями доставили больницу.
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди заявил о поражении 18 энергоузлов за период с 25 по 27 июля, из них 14 в Крыму и четыре на других оккупированных территориях. Всего, по его словам, за период с 1 по 27 июля поражено 154 целей, связанных с энергетикой.
Над российскими регионами и Крымом в 2026 году сбили больше дронов, чем за три предыдущих года. За первое полугодие 2026 года власти регионов отчитались об уничтожении 37,7 тысячи украинских беспилотников. С 2023 по 2025 годы они сообщили, что сбили 32,8 тысячи дронов. Всего с 2023 года над российскими регионами и Крымом сбили как минимум 70,5 тысячи дронов, подсчитал «Проект», проанализировав отчеты глав регионов о борьбе с БПЛА. В первую половину 2026 года как минимум 48 регионов подверглись ударам дронов, свидетельствуют сообщения в блогах губернаторов, проанализированные «Проектом». В 2023 году, когда Украина начала наносить регулярные удары вглубь России, таких субъектов было только лишь 16.
За неделю с 20 по 26 июля от украинских обстрелов пострадали 492 мирных жителя: «ранены 435 человек, в том числе 14 несовершеннолетних, погибли 57 человек, в том числе 7 детей», сообщил посол по особым поручениям МИД России по «вопросам преступлений киевского режима» Родион Мирошник.
В Омской области сняли лимит на розничную продажу топлива — он действовал почти пять недель.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 26 июля по 20:00 27 июля стало известно как минимум о 20 погибших и 134 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
«Мадяр» отчитался, что дроноводы 414-й отдельной бригады СБС уничтожили над Курской областью российский тяжелый ударно-разведывательный БПЛА «Форпост-Р». Он отмечает, что это редкая и дорогая модель — всего СБС уничтожили 2 таких беспилотника, предыдущий — в апреле 2025 г.
OSINT-проект Russian Officers Killed in Ukraine обнаружил некролог российского полковника Вадима Стременко, командира 201-го МСП, который, как сообщается, погиб 19 июля этого года. Как отмечает аналитик Игаль Левин, на карте DeepState этот полк отмечен на ореховском участке фронта (запорожское направление).
Вооружения и военная техника
Великобритания выдаст Украине лицензию на производство систем РЭБ Stone Cloak, которые позволяют дронам оставаться невидимыми для средств ПВО. Об этом сначала сообщили британские СМИ, а затем подтвердил Владимир Зеленский после встречи с новым премьер-министром Великобритании Энди Бернемом.
Российские военные заводы закупают в Казахстане всю керамику из оксида бериллия, незаменимую для военных радаров, выяснил The Insider. Экспорт изделий из этого химического соединения в Россию вырос в разы после начала полномасштабной войны.
Холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех отчитался об отправке в войска новой партии БМП-3, которая, по заявлению компании, оказалась крупнее, чем в предыдущие месяцы этого года. Судя по описанию и приложенному видео, машины снабжены заводскими «мангалами» и системами РЭБ.
О главных событиях войны 27 июля 2026 года — в предыдущей сводке: Вся Константиновка в «серой зоне», 12 человек погибли после атаки на оккупированную Кирилловку. Что происходит на фронте
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