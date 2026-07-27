Великобритания выдаст Украине лицензию на производство устройств РЭБ, которые позволяют дронам оставаться невидимыми для средств ПВО

Великобритания разрешит Украине производство британских устройств РЭБ, которые устанавливаются на украинские дроны и позволяют им оставаться невидимыми для российских средств ПВО. Как пишет The Telegraph, речь об устройствах, разработанных в рамках проекта Stone Cloak.

Лондон уже поставил Киеву тысячи таких устройств, которые по размеру примерно соответствуют планшетному компьютеру. Теперь же украинская сторона получит лицензию на собственное производство.

Как ожидается, соответствующее соглашение будет представлено 27 июля во время визита Владимира Зеленского в Великобританию. Президент Украины станет первым иностранным гостем, которого в качестве премьер-министра примет Энди Бёрнем, возглавивший британское правительство неделю назад.

Обновление: Зеленский подтвердил, что соглашение достигнуто. «Благодарен Великобритании за сегодняшнее решение предоставить Украине технологии РЭБ для защиты украинских дронов», — сообщил президент после встречи с Бёрнемом, которая прошла на авианосце Королевских ВМС HMS Queen Elizabeth на базе в Портсмуте.

В преддверии визита Зеленского Бёрнем подтвердил, что новое британское правительство продолжит поддерживать Украину.

«России не следует сомневаться в нашей решимости, и мы не отступим, пока не добьемся долгосрочного и справедливого мира для Украины. Stone Cloak — это лучшая из собственных британских разработок, доказавшая свою эффективность на передовой, и она будет иметь жизненно важное значение для защиты безопасности в обеих наших странах».

Как поясняли британские чиновники, выдача Украине разрешения на массовое производство и использование Stone Cloak в боевых условиях полезна и для британской обороны, поскольку позволит собрать данные о характеристиках устройства. В дальнейшем эта информация будет использована при создании нового поколения беспилотников и ракет.

Ожидается, что в дальнейшем устройство РЭБ Stone Cloak будут устанавливать не только на дроны, но и на некоторые крылатые ракеты.