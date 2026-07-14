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Украина получит лицензии на производство французских крылатых ракет SCALP, зенитных Aster 30 и авиабомб AASM

The Insider
Фото: Rept0n1x

Фото: Rept0n1x

Франция передаст Украине лицензии на производство крылатых ракет SCALP и управляемых авиабомб AASM, а совместно с Италией — также ЗУР Aster 30. Об этом сообщил Владимир Зеленский по итогам переговоров с Эммануэлем Макроном. Украинский президент назвал договоренность «реально лидерским шагом Франции в оборонном сотрудничестве с Украиной в интересах всей Европы». Париж, по его словам, будет работать с Киевом и другими партнерами и в рамках антибаллистической программы FREYJA.

Кроме того, Украина станет первой страной, которая получит усиленные франко-итальянские ЗРК SAMP/T NG, предназначенные в том числе для перехвата баллистических целей. Еще два комплекса SAMP/T предыдущего поколения Франция передаст для укрепления украинской ПВО уже в этом году. Одновременно Париж и Рим ускорят поставки Aster 30 — они должны прийти до октября.

Зеленский также подтвердил закупку первых 16 истребителей Rafale с вооружением для украинской боевой авиации. Обучение украинских пилотов и техников во Франции должно начаться уже в этом году, после чего ВСУ получат первые четыре самолета. По словам Макрона, первые Rafale должны появиться в украинском небе в 2028–2029 годах.

Договоренности были достигнуты на фоне саммита «коалиции желающих», прошедшего в Париже 13 июля. По его итогам десять стран — Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швеция и Украина — объявили о создании «антибаллистической коалиции», цель которой — общая система противоракетной обороны для Европы. Соглашение о закупке Украиной 100 истребителей Rafale было подписано еще в ноябре 2025 года, нынешние договоренности касаются поставки конкретных партий.

Неделей ранее о передаче Украине оружейной лицензии объявили и США. Дональд Трамп пообещал Зеленскому на полях саммита НАТО в Анкаре предоставить лицензию на производство ЗУР для систем ПВО Patriot. Он сказал:

«Мы собираемся дать вам лицензию на их производство. Это довольно здорово. Тогда вы не сможете жаловаться, что мы вам их не даем».

Patriot остается единственной западной системой ПВО на вооружении Украины, способной перехватывать российские баллистические ракеты. До сих пор лицензиями на производство ракет к ней обладали только Германия и Япония.

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