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Новости

Трамп назвал удары Украины по России «эскалацией, которая может закончить войну», и пообещал лицензию на производство ракет для Patriot

The Insider
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Президент США Дональд Трамп заявил, что недавние удары Украины по территории России являются эскалацией войны, однако, по его мнению, именно такая эскалация может приблизить ее завершение.

«Это эскалация, но это также эскалация, которая может помочь привести к окончанию войны», — сказал Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.

Ранее аналогичную оценку дал госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, одним из главных изменений последних месяцев стало то, что Украине удалось значительно расширить возможности для ударов по целям в глубине российской территории, а России стало сложнее защищать собственное воздушное пространство.

«Мы надеемся, что это создаст пространство для переговоров о завершении этой войны», — заявил Рубио.

Во время встречи с Зеленским Трамп также сообщил, что США готовы предоставить Украине лицензию на производство ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

«Мы собираемся дать вам лицензию на их производство. Это довольно здорово. Тогда вы не сможете жаловаться, что мы вам их не даем», — сказал американский президент. Трамп отметил, что намерен обсудить с Зеленским возможность организации такого производства. По его словам, США обладают значительным влиянием на компании, выпускающие вооружения, включая Patriot и крылатые ракеты Tomahawk.

Отвечая на вопрос журналистов о том, что Украине средства ПВО нужны немедленно, а запуск собственного производства может занять длительное время, Трамп выразил мнение, что производство удастся наладить «довольно быстро».

В последние месяцы Украина неоднократно заявляла о критической нехватке ракет для комплексов Patriot и просила США не только увеличить поставки, но и выдать лицензию на их производство. Сейчас такими лицензиями обладают только Япония и Германия.

Patriot остаются единственной западной системой ПВО, способной перехватывать российские баллистические ракеты. Украинские власти связывают нехватку этих комплексов с ростом числа жертв российских ударов. По данным украинской стороны, в ночь на среду 8 июля силы ПВО не смогли сбить ни одной из российских баллистических ракет, выпущенных по территории страны.

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