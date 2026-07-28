Тюменский нефтеперерабатывающий завод остановил производство после ударов беспилотников по территории предприятия 25 июля. Об этом со ссылкой на источники в отрасли пишет агентство Reuters.
По данным собеседников агентства, после атаки загорелись установки гидроочистки дизеля и производства высокооктанового бензина. Когда завод сможет восстановить работу, неясно.
Предприятие попало под атаку беспилотников утром субботы, 25 июля, из-за чего прервали празднование дня города. Позже атаку также подтвердили в Генштабе ВСУ. Местные власти о пострадавших не сообщали.
Тюменский НПЗ ранее уже подвергался атакам беспилотников — в июне 2026 года и в октябре 2025-го. Завод производит дизельное топливо, бензин, кокс, битум и мазут — это один из крупнейших в стране независимых НПЗ.
Как отмечает Reuters, предприятие способно производить порядка 180 тысяч баррелей топлива в сутки. Ежегодно оно перерабатывает примерно 6 млн тонн сырой нефти — это около полумиллиона тонн бензина или почти 3 млн тонн дизельного топлива. Любые перебои в работе российских НПЗ могут усугубить топливный кризис, который длится уже с мая.