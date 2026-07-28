Тюменский нефтеперерабатывающий завод остановил производство после ударов беспилотников по территории предприятия 25 июля. Об этом со ссылкой на источники в отрасли пишет агентство Reuters.

По данным собеседников агентства, после атаки загорелись установки гидроочистки дизеля и производства высокооктанового бензина. Когда завод сможет восстановить работу, неясно.

Предприятие попало под атаку беспилотников утром субботы, 25 июля, из-за чего прервали празднование дня города. Позже атаку также подтвердили в Генштабе ВСУ. Местные власти о пострадавших не сообщали.