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Новости

Россия ударила по Киеву баллистикой. Девять человек погибли, более 30 пострадали, разрушения зафиксированы в семи районах

The Insider
Райан Х / Ryan X

Райан Х / Ryan X

Российские военные в ночь на 1 августа нанесли массированный удар баллистическими ракетами по Киеву. Как минимум девять человек погибли, сообщил мэр города Виталий Кличко. Более 30 человек ранены, в том числе четверо детей. 17 пострадавших находятся в больницах.

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Райан Х / Ryan X

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Первые взрывы прозвучали вскоре после объявления воздушной тревоги около 1:30. Затем последовало еще несколько волн ударов. Как пишет Reuters, очевидцы насчитали более десяти взрывов.

По данным городской прокуратуры, семь человек погибли в Дарницком районе, еще двое — в Соломенском. Среди погибших — 22-летний сотрудник полиции, который находился на службе. Ранения получили две девочки и двое мальчиков в возрасте от 13 до 17 лет. У одной из девочек диагностировали отравление продуктами горения, у остальных детей — осколочные и резаные раны. В Соломенском районе частично разрушен и загорелся пятиэтажный жилой дом.

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ГСЧС по Киеву

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Всего последствия атаки зафиксированы в семи районах украинской столицы: Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Печерском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском. По данным полиции, повреждены 18 многоквартирных и частных жилых домов, два учебных заведения, медицинская клиника, магазины, административное здание, автомойка и автомобили.

Два удара пришлись по территории коммунальной организации «Киевмедспецтранс». По предварительным данным, частично разрушены четыре здания предприятия. Люди на территории организации не пострадали. Пять машин скорой помощи полностью сгорели, еще 20 автомобилей, обслуживавших медицинские учреждения Киева, серьезно повреждены.

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Прокуратура Украины

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Еще три человека тем временем пострадали в Киевской области. В Бучанском районе повреждены складские помещения предприятия.

Киевская городская прокуратура начала расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны, повлекшем гибель людей. Около 200 сотрудников полиции привлечены к документированию последствий атаки и приему заявлений от владельцев поврежденного имущества.

В Минобороны РФ утверждают, что целью массированного удара были предприятия военно-промышленного комплекса и логистические центры в Киеве и Киевской области.

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