Россия ударила по Киеву баллистикой. Девять человек погибли, более 30 пострадали, разрушения зафиксированы в семи районах

Первые взрывы прозвучали вскоре после объявления воздушной тревоги около 1:30. Затем последовало еще несколько волн ударов. Как пишет Reuters, очевидцы насчитали более десяти взрывов.

По данным городской прокуратуры, семь человек погибли в Дарницком районе, еще двое — в Соломенском. Среди погибших — 22-летний сотрудник полиции, который находился на службе. Ранения получили две девочки и двое мальчиков в возрасте от 13 до 17 лет. У одной из девочек диагностировали отравление продуктами горения, у остальных детей — осколочные и резаные раны. В Соломенском районе частично разрушен и загорелся пятиэтажный жилой дом.