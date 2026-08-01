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Бомбу в ресторан в центре Москвы, где погибли три человека, пронесла женщина — Национальный антитеррористический комитет

The Insider
Фото: ТАСС

Фото: ТАСС

Самодельное взрывное устройство в ресторан Balzi Rossi на Кудринской площади в центре Москвы пронесла женщина, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, пишет ТАСС. Она погибла при взрыве, который произошел в 19:55.

Как утверждают в НАК, охранник не позволил женщине войти в ресторан, после чего произошел взрыв. Охранник стал одним из погибших. Еще одной жертвой оказался посетитель ресторана, личность которого не уточняется. Число пострадавших выросло до 21, сообщает РИА «Новости».

В момент взрыва ресторан был закрыт на частное мероприятие. ASTRA со ссылкой на очевидца писала, что в Balzi Rossi праздновали день рождения генерала, а возле ресторана находились автомобили с черными регистрационными знаками, которые обычно используются Минобороны. Житель высотки также рассказал «Важным историям», что праздник был посвящен некоему генералу.

По словам собеседника «Важных историй», взрыв произошел на веранде у входа, когда мероприятие только начиналось и прибывали гости. О том, что взрыв прогремел снаружи здания, писал в Instagram и шеф-повар Balzi Rossi. Официально информация о характере мероприятия и его участниках не подтверждалась.

Ранее Telegram-канал «112» сообщал, что следователи рассматривали версию о проносе в ресторан взрывного устройства. «ВЧК-ОГПУ» утверждал, что взрывное устройство находилось при человеке, который мог не знать о бомбе. После заявления НАК стало известно, что устройство, по версии силовиков, принесла женщина.

На месте происшествия работали следователи и криминалисты московского управления Следственного комитета, саперы, сотрудники ФСБ, полиция, ОМОН и бригады скорой помощи. Территорию вокруг высотки оцепили, подходы к ресторану перекрыли.

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