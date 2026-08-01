Взрыв в ресторане в центре Москвы унес жизни трех человек. СК рассматривает версию о проносе взрывного устройства на частную вечеринку

Три человека погибли в результате взрыва возле ресторана Balzi Rossi на первом этаже высотки на Кудринской площади в Москве. По данным столичного управления МВД, взрыв произошел около 20:10 возле «летнего кафе», еще 15 человек получили травмы различной степени тяжести.

На месте работают следователи и криминалисты московского управления Следственного комитета. Ведомство сообщило, что проводит осмотр места происшествия и уточняет число погибших и пострадавших. Здание оцеплено, внутри также работают саперы, сообщают «Известия» и Telegram-канал «112».