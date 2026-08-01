Взрыв в ресторане в центре Москвы унес жизни трех человек. СК рассматривает версию о проносе взрывного устройства на частную вечеринку

Три человека погибли в результате взрыва возле ресторана Balzi Rossi на первом этаже высотки на Кудринской площади в Москве. По данным столичного управления МВД, взрыв произошел около 20:10 возле «летнего кафе», еще 15 человек получили травмы различной степени тяжести.
На месте работают следователи и криминалисты московского управления Следственного комитета. Ведомство сообщило, что проводит осмотр места происшествия и уточняет число погибших и пострадавших. Здание оцеплено, внутри также работают саперы, сообщают «Известия» и Telegram-канал «112».
По информации «112», следователи рассматривают несколько версий произошедшего. Согласно одной из них, неизвестный мог пронести в ресторан взрывное устройство. Канал также утверждает, что 17 пострадавших находятся в тяжелом состоянии в московских больницах. Эти данные расходятся с официальным сообщением МВД о 15 раненых.
Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» приводит другую, также не подтвержденную версию: по его данным, взрывное устройство находилось при человеке, который был на веранде ресторана, и сработало в момент, когда к зданию подходили гости закрытого мероприятия. Канал утверждает, что этот человек погиб при взрыве и мог не знать, что при нем находится бомба. В пользу того, что взрыв прошел снаружи, говорит и характер повреждений ресторана. На видео, опубликованном «ВЧК-ОГПУ», также видна оторванная конечность на достаточно расстоянии от ресторана.
К высотке прибыли сотрудники ФСБ, полиция, ОМОН, бригады скорой помощи и другие экстренные службы, сообщает SOTAvision. Подходы к зданию полностью перекрыты.
В момент взрыва ресторан был закрыт на частное мероприятие, сообщается на его сайте. Z-блогерка Анастасия Кашеварова утверждает, что в Balzi Rossi проходил банкет, предположительно свадьба с участием «кого-то из элит». ASTRA со ссылкой на очевидца пишет о праздновании дня рождения генерала и автомобилях с номерными знаками Минобороны возле ресторана. Житель высотки также рассказал «Важным историям», что мероприятие было посвящено некоему генералу. По его словам, взрыв произошел около 20:00, когда гости только прибывали, причем взрывное устройство сработало на веранде у входа, а не внутри ресторана.
Прокремлевский Telegram-канал Mash называл предварительной причиной взрыва утечку газа на кухне ресторана. Местные жители утверждают, что в здании отсутствует газоснабжение. Также эта версия опровергается свидетельствами о взрыве снаружи и характером повреждений заведения.