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Целью теракта в ресторане на Кудринской площади мог быть главком ВКС Александр Чайко, которого ЕС считает ответственным за резню в Буче

The Insider
Евгений Епанчинцев / РИА «Новости»

Евгений Епанчинцев / РИА «Новости»

Целью теракта возле ресторана Balzi Rossi в Москве мог быть главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Александр Чайко, пишет издание «Важные истории». Об этом также сообщили, помимо прочих, Z-блогер Кирилл Федоров, провоенный блог «Записки ветерана» и украинский мониторинговый канал Supernova+. По данным этих источников, Чайко не пострадал. Официально его присутствие на мероприятии и цель теракта не подтверждены.

Telegramhttps://t.me/supernova_plus/57146

Пророссийский блогер Анатолий Шарий опубликовал видео, снятое во время подготовки ресторана к празднику. На стене за сценой видна надпись «Александр 55», фразу повторяет человек за кадром. Чайко исполнилось 55 лет 27 июля.

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» утверждает, что среди гостей были высокопоставленные сотрудники ФСБ, генералы Минобороны, депутаты и чиновники. Собеседник канала сообщил, что Чайко собирался одновременно отметить юбилей и свое назначение главкомом ВКС, состоявшееся в мае. Для празднования был арендован весь ресторан, стоимость мероприятия составила 9 млн рублей. Охрану, по данным канала, обеспечивали сотрудники ФСО, одним из которых, предположительно, был погибший при взрыве охранник. Устройство сработало вскоре после того, как к веранде подъехал автомобиль с мигалкой и машиной сопровождения, однако кто находился внутри, неизвестно.

Как пишет газета «Коммерсантъ», целью атаки были гости частного мероприятия, которое тщательно охранялось. Женщина доставляла им коробку и сказала остановившему ее сотруднику охраны, что внутри находится подарок. Когда он решил досмотреть посылку, бомбу, по версии источников издания, дистанционно привели в действие. Предположительно, курьер не знала о содержимом коробки. Мощность взрыва составила около килограмма в тротиловом эквиваленте, устройство было начинено металлическими шариками.

При взрыве погибли три человека: женщина, принесшая коробку с бомбой, остановивший ее сотрудник охраны и один из посетителей ресторана. Еще 21 человек получил ранения.

Обновлено: число погибших при взрыве в ресторане Balzi Rossi выросло до пяти, сообщили «РЕН ТВ»«Известия» и Telegram-канал «112». Двое пострадавших скончались в больнице. Как утверждают источники, более шести человек остаются в тяжелом состоянии. Официально российские власти увеличение числа погибших пока не подтверждали.

Чайко назначили главкомом ВКС в мае 2026 года. В начале полномасштабного вторжения в Украину он командовал Восточным военным округом и группировкой войск «Восток», наступавшей на Киев со стороны Беларуси. В марте Евросоюз внес Чайко в санкционный список как одного из ответственных за массовые убийства мирных жителей в Буче. В ЕС отмечали, что он был самым высокопоставленным российским военным в Украине, когда российские войска вошли в город.

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