Белгородское водохранилище обмелело после ракетных ударов по плотине

Белгородский урбанист Владимир Титов пишет, что «уровень воды в реке упал даже ниже, чем после повреждения прошлого года».

«Такое падение полностью оголило историческое русло великого Северского Донца и открыло новые потрясающие виды. До пляжа "Донецкий" русло искусственное, и глубина в нём выше, чем в историческом. Сразу за пляжем река начинает извиваться, становясь мелкой и быстрой. Глубина варьируется от 10 до 40 см. Дно неоднородное: часть твёрдая, а часть — с илом и глиной слоем 30–40 см. Дно оказалось вообще без растительности, за исключением пней от деревьев, которые росли вдоль реки до строительства дамбы. Мёртвой рыбы не видел, но раков было много. Мусор, конечно, был, но в основном и в большом количестве — вдоль берега водохранилища».

19 июля в ходе ракетно-дроновой атаки была разрушена плотина Белгородского водохранилища в районе сёл Безлюдовка и Графовка Шебекинского округа. После этого там начался интенсивный сброс воды. 23 июля сообщалось о повторном ракетном ударе по плотине.

В октябре 2025 года плотина Белгородского водохранилища уже подвергалась ударам, что привело к повреждению гидротехнических сооружений и сбросу воды.