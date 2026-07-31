Ракета X-101, упавшая в Польше, была изготовлена в этом году на заводе в Московской области — прокуратура

Польская прокуратура подтвердила, что ракета, упавшая 30 июля на территории Польши возле деревни Тарнава-Колония в Люблинском воеводстве, была российской крылатой ракетой Х-101. Ее изготовили во втором квартале 2026 года на одном из предприятий в Московской области, сообщил представитель прокуратуры Люблина Марцин Козак.

Сразу после падения польские военные называли ракету неопознанным объектом и не подтверждали ее российское происхождение. Украина при этом с самого начала заявляла, что воздушное пространство Польши пересекла российская Х-101. Во второй половине дня 30 июля премьер-министр Польши Дональд Туск написал на своей странице в Twitter (X), что упавшая ракета была с боевой частью и «с высокой вероятностью» являлась российской.

Представитель прокуратуры Марцин Козак сообщил, что осмотр найденных фрагментов ракеты и следов на месте падения позволил следователям сделать «категорические выводы» о типе и происхождении объекта. В исследовании участвовал специалист из Украины, прибывший в Люблин вечером 30 июля.

На месте падения образовалась воронка диаметром около 10 м и глубиной около 5 м. Следователи изъяли обломки и элементы ракеты, а также взяли образцы грунта. Ранее прокуратура сообщала, что ракета содержала значительное количество взрывчатого вещества.

Министерство иностранных дел Польши вызвало российского посла Георгия Михно в связи с падением ракеты. Представитель польского МИД Мацей Вевюр сообщил, что подробности разговора опубликуют после его завершения.

Ракета оказалась на территории Польши во время массированной российской атаки по Украине в ночь на 30 июля. По данным Воздушных сил Украины, Россия применила 74 ракеты и 284 беспилотника разных типов. Среди них были 61 крылатая ракета Х-101 и «Калибр», 7 из них не удалось перехватить. Основными направлениями атаки стали Киевская и Львовская области. В результате удара погибли по меньшей мере восемь человек, в том числе трое детей, десятки получили ранения.

31 июля, на следующий день после падения ракеты, польские истребители F-16 перехватили российский самолет-разведчик Ил-20 над Балтийским морем. По словам министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша, самолет находился примерно в 40 км к северу от Колобжега, летел без плана полета и с выключенным транспондером. Воздушное пространство Польши он не нарушил.