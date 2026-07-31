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Новости

Польские F-16 перехватили российский самолет-разведчик Ил-20 над Балтийским морем

The Insider
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Польские истребители F-16 31 июля перехватили российский самолет-разведчик Ил-20 над Балтийским морем, сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Самолет находился примерно в 40 км к северу от Колобжега и не нарушил воздушное пространство Польши.

По словам министра, Ил-20 летел в международном воздушном пространстве без плана полета и с выключенным транспондером. На его перехват направили дежурную пару польских F-16. Косиняк-Камыш заявил, что Вооруженные силы Польши продолжают следить за действиями России в тесном взаимодействии с союзниками по НАТО.

Инцидент произошел на следующий день после того, как российская крылатая ракета Х-101 нарушила воздушное пространство Польши во время массированного удара по Украине. Изначально польские военные говорили о неопознанном объекте, который утром 30 июля двигался на запад и исчез с радаров. После этого возле деревни Тарнава-Колония в Люблинском воеводстве обнаружили воронку диаметром около 10 метров и обломки. Позже премьер-министр Дональд Туск заявил, что ракета, с большой вероятностью, была российской.

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