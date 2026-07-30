Украина заявила о вторжении российской ракеты X-101 в воздушное пространство Польши. В польской деревне нашли воронку и обломки

Российская крылатая ракета Х-101 во время массированного удара по Украине в ночь на 30 июля пересекла воздушное пространство Польши, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Польские военные подтвердили, что зафиксировали в воздушном пространстве страны неопознанный объект и направили на его перехват истребитель F-16. При этом польская сторона пока не установила, был ли этот объект российской ракетой.

Премьер-министр Польши Дональд Туск также подтвердил нарушение воздушного пространства страны во время массированного российского ракетного удара по западным областям Украины. По его словам, он созвал координационную группу с участием министра обороны и представителей профильных служб, которые работают на месте происшествия и регулярно докладывают ему обо всех установленных обстоятельствах.

По данным Оперативного командования Вооруженных сил Польши, объект, двигавшийся на запад, обнаружили в 03:40. Через шесть минут он исчез с экранов радаров — до того, как его удалось однозначно идентифицировать. Для проверки в район направили вертолет Ми-24, экипаж которого обнаружил вероятное место падения возле деревни Тарнава-Колония в Люблинском воеводстве.

Как сообщает польское агентство PAP, после 05:00 полиция обнаружила между деревнями Тарнава-Колония и Токары воронку диаметром около 10 метров и разбросанные фрагменты неопознанного объекта. Воронка находится в поле примерно в 1,5–2 км от ближайших жилых домов. Место оцепили, происхождение обломков устанавливают военные и другие польские службы. Туда также направили сотрудников полицейского антитеррористического подразделения. О происшествии уведомили военную полицию, Агентство внутренней безопасности, Службу военной контрразведки и прокуратуру Люблина.

В результате происшествия никто не пострадал, угрозы жизни и имуществу местных жителей нет, сообщил представитель полиции Анджей Фиолек. По словам жителей окрестных населенных пунктов, взрыв был настолько сильным, что в домах задрожали стекла.

Сибига утверждает, что польскую границу пересекла именно российская ракета Х-101, участвовавшая в атаке на Украину. По словам украинского министра, инцидент стал очередным нарушением воздушного пространства НАТО и свидетельствует о необходимости усилить украинскую противовоздушную оборону.

Еще до обнаружения неопознанного объекта Польша подняла в воздух военную авиацию из-за активности российской дальней авиации и массированного удара по Украине. Польские радары следили как минимум за десятком ракет над западными областями Украины. Один из объектов приблизился к границе Польши примерно на 5 км, после чего развернулся на восток. В Люблине, Красныставе и других районах Люблинского воеводства включали сирены воздушной тревоги.

В ночь на 30 июля Россия выпустила по Украине 74 ракеты и 284 беспилотника разных типов. По данным украинских властей на момент публикации, погибли не менее восьми человек, в том числе трое детей, десятки получили ранения. Удары пришлись в том числе по Днепропетровской, Львовской, Киевской, Полтавской, Харьковской, Николаевской, Сумской, Винницкой, Черкасской и Ивано-Франковской областям.