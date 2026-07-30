Россия выпустила по Украине 74 ракеты и 284 дрона. Погибли восемь человек, в том числе трое детей

В результате массированного российского удара по Украине в ночь на 30 июля погибли по меньшей мере восемь человек, десятки получили ранения, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Шесть человек, в том числе трое детей, погибли в Днепропетровской области, еще один человек — в Киеве. Во Львове спасатели разбирают завалы поврежденного жилого дома и продолжают искать людей.

По данным Воздушных сил Украины, Россия применила 358 средств воздушного нападения: 74 ракеты и 284 беспилотника разных типов. Военные зафиксировали четыре противокорабельные ракеты «Циркон» и «Оникс», 9 баллистических ракет «Искандер-М», С-400 и KN-23, а также 61 крылатую ракету Х-101 и «Калибр». Основными направлениями удара стали Киевская и Львовская области.

Украинские военные заявили, что сбили или подавили 320 целей: одну баллистическую и 54 крылатые ракеты, а также 265 беспилотников. Зафиксированы попадания трех противокорабельных, шести баллистических и двух крылатых ракет, а также 17 ударных дронов на 20 объектах. Информация еще о восьми ракетах уточняется.

В поселке Радушное Криворожского района Днепропетровской области ракета разрушила жилые дома. По данным главы областной военной администрации Александра Ганжи, погибли шесть человек, среди них девочка 6 лет и мальчики 11 и 17 лет. Еще восемь человек получили ранения. Двух детей спасатели извлекли из-под завалов живыми.