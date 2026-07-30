Россия выпустила по Украине 74 ракеты и 284 дрона. Погибли восемь человек, в том числе трое детей

В результате массированного российского удара по Украине в ночь на 30 июля погибли по меньшей мере восемь человек, десятки получили ранения, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Шесть человек, в том числе трое детей, погибли в Днепропетровской области, еще один человек — в Киеве. Во Львове спасатели разбирают завалы поврежденного жилого дома и продолжают искать людей.
По данным Воздушных сил Украины, Россия применила 358 средств воздушного нападения: 74 ракеты и 284 беспилотника разных типов. Военные зафиксировали четыре противокорабельные ракеты «Циркон» и «Оникс», 9 баллистических ракет «Искандер-М», С-400 и KN-23, а также 61 крылатую ракету Х-101 и «Калибр». Основными направлениями удара стали Киевская и Львовская области.
Украинские военные заявили, что сбили или подавили 320 целей: одну баллистическую и 54 крылатые ракеты, а также 265 беспилотников. Зафиксированы попадания трех противокорабельных, шести баллистических и двух крылатых ракет, а также 17 ударных дронов на 20 объектах. Информация еще о восьми ракетах уточняется.
В поселке Радушное Криворожского района Днепропетровской области ракета разрушила жилые дома. По данным главы областной военной администрации Александра Ганжи, погибли шесть человек, среди них девочка 6 лет и мальчики 11 и 17 лет. Еще восемь человек получили ранения. Двух детей спасатели извлекли из-под завалов живыми.
Зеленский сообщил, что в Радушном погибли родители и трое детей одной семьи. Еще двоих детей удалось спасти. Всего в Днепропетровской области ранения получили 10 человек: восемь — в Криворожском районе и двое — в результате атак беспилотников в Никопольском районе.
В Киеве погиб один человек, еще двое пострадали. Спасатели тушили пожары на рынке в Оболонском районе, в гаражном кооперативе и пятиэтажном нежилом здании в Святошинском районе. В селе Скибин Киевской области частично разрушен двухэтажный частный дом и повреждены два соседних. Пострадали пять человек, в том числе ребенок, троих извлекли из-под завалов.
Во Львове повреждены два многоквартирных жилых дома и нежилые здания. По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, ранения получили восемь человек, еще семерых спасли. На месте попадания продолжается разбор завалов. Удары также пришлись по Полтавской, Харьковской, Николаевской, Сумской, Винницкой, Черкасской и Ивано-Франковской областям.
Зеленский связал последствия атаки с задержками поставок Украине средств для защиты от российских баллистических ракет:
«Этот российский террор снова доказывает: защита от российской ракетной угрозы является важнейшей задачей сохранения жизней наших людей. И это задача, которая не может быть только украинской, только одной страны. Все партнеры знают, как и чем могут помочь. Несвоевременность помощи, задержки в поставках антибаллистических ракет – это такие разрушения, именно такие жертвы, которые, к сожалению, есть сегодня. Важно поддерживать защиту жизни. Спасибо всем, кто действительно помогает!»
Минобороны России подтвердило массированный удар, заявив, что его целями были военные аэродромы, предприятия военно-промышленного комплекса, телекоммуникационные и логистические центры, а также три сухогруза в районе Одессы. Доказательств этим утверждениям ведомство не привело. Следом российское Минобороны опубликовало изображение с подписью: «Поджигаем утро, зажигаем небо».