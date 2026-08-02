Склад Wildberries атакован в Самарской области. Многоквартирные дома повреждены в Саратовской, двое погибли, дроны вновь атаковали Уфу

Почти 150 беспилотников за ночь сбили над Ростовской областью, утверждает губернатор Юрий Слюсарь. Минобороны России отчиталось о перехвате более 600 дронов, в том числе над Московским регионом, Воронежской, Саратовской и Тульской областями. Независимого подтверждения заявленного числа нет.

На фоне серии атак соосновательницу и генерального директора Wildberries Татьяну Ким внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Авторы страницы обвиняют ее в логистическом обеспечении и финансировании российских подразделений, а также в публичной поддержке войны. После атак на склады Wildberries с сайта и из приложения маркетплейса исчез тег «Все для СВО», по которому ранее находились более 200 тысяч товаров. «Миротворец» не является официальным реестром украинских властей.