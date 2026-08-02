Склад Wildberries атакован в Самарской области. Многоквартирные дома повреждены в Саратовской, двое погибли, дроны вновь атаковали Уфу

Логистический комплекс Wildberries в поселке Новосемейкино Самарской области загорелся утром 2 августа после атаки беспилотников. Удар подтвердили губернатор Вячеслав Федорищев и пресс-служба компании. По предварительным данным, никто не пострадал, прием поставок и отгрузку заказов перенаправили на другие объекты.
Примерно в 450 метрах от склада в поле находится изображение российского флага и символов российского вторжения в Украине размером около 80 на 40 метров, обратило внимание издание Astra.
В Саратовской области в результате ночной атаки погибли два человека, сообщил губернатор Роман Бусаргин. По его словам, в Энгельсе поврежден многоквартирный дом, жильцов отправили в пункты временного размещения. Еще несколько человек получили ранения при повреждении другого многоквартирного дома в Саратове, добавил глава региона.
Пожар вспыхнул в районе Саратовского нефтеперерабатывающего завода, принадлежащего «Роснефти». По подсчетам Astra, предприятие подверглось атаке как минимум в 15-й раз с начала полномасштабной войны. Украинские мониторинговые каналы также сообщили об ударе по военному аэродрому Энгельс-2 и опубликовали кадры предполагаемого взрыва на его территории.
Обновлено: Генштаб ВСУ отчитался об ударах по Саратовскому НПЗ и аэродрому Энгельс-2. Также, как утверждает украинское командование, атакованы Людиновская нефтебаза в Калужской области и места хранения, подготовки, запуска беспилотников и управления ими.
Взрывы утром вновь прогремели в Уфе. На опубликованных очевидцами кадрах виден большой столб дыма в районе НПЗ «Башнефти». Глава Башкортостана Радий Хабиров подтвердил налет беспилотников.
Это вторая атака на Уфимский нефтеперерабатывающий комплекс за два дня. Накануне в Службе безопасности Украины отчитались об ударе по «Башнефть-Уфанефтехиму», «Башнефть-Новойлу» и «Башнефть-УНПЗ».
Почти 150 беспилотников за ночь сбили над Ростовской областью, утверждает губернатор Юрий Слюсарь. Минобороны России отчиталось о перехвате более 600 дронов, в том числе над Московским регионом, Воронежской, Саратовской и Тульской областями. Независимого подтверждения заявленного числа нет.
На фоне серии атак соосновательницу и генерального директора Wildberries Татьяну Ким внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Авторы страницы обвиняют ее в логистическом обеспечении и финансировании российских подразделений, а также в публичной поддержке войны. После атак на склады Wildberries с сайта и из приложения маркетплейса исчез тег «Все для СВО», по которому ранее находились более 200 тысяч товаров. «Миротворец» не является официальным реестром украинских властей.