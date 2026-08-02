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Новости

Склад Wildberries атакован в Самарской области. Многоквартирные дома повреждены в Саратовской, двое погибли, дроны вновь атаковали Уфу

The Insider
Пожар после атаки на склад Wildberries в Новосемейкине Самарской области, 02.08.26. Фото: Exilenova+ / Telegram

Пожар после атаки на склад Wildberries в Новосемейкине Самарской области, 02.08.26. Фото: Exilenova+ / Telegram

Логистический комплекс Wildberries в поселке Новосемейкино Самарской области загорелся утром 2 августа после атаки беспилотников. Удар подтвердили губернатор Вячеслав Федорищев и пресс-служба компании. По предварительным данным, никто не пострадал, прием поставок и отгрузку заказов перенаправили на другие объекты.

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Примерно в 450 метрах от склада в поле находится изображение российского флага и символов российского вторжения в Украине размером около 80 на 40 метров, обратило внимание издание Astra.

Изображение из галереи

Astra / Telegram

Миниатюра 1
Миниатюра 2

В Саратовской области в результате ночной атаки погибли два человека, сообщил губернатор Роман Бусаргин. По его словам, в Энгельсе поврежден многоквартирный дом, жильцов отправили в пункты временного размещения. Еще несколько человек получили ранения при повреждении другого многоквартирного дома в Саратове, добавил глава региона.

Многоквартирный дом в Саратове, поврежденный в результате атаки 02.08.26

Многоквартирный дом в Саратове, поврежденный в результате атаки 02.08.26

Astra / Telegram

Многоквартирный дом в Саратове, поврежденный в результате атаки 02.08.26
Многоквартирный дом в Энгельсе, поврежденный в результате атаки 02.08.26

Пожар вспыхнул в районе Саратовского нефтеперерабатывающего завода, принадлежащего «Роснефти». По подсчетам Astra, предприятие подверглось атаке как минимум в 15-й раз с начала полномасштабной войны. Украинские мониторинговые каналы также сообщили об ударе по военному аэродрому Энгельс-2 и опубликовали кадры предполагаемого взрыва на его территории.

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Обновлено: Генштаб ВСУ отчитался об ударах по Саратовскому НПЗ и аэродрому Энгельс-2. Также, как утверждает украинское командование, атакованы Людиновская нефтебаза в Калужской области и места хранения, подготовки, запуска беспилотников и управления ими.

Взрывы утром вновь прогремели в Уфе. На опубликованных очевидцами кадрах виден большой столб дыма в районе НПЗ «Башнефти». Глава Башкортостана Радий Хабиров подтвердил налет беспилотников. 

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Это вторая атака на Уфимский нефтеперерабатывающий комплекс за два дня. Накануне в Службе безопасности Украины отчитались об ударе по «Башнефть-Уфанефтехиму», «Башнефть-Новойлу» и «Башнефть-УНПЗ».

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Почти 150 беспилотников за ночь сбили над Ростовской областью, утверждает губернатор Юрий Слюсарь. Минобороны России отчиталось о перехвате более 600 дронов, в том числе над Московским регионом, Воронежской, Саратовской и Тульской областями. Независимого подтверждения заявленного числа нет.

На фоне серии атак соосновательницу и генерального директора Wildberries Татьяну Ким внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Авторы страницы обвиняют ее в логистическом обеспечении и финансировании российских подразделений, а также в публичной поддержке войны. После атак на склады Wildberries с сайта и из приложения маркетплейса исчез тег «Все для СВО», по которому ранее находились более 200 тысяч товаров. «Миротворец» не является официальным реестром украинских властей.

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