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Новости

Пожары вспыхнули в районе Уфимского нефтеперерабатывающего комплекса после налета беспилотников на Башкортостан

The Insider
Exilenova+ / Telegram

Exilenova+ / Telegram

Нефтеперерабатывающий завод «Башнефть-Уфанефтехим» загорелся после атаки беспилотников на Уфу утром в субботу, 1 августа. Жители Уфы сообщали о летящих беспилотниках и взрывах, а мониторинговые каналы предупреждали об угрозе атаки в Башкортостане. Росавиация вводила ограничения на полеты в аэропорту Уфы. Через несколько часов их сняли.

Глава Башкортостана Радий Хабиров подтвердил атаку на Уфу. По его словам, беспилотник сбили, на территории промышленной зоны возникло «задымление» из-за упавших обломков. Погибших и пострадавших нет, последствия атаки ликвидируют экстренные службы.

На опубликованных очевидцами кадрах виден густой черный дым, поднимающийся сразу из двух точек на территории промышленной зоны. Какие установки могли быть повреждены и повлияла ли атака на работу предприятия, пока неизвестно. «Башнефть» и «Роснефть» публично о последствиях удара не сообщали.

Обновление: СБУ подтвердила атаку на инфраструктуру трех местных НПЗ:  «Башнефть-Уфанефтехима», «Башнефть-Новойла» и «Башнефть-УНПЗ».

Изображение из галереи

Astra / Telegram

Миниатюра 1
Миниатюра 2
Миниатюра 3

Кадры очевидцев также опубликовали украинские мониторинговые Telegram-каналы.

Telegramhttps://t.me/exilenova_plus/27697

Крупных очагов пожара на территории уфимского нефтеперерабатывающего комплекса система спутникового мониторинга NASA Firms пока не зафиксировала, выяснил The Insider. Сервис показывает несколько небольших тепловых аномалий на заводах «Башнефть-Уфанефтехим» и «Башнефть-Новойл», однако часть из них появилась еще до атаки и может быть связана с работой промышленных газовых факелов.

Изображение из галереи

NASA Firms / The Insider

Миниатюра 1
Миниатюра 2

«Башнефть-Уфанефтехим» расположен в Северной промышленной зоне Уфы и входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Башнефти», принадлежащей «Роснефти». По данным компании, завод способен перерабатывать до 8,2 млн тонн сырья в год. На предприятии выпускают около 60 видов продукции, включая автомобильное и судовое топливо, нефтяной кокс, сжиженные газы и серу.

Завод также является одним из крупнейших российских производителей ароматических углеводородов — бензола, толуола, параксилола и ортоксилола. Эти вещества используются, в частности, при производстве пластмасс, синтетических волокон, красок и растворителей.

Рядом с «Башнефть-Уфанефтехимом» находятся еще два завода компании — «Башнефть-Новойл» и «Башнефть-УНПЗ». Вместе они образуют Уфимский нефтеперерабатывающий комплекс. Совокупная мощность трех предприятий достигает 23,5 млн тонн сырья в год.

Уфимский нефтеперерабатывающий комплекс уже подвергался атаке в конце июня. Президент Украины Владимир Зеленский тогда отчитался об ударе беспилотниками по заводам «Башнефть-Уфанефтехим» и «Башнефть-Новойл», расположенным примерно в 1,5 тысячи км от линии фронта.

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