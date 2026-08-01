Пожары вспыхнули в районе Уфимского нефтеперерабатывающего комплекса после налета беспилотников на Башкортостан

Нефтеперерабатывающий завод «Башнефть-Уфанефтехим» загорелся после атаки беспилотников на Уфу утром в субботу, 1 августа. Жители Уфы сообщали о летящих беспилотниках и взрывах, а мониторинговые каналы предупреждали об угрозе атаки в Башкортостане. Росавиация вводила ограничения на полеты в аэропорту Уфы. Через несколько часов их сняли.

Глава Башкортостана Радий Хабиров подтвердил атаку на Уфу. По его словам, беспилотник сбили, на территории промышленной зоны возникло «задымление» из-за упавших обломков. Погибших и пострадавших нет, последствия атаки ликвидируют экстренные службы.

На опубликованных очевидцами кадрах виден густой черный дым, поднимающийся сразу из двух точек на территории промышленной зоны. Какие установки могли быть повреждены и повлияла ли атака на работу предприятия, пока неизвестно. «Башнефть» и «Роснефть» публично о последствиях удара не сообщали.