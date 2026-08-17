ВС РФ расширяют зону контроля к югу от Доброполья, попытка ракетного удара по изготовителю ракет «Союз» в Самаре. Что происходит на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Самаре ракетами «Фламінго» был поражен центр «Прогресс». Главный конструктор и совладелец компании Fire Point Денис Штилерман выложил видео пуска ракеты. По информации украинского OSINT-проекта «КіберБорошно», попадание, вероятно, пришлось по корпусу монтажа бортовой электроники 106А. Рядом также находится корпус окончательной сборки 106Б. Был ли он задет, неизвестно. Аналитики также отмечают, что место попадания «Фламінго» находилось в зоне оперативного дежурства самолета ДРЛОиУ А-50У.

РКЦ «Прогресс» производит ракеты-носители семейства «Союз», в том числе «Союз-2», «Союз-2.1в» и «Союз-5», а также спутники дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П». По информации самого предприятия, ежегодно оно обеспечивает около двух десятков пусков ракет «Союз-2» с космодромов Байконур, Плесецк и Восточный. Как пишет Русская служба Би-би-си со ссылкой на документы Минпромторга РФ, у РКЦ «Прогресс» имеются бессрочные лицензии на сервисное обслуживание вооружения и военной техники, а также на разработку, производство, испытания и ремонт авиационной техники. Со своей стороны отметим, что пока не появилось надежных подтверждений попадания ракет «Фламінго» именно по производственному комплексу РКЦ «Прогресс».

В сообщении Владимира Зеленского также говорится, что под удар попала авиабаза Саваслейка в Нижегородской области, где дислоцирован филиал центра подготовки и испытаний Минобороны РФ. Там же базируются истребители-перехватчики МиГ-31К — носители ракет «Кинжал». Кроме того, по его словам, зафиксированы повреждения нефтяного объекта в Усть-Луге в Ленинградской области в результате атаки 14 августа. Спутниковые снимки зафиксировали поражение установки фракционирования стабильного газового конденсата и комбинированной установки гидрокрекинга на заводе «НОВАТЭК — Усть-Луга».

Той же ночью в подмосковной Шатуре получили ранения 55-летняя женщина и девятилетний мальчик, сообщил губернатор Андрей Воробьёв. По его словам, дрон попал в частный дом. Всего в Подмосковье сбили восемь беспилотников, в Шатуре также была повреждена крыша еще одного частного дома.

В Ленинградской области сбили 21 беспилотник, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, из-за обломков дронов были повреждены постройки на четырех участках в деревне Чирково. Обошлось без пострадавших.

Вечером 15 августа был атакован и загорелся торговый центр «Галактика» в оккупированном Донецке, сообщили (1, 2, 3) Telegram-каналы со ссылкой на очевидцев.

В Ростовской области в результате атаки повреждены линии электропередач, без энергоснабжения остались около тысячи жителей семи хуторов Миллеровского района, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Пять человек погибли и еще один получил ранения из-за атаки на Ростовскую область в ночь на 16 августа, рассказал губернатор. По его словам, военные сбили более 150 украинских БПЛА и трех ракет в небе над регионом. Под ударом среди прочего оказался Каменск-Шахтинск — там, как уточнил Слюсарь, пострадало больше всего домов мирных жителей. Помимо этого, в результате атаки повреждения получили птицеводческое предприятие, железнодорожный вокзал и еще несколько зданий, из-за падения обломков загорелись лес и стерня. Генштаб ВСУ утверждает, что под удар попало входящее в структуру «Ростеха» предприятие ВПК — химический комбинат «Каменский» в Ростовской области, производящий твердое ракетное топливо для боеприпасов РСЗО «Ураган», «Смерч», «Торнадо-С», а также для ряда ракетных систем и авиационных средств поражения.

Спутниковый сервис мониторинга пожаров NASA FIRMS зафиксировал возгорание в районе химкомбината. Следы пожара видны на позиции, вероятно, ЗРПК «Панцирь С-1», а также на позициях многофункциональных РЛС подсветки и наведения комплекса С-300 или С-400, пишет канал Exilenova+, изучив спутниковый снимок. По тому же снимку украинское издание «Мілітарний» делает вывод о повреждениях как минимум пяти производственных зданий. На снимке видны пробоины в крышах некоторых цехов и разрывы установленных над ними противодроновых сетей. Генштаб ВСУ заявил об уничтожении двух и повреждении четырех цехов по производству взрывчатых веществ и порохов.