ВС РФ расширяют зону контроля к югу от Доброполья, попытка ракетного удара по изготовителю ракет «Союз» в Самаре. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На купянском направлении ВС РФ близки к рассечению украинского плацдарма на левом берегу Оскола надвое
- На лиманском направлении российские военные отметились ИИ-«флаговтыком» рядом с Изюмом
- На покровском направлении отмечается расширение российской зоны контроля к югу от Доброполья
- На южно-донецком направлении развернулась война «флаговтыков» с российской стороны с целью опровергнуть успехи ВСУ
- Ракетный удар по крупнейшему металлургическому предприятию Украины — «АрселорМіттал Кривий Ріг» в Кривом Роге
- Украинский налет на Самару — вероятной целью мог быть завод-изготовитель космических ракет «Союз»
- В Ростовской области атакован производящий твердое ракетное топливо комбинат «Каменский»
- The Insider подтвердил гибель в Севастополе перешедшего на сторону России украинского морского офицера Роберта Шагеева
Обстановка на фронте
На харьковском направлении Минобороны РФ отчиталось о захвате очередного населенного пункта в приграничной полосе.
Минобороны РФ заявило о захвате приграничной Кудиевки к северу от Харькова. Геопривязки ударов по российским военным в этом селе приводит (1, 2) пророссийский OSINT-ресурс «Сливочный каприз». По информации DeepState, Кудиевка остается под контролем СОУ.
На купянском направлении ВС РФ близки к рассечению украинского плацдарма на левом берегу Оскола надвое.
DeepState сообщает, что ВС РФ продвинулись в Куриловке по направлению к Купянску-Узловому. От российской зоны контроля до берега Оскола, выход к которому позволит рассечь левобережный плацдарм СОУ надвое, осталось всего 6 км.
В батальоне беспилотных систем 41-й ОМБр показали кадры разрушенного Купянска.
На лиманском направлении российские военные отметились ИИ-«флаговтыком» рядом с Изюмом.
В небольшом Z-канале «Эндшпиль⚔️» опубликовали видео, на котором якобы показано присутствие российских военных в селе Оскол (до 2016 года — Красный Оскол), примерно в 10 км от Изюма. Независимые исследователи выполнили геопривязку видео и сделали вывод, что оно, скорее всего, создано или отредактировано с помощью ИИ, так как на нем присутствуют здания, которых нет на спутниковом снимке, а другие, заметные со спутника, отсутствуют даже в виде руин (последние спутниковые снимки этого участка в Google Earth датированы мартом–августом 2022 года, убедился The Insider).
На славянском направлении сообщается о выходе подразделений ВС РФ к окраинам Краматорска.
DeepState сообщает, что российские войска продвинулись в Кривой Луке, около берега Северского Донца, оккупировав большую часть населенного пункта. С другой стороны, проект не подтверждает заявление Минобороны РФ о захвате Першомарьевки на полпути от зоны российского контроля до Краматорска.
На константиновском направлении сохраняется близкая к критической ситуация для украинских войск в Константиновке.
Исследователь под ником Playfra сообщает, что ситуация в Константиновке ухудшилась на флангах, но в самом городе остается неизменной, а именно близкой к критической. По его сведениям, украинским дроноводам и пехотным группам удается уничтожать примерно столько же российских военных, сколько «просачивается» в Константиновку, и в результате их количество в городе практически не меняется. Кроме того, украинские военные по-прежнему присутствуют практически по всей Константиновке, а также в Иванополье к югу от города, причем их плотность возрастает от юго-востока к северо-западу. Исследователь также отмечает отсутствие активности ВС РФ со стороны Часова Яра, из чего делает вывод, что украинские части до сих пор удерживают позиции в западной части города.
На покровском направлении отмечается расширение российской зоны контроля к югу от Доброполья.
Минобороны РФ заявило о захвате Андреевской Общины (имеется в виду поселок Андреевка) к северу от Добропольского выступа. Согласно карте DeepState, этот участок контролируется украинскими войсками и находится в 12 км от «серой зоны». Вместе с тем в проекте фиксируют расширение российской зоны контроля в Новоалександровке и окрестностях к югу от Доброполья.
На южно-донецком направлении развернулась война «флаговтыков» с российской стороны с целью опровергнуть успехи ВСУ.
В связанном с группировкой войск «Восток» Telegram-канале «Воин DV» было опубликовано видео с рядом «флаговтыков» (геопривязка) в качестве опровержения украинских заявлений об освобождении 26 сел в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях. «Рыбарь»в связи с этим утверждает, что украинские «флаговтыки» снимали малые пехотные группы, отправленные «в один конец» (оценки аналогичных российских видео канал не приводит).
OSINT-исследователи установили (1, 2), что ряд кадров «флаговтыков» в видео канала «Воин DV» оказались сняты не там, где заявлено, и/или гораздо раньше, чем заявлено, что можно определить, например, по несоответствию цвета травы или отсутствию выгоревших участков, заметных на актуальных спутниковых снимках. По оценке исследователя Клемана Молена, из 20 опубликованных видео восемь оказались ложными (например, видео в Мирном было снято не в том Мирном (до 2016 года — Карла Маркса), контроль над которым заявила украинская сторона, а в другом — в 65 км юго-западнее). Еще пять видео показывают российских военных на участках, которые на карте DeepState отмечены как «серая зона». Исследователь отмечает, что в ряде случаев ВС РФ выдали актуальные позиции своих бойцов в украинском тылу для создания картинки контроля территории. Между тем российский военблогер Анатолий Радов считает, что СОУ действительно контролируют ряд заявленных населенных пунктов. Ситуацию на других участках он характеризует как «<слоеный — The Insider> пирог», то есть перемешанные российские и украинские позиции.
Тем временем в Генштабе ВСУ сообщили, что СОУ освободили еще не всю Днепропетровскую область — по оценке украинского военного ведомства, под контролем ВС РФ остается село Дачное.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец рассказывает (1, 2, 3, 4), что ВС РФ не удается удерживать позиции на направлении, поскольку украинские войска форсировали Мокрые Ялы, вышли на рубеж Ялта — Зирка (до 2016 года — Червоная Зирка) и на окраины села Запорожье, а также вплотную подошли с запада к Комару и Перебудове. Вместе с тем обозреватель отмечает, что украинское наступление не характеризуется высокими темпами из-за постоянных российских контратак (например, на Воскресенку и Александроград), которые, хотя и не приносят существенных результатов, всё равно создают сложности для наступающих.
Западнее, по сведениям Машовца, российские военные продолжают удерживать юг Днепропетровской области, а в украинских тылах остаются заблокированные российские группы. Тем не менее, пишет обозреватель, СОУ продвинулись на расстояние от 5–6 км до 12–15 км, в частности, завязали бои за Малеевку, вышли с севера к Камышевахе и с юго-запада к Новогеоргиевке и приблизились к Темировке на расстояние менее 3 км, а также отразили контратаки на Вербовое и завязали бои за Павловку и Приволье.
Тем не менее Машовец признаёт, что украинские наступательные действия пока не приобрели оперативного значения, в частности не создали угрозы флангам и тылу российской 5-й армии, наступающей на Орехов. Поскольку украинское наступление замедлилось, вряд ли оперативный успех ожидается в ближайшем будущем, констатирует обозреватель. Он прогнозирует, что командованию СОУ предстоит сделать выбор между продолжением наступления ограниченными силами и усилением обороны славянско-краматорской агломерации.
На запорожском направлении российские военные отметились «флаговтыком» в 14 км от «серой зоны».
Минобороны РФ заявило о захвате Новосолошина к северу от Орехова. На карте DeepState Новосолошино показано как подконтрольное украинским военным, населенный пункт находится более чем в 14 км от «серой зоны».
Анатолий Радов утверждает, что ВС РФ увеличивают зону контроля в юго-восточной части Орехова. По информации Playfra, речь идет исключительно о «просачиваниях» российских бойцов в город, однако теперь они стали регулярными. Ситуация в Малой Токмачке, по его сведениям, не претерпела изменений (Радов считает, что ВС РФ ее захватили), однако российские штурмовики уже около месяца присутствуют на территории исправительной колонии в селе, а украинские военные, которые тоже имеют там позиции, пока не могут «зачистить» колонию от них.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались об отражении следующих воздушных атак:
- В ночь на 15 августа были запущены 152 средства воздушного нападения, среди них беспилотники типа «Шахед» (в том числе реактивные), других типов и БПЛА-имитаторы, а также барражирующие боеприпасы «Бандероль» (127 БПЛА — 84% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 16 локациях, а также падение обломков в одной локации
- В ночь на 16 августа были запущены 106 беспилотников типа «Шахед» (в том числе реактивных), других типов и БПЛА-имитаторов (85 БПЛА — 80% — были сбиты или подавлены), а также противокорабельные ракеты «Оникс», баллистические ракеты «Искандер-М» / С-400 / KN-23 и управляемые авиационные ракеты Х-59 / Х-69. Три ракеты Х-59 / Х-69 были перехвачены. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 13 локациях, а также падение обломков в трех локациях
- В ночь на 17 августа были запущены 128 беспилотников типа «Шахед» (в том числе реактивных), других типов и БПЛА-имитаторов (106 БПЛА — 83% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания беспилотников в 14 локациях, а также падение обломков в двух локациях
При атаке на город Марганец в Днепропетровской области в ночь на 15 августа погиб трехмесячный мальчик, еще 11 человек, включая двоих детей, получили ранения, сообщили в ГСЧС. Семерых пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. Повреждения получил четырехэтажный жилой дом, возник пожар.
Z-каналы сообщают о поражении 14 августа морского буксира ВМС ВСУ (1, 2) в акватории Днепровского лимана, восточнее Очакова в Николаевской области, а также «заправочного пункта ВСУ» в Вербовке в Харьковской области. Пророссийский Telegram-канал «Осведомитель» пишет, что атакованные буксиры не функционировали и находились в той точке как минимум с середины июля 2023 года.
Минобороны РФ заявило об атаке на инфраструктуру порта Измаила, склад с военно-техническим имуществом в порту Одессы и хранилище ГСМ в порту Южном в Одесской области в ночь на 15 августа, между тем в региональной ГСЧС сообщили о попадании по обувной фабрике в Белгород-Днестровском районе.
Мужчина погиб при атаке БПЛА на сельхозтехнику в Запорожской области во время сбора урожая, еще один человек получил ранения, сообщили в ГСЧС. В результате загорелись комбайн, легковой автомобиль и пшеница.
Третий мост из девяти — на этот раз пешеходный — через реку Казённый Торец разрушен в Славянске в результате удара ФАБ с УМПК 15 августа.
Два человека погибли и еще 14 пострадали из-за ракетного удара по Кривому Рогу в ночь на 16 августа, рассказал глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа. Под ударом оказался «АрселорМіттал Кривий Ріг» — крупнейшее горно-металлургическое предприятие Украины. Комбинат специализируется на полном производственном цикле — от добычи руды до выпуска готового металлопроката. «В результате атаки повреждены основные производственные объекты энергетического и доменного производства и частично остановлены производственные процессы завода. <...> Подчеркиваем, что наше предприятие является гражданским объектом горно-металлургической промышленности», — прокомментировали атаку в «АрселорМіттал Кривий Ріг». Между тем в Минобороны РФ заявили о поражении цехов «металлургического комбината, производящих стальной прокат для производства вооружения и военной техники». Кроме того, в ведомстве отчитались об ударе по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге в Полтавской области. «Осведомитель» пишет, что это единственный действующий в Украине НПЗ, который обеспечивал более 30% потребностей местного рынка.
В результате атаки на Киев той же ночью зафиксированы пожары и разрушения в четырех местах в Оболонском и Голосеевском районах города, сообщили в столичной ГСЧС. Пострадали три человека. Практически полностью выгорел книжный рынок, также повреждения получили офис и склады издательства «Лаборатория». В российском Минобороны заявили об ударах по предприятиям Fire Point и «КИЕВ-111». По информации канала «Осведомитель», под удар также попал малый аэродром в городе Гоголев в Киевской области, якобы задействованный для пусков БПЛА.
В ночь на 16 августа испанский самолет F/A-18 в составе миссии НАТО сбил неизвестный беспилотник в небе над Румынией, который вторгся в воздушное пространство страны со стороны Молдовы, сообщили в румынском Минобороны.
Два человека погибли, еще один пострадал в результате авиаударов по селам Викторовка и Михайловское в Запорожском районе, сообщил глава местной ОВА Иван Фёдоров. Пророссийские Telegram-каналы заявляют (1, 2) об ударе по мосту Преображенского в Запорожье. Отдельно «Осведомитель» опубликовал снимок с местами падения трех из четырех ФАБ с УМПК во время удара по мосту. Авторы канала считают, что целью всех четырех сброшенных авиабомб был именно мост Преображенского, но из-за большой дальности применения и противодействия РЭБ непосредственно по мосту попала только одна из них.
В Белгород-Днестровском в Одесской области в результате атаки утром 16 августа были ранены два человека, повреждены фасады и остекление в трех пятиэтажных жилых домах, сообщил (1, 2) глава ОВА Олег Кипер. Он добавил, что под удар также попала территория двух неработающих предприятий. Днем беспилотники атаковали почтовое отделение в торговом центре в пригороде Одессы, еще четыре человека пострадали. Telegram-каналы публикуют видео атаки и утверждают, что беспилотник попал в торговый центр сети «Eпiцентр». Еще пятеро мирных жителей получили ранения при атаке на два жилых дома в области.
В украинских каналах появились кадры с пляжа в селе Приморское в Одесской области после удара в Вилково. В Минобороны РФ утверждают, что в городе под удар попала «стоянка патрульных катеров военно-морских сил Украины», в порту Одессы уничтожены три сухогруза и два морских танкера, а также резервуары с топливом и склады с «военным имуществом». Восточнее Одессы был поражен сухогруз, якобы доставлявший в Украину оружие, а в Белгород-Днестровском — «цех производства, склад боевых частей и комплектующих для безэкипажных катеров».
Как минимум один человек погиб, еще семеро получили ранения при ударе БПЛА по почтовому отделению в Краматорске в Донецкой области вечером 16 августа, сообщил глава местной ОВА Вадим Филашкин.
В результате атаки на Славянск, Краматорск и Очеретино в Донецкой области в ночь на 17 августа два человека погибли, еще двое пострадали, сообщили в ГСЧС.
Два человека погибли, еще трое получили ранения при атаке на Запорожский район той же ночью, сообщил глава ОВА. По информации ГСЧС, в Кременчуге в Полтавской области были атакованы два промышленных предприятия.
В результате ночного удара по Сумам погибли два человека, еще один пострадал, сообщили (1, 2) местные власти. Уничтожены и повреждены жилые дома, нежилые и складские помещения, гаражи и транспорт.
Минобороны РФ заявило о поражении терминала порта Измаила и патрульного катера типа «Тарантул», а также резервуаров с топливом в порту Одессы в результате ударов в ночь на 17 августа.
Минобороны РФ отчиталось об отражении следующих воздушных налетов:
- в течение дня 14 августа был перехвачен 221 беспилотник над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей
- в ночь на 15 августа были уничтожены 598 БПЛА над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей
- в течение дня 15 августа были перехвачены 180 беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областями, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря
- в ночь на 16 августа были уничтожены 822 БПЛА над Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом, Крымским полуостровом, Краснодарским краем и акваториями Азовского и Чёрного морей
- в течение дня 16 августа были перехвачены 72 беспилотника над Белгородской, Брянской, Курской областями, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей
- в ночь на 17 августа были уничтожены 205 БПЛА над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Ростовской областями, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей
Аналитик под ником PJ "giK" опубликовал спутниковый снимок железнодорожного моста «Сиваш» в районе Чонгара, соединяющего оккупированные территории Херсонской области и Крыма. На снимке видно, что в результате атаки 1 августа мост получил критические повреждения, которые, вероятно, делают невозможным его дальнейшее использование.
Спутниковые снимки подтвердили поражение центральной газофракционирующей установки № 1 (ЦГФУ-1) завода «ЗапСибНефтехим» в Тюменской области в результате атаки 10 августа. Мощность установки – около 3,8 млн тонн сырья в год, что составляет 51% мощности завода.
Специалисты украинского киберсообщества Cyber Corps 10–11 августа провели операцию против цифровой инфраструктуры маркетплейса Wildberries, отчитались в ГУР. Несмотря на высокий уровень защиты цифровых систем компании, хакерская атака повлекла за собой масштабные технические сбои в ее работе, говорится в сообщении разведки. В результате действий украинских специалистов нарушилось функционирование основного дистанционного канала обслуживания клиентов и частично — платежной инфраструктуры компании.
14 августа стало известно, что Wildberries перестал показывать селлерам, на каких именно складах находится их продукция. Логистические объекты убрали с карты складов, из отчетности и ряда других разделов портала — среди причин компания назвала необходимость «обеспечить дополнительную безопасность объектов» и хранящихся на них товаров.
После массированной атаки на Новороссийск в ночь на 12 августа нефтяной терминал «Шесхарис» прекратил работу, сообщает агентство Reuters. В терминале приостановили погрузку нефти на танкеры, а также перестали ее принимать. Один танкер, который должен был загрузиться, из-за налета ушел в море. Также сообщается, что после остановки терминалов в Новороссийске российское зерно подешевело до минимума с мая 2024 года.
Операторы дронов 422-го отдельного полка беспилотных систем Luftwaffe отчитались об уничтожении совместно с СБУ и ГУР российского склада ракетно-артиллерийского вооружения в аннексированном Крыму 13 августа.
В Самаре в ночь на 15 августа после ракетного удара загорелся цех, который относится либо к авиастроительному заводу «Авиакор», либо к ракетно-космическому центру «Прогресс», свидетельствует анализ издания Astra. Точную принадлежность объекта установить не удалось, поскольку мощности двух предприятий вплотную примыкают друг к другу. Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что ракетами было атаковано промышленное предприятие, но название объекта не раскрыл. Пострадали два человека.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Самаре ракетами «Фламінго» был поражен центр «Прогресс». Главный конструктор и совладелец компании Fire Point Денис Штилерман выложил видео пуска ракеты. По информации украинского OSINT-проекта «КіберБорошно», попадание, вероятно, пришлось по корпусу монтажа бортовой электроники 106А. Рядом также находится корпус окончательной сборки 106Б. Был ли он задет, неизвестно. Аналитики также отмечают, что место попадания «Фламінго» находилось в зоне оперативного дежурства самолета ДРЛОиУ А-50У.
РКЦ «Прогресс» производит ракеты-носители семейства «Союз», в том числе «Союз-2», «Союз-2.1в» и «Союз-5», а также спутники дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П». По информации самого предприятия, ежегодно оно обеспечивает около двух десятков пусков ракет «Союз-2» с космодромов Байконур, Плесецк и Восточный. Как пишет Русская служба Би-би-си со ссылкой на документы Минпромторга РФ, у РКЦ «Прогресс» имеются бессрочные лицензии на сервисное обслуживание вооружения и военной техники, а также на разработку, производство, испытания и ремонт авиационной техники. Со своей стороны отметим, что пока не появилось надежных подтверждений попадания ракет «Фламінго» именно по производственному комплексу РКЦ «Прогресс».
В сообщении Владимира Зеленского также говорится, что под удар попала авиабаза Саваслейка в Нижегородской области, где дислоцирован филиал центра подготовки и испытаний Минобороны РФ. Там же базируются истребители-перехватчики МиГ-31К — носители ракет «Кинжал». Кроме того, по его словам, зафиксированы повреждения нефтяного объекта в Усть-Луге в Ленинградской области в результате атаки 14 августа. Спутниковые снимки зафиксировали поражение установки фракционирования стабильного газового конденсата и комбинированной установки гидрокрекинга на заводе «НОВАТЭК — Усть-Луга».
Той же ночью в подмосковной Шатуре получили ранения 55-летняя женщина и девятилетний мальчик, сообщил губернатор Андрей Воробьёв. По его словам, дрон попал в частный дом. Всего в Подмосковье сбили восемь беспилотников, в Шатуре также была повреждена крыша еще одного частного дома.
В Ленинградской области сбили 21 беспилотник, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, из-за обломков дронов были повреждены постройки на четырех участках в деревне Чирково. Обошлось без пострадавших.
Вечером 15 августа был атакован и загорелся торговый центр «Галактика» в оккупированном Донецке, сообщили (1, 2, 3) Telegram-каналы со ссылкой на очевидцев.
В Ростовской области в результате атаки повреждены линии электропередач, без энергоснабжения остались около тысячи жителей семи хуторов Миллеровского района, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Пять человек погибли и еще один получил ранения из-за атаки на Ростовскую область в ночь на 16 августа, рассказал губернатор. По его словам, военные сбили более 150 украинских БПЛА и трех ракет в небе над регионом. Под ударом среди прочего оказался Каменск-Шахтинск — там, как уточнил Слюсарь, пострадало больше всего домов мирных жителей. Помимо этого, в результате атаки повреждения получили птицеводческое предприятие, железнодорожный вокзал и еще несколько зданий, из-за падения обломков загорелись лес и стерня. Генштаб ВСУ утверждает, что под удар попало входящее в структуру «Ростеха» предприятие ВПК — химический комбинат «Каменский» в Ростовской области, производящий твердое ракетное топливо для боеприпасов РСЗО «Ураган», «Смерч», «Торнадо-С», а также для ряда ракетных систем и авиационных средств поражения.
Спутниковый сервис мониторинга пожаров NASA FIRMS зафиксировал возгорание в районе химкомбината. Следы пожара видны на позиции, вероятно, ЗРПК «Панцирь С-1», а также на позициях многофункциональных РЛС подсветки и наведения комплекса С-300 или С-400, пишет канал Exilenova+, изучив спутниковый снимок. По тому же снимку украинское издание «Мілітарний» делает вывод о повреждениях как минимум пяти производственных зданий. На снимке видны пробоины в крышах некоторых цехов и разрывы установленных над ними противодроновых сетей. Генштаб ВСУ заявил об уничтожении двух и повреждении четырех цехов по производству взрывчатых веществ и порохов.
Той же ночью Московская область подверглась одной из самых массированных атак беспилотников за последнее время, сообщил губернатор Воробьёв. По его информации, в небе над регионом были сбиты или подавлены не менее 187 дронов. В Раменском муниципальном округе БПЛА упал на территории частного дома, погиб 83-летний мужчина. Еще минимум шесть человек — три жителя Подольска, два мужчины из Климовска и жительница поселка Железнодорожный — получили ранения. Без электроснабжения в Подольске остались 110 частных домов. Мэр Москвы Сергей Собянин написал о еще трех раненых, которые пострадали в районе МКАД из-за падения обломков беспилотников. В Подольске, как уточнил Воробьёв, из-за налета БПЛА начался пожар на складе Wildberries, а в Домодедове загорелся склад с медикаментами. OSINT-проекты и местные власти подтверждают (1, 2, 3), что речь идет о комплексе «Северное Домодедово». Помимо этого, в разных населенных пунктах Подмосковья оказались повреждены линия электропередачи, частные дома, крыша торгового центра, здание церковной школы и другие объекты. Склад Wildberries в деревне Коледино около Подольска стал седьмым по счету из 10 крупнейших логистических центров компании, прекратившим работу после атак. Дым от пожара на складе растянулся на 100 км. В пресс-службе маркетплейса сообщили, что все сотрудники были эвакуированы. По состоянию на 5 утра 17 августа в Домодедово открытое горение остановлено, а в Коледино пожар продолжается.
Один человек погиб и еще девять пострадали из-за удара по автобусу в Белгородской области 16 августа, сообщил врио губернатора Александр Шуваев. Он утверждает, что беспилотник ударил по автобусу с работниками одного из предприятий в Ракитянском округе. В тот же день шесть человек погибли, еще четыре, включая 14-летнего подростка, получили ранения в результате ракетного удара по селу Колосково Валуйского округа, заявил Шуваев.
В ВМС ВСУ заявили об ударе по береговому ракетному комплексу «Бастион» в Крыму в ночь на 16 августа и опубликовали соответствующее видео. В ведомстве отметили, что российские военные используют «Бастион» для ударов по южным и другим регионам Украины ракетами «Оникс» и «Циркон».
Днем 16 августа на аэродроме Гвардейское в Крыму вспыхнул пожар в районе складов боеприпасов, сообщил проект «Крымский ветер» со ссылкой на данные сервиса мониторинга пожаров NASA FIRMS и свидетельства очевидцев. Очаги возгорания также были зафиксированы в районе мест стоянки самолетов.
Пропагандист Владимир Соловьёв заявил о нехватке пулеметов и внедорожников у мобильных огневых групп, которые используются для борьбы с беспилотниками в Крыму, передает «Агентство». В эфире «Воскресного вечера» он предположил, что дефицит пулеметов возник из-за того, что их своевременно не заказали в необходимом количестве, и раскритиковал российских автопроизводителей за недостаточные поставки подходящих машин военным.
В соцсетях 1-го корпуса Нацгвардии Украины «Азов» размещен отчет об операции «Пекло-2», в ходе которой, как заявляется, в Донецкой области было уничтожено 67 цистерн с топливом общим объемом свыше 4 тысяч тонн.
Газета The Times сообщает о применении СОУ британских дальнобойных беспилотников по целям в глубине территории России в течение последних шести месяцев. Удары этими БПЛА пришлись по нефтеперерабатывающим, военным и логистическим объектам, включая НПЗ в Волгограде и Ярославле. В атаках были задействованы реактивный дрон Nyan производства BAE Systems и еще один неназванный британский беспилотник. Стоимость таких аппаратов оценивается в £50–100 тысяч, что значительно дешевле крылатых ракет Storm Shadow и позволяет применять их массово. По информации издания, в этом году Великобритания намерена передать Украине более 150 тысяч аппаратов различных типов.
В августе в Украине резко нарастили атаки ракетами «Фламінго» по территории России, пишет издание «Агентство», ссылаясь на сводки Минобороны РФ. Только 15 августа ведомство отчиталось о перехвате за сутки 17 таких ракет. Всего за первую половину августа было уничтожено 25 ракет, за июль — 20, за июнь — 12. Между тем «военкор» Владимир Романов и пророссийский Telegram-канал «Осведомитель» не поверили (1, 2) в опубликованные Минобороны цифры.
Российская ПВО за сутки с 15 по 16 августа сбила 1478 беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны РФ, это новый абсолютный рекорд за время войны. Предыдущий продержался всего сутки — днем ранее российская ПВО, согласно данным Минобороны, сбила 1328 дронов, что стало максимальным числом уничтоженных беспилотников со 2 августа, свидетельствует анализ «Агентства».
Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» публикует карту «прилетов» (всего 65) украинских БПЛА и ракет по территории России за июль. В проекте отмечают, что в июле достигнут рекорд по числу подтвержденных ударов по России, в том числе по НПЗ (17).
OSINT-исследователь Клеман Молен опубликовал анализ ударов БПЛА и ракет по оккупированной территории Украины и международно признанной территории России за семь месяцев 2026 года. В частности он отмечает, что все электроподстанции в Крыму были поражены по несколько раз, и в последние недели удары по энергоузлам сместились в оккупированную южную часть материковой Украины. По его оценке, СОУ поразили за последнее время 240 российских подстанций, а ВС РФ за это же время — 40. С другой стороны, по подсчетам Молена, российская сторона поразила в четыре раза больше автозаправочных станций, чем Украина, однако он отмечает, что украинские дроны чаще бьют по бензовозам, и потому заправки на оккупированных территориях зачастую стоят без топлива.
Всего, по подсчетам исследователя, с мая СОУ поразили 1785 российских грузовиков на глубине от 20 до 200 км от ЛБС, многие из них — с военными грузами, личным составом и топливом. В своем анализе Молен не учитывает видео, снятые с земли, во избежание повторов. Исследователь рассказывает, что ВС РФ защищаются от этих ударов, водя грузовики в конвоях в сопровождении мобильных огневых групп, однако такие колонны хорошо видны и часто попадают под удары.
По оценке исследователя, Украина приостановила кампанию ударов по судам российского «теневого флота» в Чёрном море, однако удары по российской морской логистике продолжаются (в частности, речь о недавнем налете на Новороссийск).
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 13 августа по 20:00 14 августа стало известно как минимум о 17 погибших и 156 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период. В минувшие выходные 22 мирных жителя погибли, еще 203 получили ранения.
Потери
С начала полномасштабного вторжения России в Украину из-за мин и других взрывоопасных предметов пострадали 1645 гражданских. Среди них 170 детей и 1475 взрослых, сообщило Минобороны Украины.
The Insider подтвердил, что погибшим из-за взрыва утром 13 августа в Севастополе был капитан 1-го ранга подводник Роберт Шагеев, перешедший на сторону России в 2014 году.
Вооружения и военная техника
Объем производства российских реактивных БПЛА «Герань-4/5» превысил производство «Герань-2», пишет украинское издание «Мілітарний» со ссылкой на ГУР. По данным украинской военной разведки, по состоянию на август месячный объем производства составил 3 тысячи дронов «Герань-4/5» и 2 800 «Герань-2». Тем временем украинский канал «✈️Стратегічна авіація» приводит спутниковые снимки, согласно которым на площадке для запуска дронов «Цимбулово» в Орловской области развернуты 23 пусковые установки для дронов, в том числе 16 — для «Герань-4/5». По информации The Telegraph, всего на 10 объектах у границ Украины и Беларуси выявлено 59 таких установок, часть которых может быть использована для атак на страны Балтии.
Экс-министр обороны Украины Михаил Фёдоров сообщил, что посетил производство украинских реактивных дронов-перехватчиков, способных развивать скорость до 600 км/ч, и подчеркнул, что сейчас необходимо продолжать вкладываться в разработку, масштабирование производства и боевые испытания таких БПЛА.
О главных событиях войны 14 августа 2026 года — в предыдущей сводке: Российские военные «просачиваются» на рубежи севернее Константиновки, в порту Усть-Луги поражен зерновой комплекс. Что происходит на фронте
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