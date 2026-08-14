Российские военные «просачиваются» на рубежи севернее Константиновки, в порту Усть-Луги поражен зерновой комплекс. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

На харьковском направлении ВС РФ не удалось закрепиться в приграничном поселке Казачья Лопань

На славянском направлении российские военные поразили уже третий мост на территории Славянска

На константиновском направлении фиксируются российские «просачивания» на рубежи к северу от Константиновки

На южно-донецком направлении авторы ресурса «Рыбарь» ожидают активизацию действий командования ВС РФ

«SMM-война»: в соцсетях украинских и российских военных ведомств обменялись угрозами атак грядущей зимой

В результате налета БПЛА на порт Усть-Луги в Ленинградской области поражен комплекс по перевалке зерна

Совокупные потери от кампании ударов по складским комплексам Wildberries оцениваются в 600–800 млрд рублей

Русская служба Би-би-си и издание «Медиазона»: в войне против Украины с российской стороны погибли 239 354 человека

Обстановка на фронте

На харьковском направлении ВС РФ не удалось закрепиться в приграничном поселке Казачья Лопань.

Исследователь под ником Playfra рассказывает, что российским военным не удалось закрепиться в южной и центральной части приграничного поселка Казачья Лопань. По его информации, российские бойцы продолжают «просачиваться» в населенный пункт, а бойцы СОУ уничтожают их с помощью дронов.

На славянском направлении российские военные поразили третий мост на территории Славянска.

Исследователь под ником AMK Mapping приводит фотографию и геопривязку уничтоженного российскими ударами моста в Славянске, который связывал город с промзоной в его восточной части. По его подсчетам, это уже третий мост, пораженный ВС РФ в городе в последние недели.

На константиновском направлении фиксируются российские «просачивания» на рубежи к северу от Константиновки.

Минобороны РФ заявило о захвате Новониколаевки к юго-западу от Дружковки. По оценке DeepState, это село остается под контролем СОУ и находится почти в 5 км от «серой зоны».

OSINT-исследователь Клеман Молен пишет, что ВС РФ готовятся к сражению за Дружковку, о чем свидетельствуют «просачивания», зафиксированные в Алексеево-Дружковке и Райском, а также резкое усиление авиаударов по Дружковке и высотам к западу от нее (300 за первые 13 дней в августе против 150 в июле). Исследователь отмечает, что бои пока идут в 10–15 км от Дружковки, и предполагает, что ВС РФ стремятся закрепиться в городе или ближайших окрестностях к концу года.