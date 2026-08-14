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Новости

Российские военные «просачиваются» на рубежи севернее Константиновки, в порту Усть-Луги поражен зерновой комплекс. Что происходит на фронте

The Insider
#Военная сводка
Иллюстрация к материалу

В сегодняшней сводке:

  • На харьковском направлении ВС РФ не удалось закрепиться в приграничном поселке Казачья Лопань
  • На славянском направлении российские военные поразили уже третий мост на территории Славянска
  • На константиновском направлении фиксируются российские «просачивания» на рубежи к северу от Константиновки
  • На южно-донецком направлении авторы ресурса «Рыбарь» ожидают активизацию действий командования ВС РФ
  • «SMM-война»: в соцсетях украинских и российских военных ведомств обменялись угрозами атак грядущей зимой
  • В результате налета БПЛА на порт Усть-Луги в Ленинградской области поражен комплекс по перевалке зерна
  • Совокупные потери от кампании ударов по складским комплексам Wildberries оцениваются в 600–800 млрд рублей
  • Русская служба Би-би-си и издание «Медиазона»: в войне против Украины с российской стороны погибли 239 354 человека

Обстановка на фронте

На харьковском направлении ВС РФ не удалось закрепиться в приграничном поселке Казачья Лопань.

Исследователь под ником Playfra рассказывает, что российским военным не удалось закрепиться в южной и центральной части приграничного поселка Казачья Лопань. По его информации, российские бойцы продолжают «просачиваться» в населенный пункт, а бойцы СОУ уничтожают их с помощью дронов.

На славянском направлении российские военные поразили третий мост на территории Славянска.

Исследователь под ником AMK Mapping приводит фотографию и геопривязку уничтоженного российскими ударами моста в Славянске, который связывал город с промзоной в его восточной части. По его подсчетам, это уже третий мост, пораженный ВС РФ в городе в последние недели.

На константиновском направлении фиксируются российские «просачивания» на рубежи к северу от Константиновки.

Минобороны РФ заявило о захвате Новониколаевки к юго-западу от Дружковки. По оценке DeepState, это село остается под контролем СОУ и находится почти в 5 км от «серой зоны».

OSINT-исследователь Клеман Молен пишет, что ВС РФ готовятся к сражению за Дружковку, о чем свидетельствуют «просачивания», зафиксированные в Алексеево-Дружковке и Райском, а также резкое усиление авиаударов по Дружковке и высотам к западу от нее (300 за первые 13 дней в августе против 150 в июле). Исследователь отмечает, что бои пока идут в 10–15 км от Дружковки, и предполагает, что ВС РФ стремятся закрепиться в городе или ближайших окрестностях к концу года.

Ситуация в районе Константиновки по версии OSINT-исследователя Клемана Молена

Ситуация в районе Константиновки по версии OSINT-исследователя Клемана Молена

Clément Molin

На южно-донецком направлении авторы ресурса «Рыбарь» ожидают активизацию действий командования ВС РФ.

«Рыбарь» сомневается (12) в заявленных успехах СОУ на стыке Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей. Авторы канала предполагают, что после того, как украинское командование приняло решение продемонстрировать присутствие украинских военных в 26 селах, ВС РФ обратят внимание на это направление, что приведет к росту украинских потерь при выдвижении на позиции.

Скандально известный 425-й ОШП «Скеля» передали в оперативное подчинение 1-го корпуса Нацгвардии Украины «Азов». Ранее штурмовые полки подчинялись непосредственно главкому ВСУ Александру Сырскому, а случаи гибели бойцов в тылу и тому подобных злоупотреблений стали одним из оснований для требований его отставки.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 14 августа 112 беспилотников типа «Шахед» (в том числе реактивных), других типов, барражирующих боеприпасов «Бандероль» и БПЛА-имитаторов (90 БПЛА — 80% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 11 локациях, а также падение обломков в шести локациях.

Как сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, в результате ударов накануне вечером по Краматорску погиб один человек, не менее 15 получили ранения. По его словам, с 20:30 до 20:56 Краматорск и поселок Беленькое были атакованы авиабомбами восемь раз.

Проект WarArchive публикует видео с дрона, на котором видны тела в гражданской одежде на железнодорожном мосту в Херсоне (геопривязка) и кровь в воде. Как пишут авторы канала, российские военные нанесли удар по мирным жителям, когда те пытались покинуть остров Карантинный.

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В результате удара реактивными БПЛА по жилому дому в Буринской общине в Сумской области погибли 29-летняя женщина и ее 9-летний сын, сообщил глава местной ОВА Олег Григоров. Четыре человека пострадали, среди них — отец и бабушка погибшего мальчика. Они находятся в больнице с тяжелыми ожогами.

Минобороны РФ заявило, что вечером 13 августа беспилотниками в Чёрном море юго-западнее Николаева были поражены два морских буксира, которые, как утверждается, сопровождали сухогрузы с западным вооружением в украинские порты. В ночь на 14 августа, по информации ведомства, беспилотниками была поражена железнодорожная станция порта Измаил, использовавшаяся для перевозки и хранения грузов и топлива для ВСУ.

«Рыбарь» обращает внимание на видео работы российской мобильной огневой группы по украинскому дрону на тыловой дороге. Авторы канала отмечают, что турель на видео изготовлена кустарно, и жалуются, что бойцы МОГ часто не получают необходимого оснащения, а иногда и транспорта.

Telegramhttps://t.me/theinsru/4055

Также «Рыбарь» утверждает, что СОУ планируют усилить подразделения БПЛА для дальнобойных ударов по России ракетами «Фламінго», а впоследствии довести количество ракет в залпе до 15 (сейчас одновременно запускается до шести ракет).

OSINT-исследователь Клеман Молен опубликовал карту атак на АЗС вдоль линии фронта за последние три месяца. По его подсчетам, за этот период были атакованы около 200 украинских и 50 российских АЗС.

Минобороны РФ опубликовало в соцсетях фотографии российских ударных беспилотников с подписью «Как снег на голову» и фразой: «Зимой вам будет „заморозка“». В ответ Центр стратегических коммуникаций ВСУ опубликовал изображение горящего нефтеперерабатывающего завода, намекнув на продолжающиеся удары по российской нефтяной инфраструктуре.

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 13 августа 193 беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Башкортостаном, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей. В ночь на 14 августа были перехвачены 553 БПЛА над Новгородской, Курской, Брянской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Тверской, Псковской, Орловской, Тульской, Липецкой, Костромской, Рязанской, Ростовской, Ленинградской областями, Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краем, Крымским полуостровом и акваториями Чёрного и Азовского морей.

По информации Telegram-канала Exilenova+, в результате атаки на Сызранский НПЗ 8 августа были поражены шесть технологических установок, охватывающих практически всю цепочку — от первичной переработки нефти до производства высокооктановых компонентов бензина. Одна из установок, Л-35/11-600, по предварительной оценке, выведена из строя на неопределенный срок после падения на нее поврежденной дымовой трубы.

Спутниковый снимок последствий украинского налета на Сызранский НПЗ 8 августа 2026 года

Спутниковый снимок последствий украинского налета на Сызранский НПЗ 8 августа 2026 года

Exilenova+

Канал также сообщает, что в результате атаки на предприятие «Газпром нефтехим Салават», по предварительным данным, была поражена установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-4. Установленные вокруг нее защитные сооружения не предотвратили поражение.

В оккупированном Енакиево в Донецкой области накануне вечером атакован ТЦ «Галактика», видео пожара публиковали украинские каналы.

Врио губернатора Тверской области Виталий Королëв рассказал, что обломки дрона повредили стену склада Wildberries в Калининском округе. Возникшее задымление оперативно ликвидировано, утверждает чиновник. В пресс-службе маркетплейса подтвердили атаку на склад.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утром сообщил о возгорании в порту Усть-Луга после налета БПЛА. Примерно через два часа он опубликовал пост о том, что все последствия атаки ликвидированы. Жертв, по словам главы региона, нет. Astra зафиксировала повреждение сооружений «НОВАТЭК — Усть-Луга», которые используются для приема, хранения и отгрузки стабильного газового конденсата. Кроме того, поражен комплекс по перевалке зерна в составе многофункционального терминала Lugaport.

Один из беспилотников случайно залетел в воздушное пространство Латвии в ходе атаки на Ленинградскую область, заявили в Национальных вооруженных силах страны. Дрон сбили истребители из состава миссии НАТО, патрулировавшие страны Балтии.

Не менее семи человек пострадали в результате ракетной атаки на десятиэтажный дом в Брянске. Также известно об одном погибшем. Ракета, упавшая на жилой дом, могла лететь в воинскую часть, выяснила Astra.

Последствия попадания украинской ракеты по жилому дому в Брянске, 14.08.2026

Последствия попадания украинской ракеты по жилому дому в Брянске, 14.08.2026

ASTRA

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди отчитался, что вверенные ему подразделения за последнее время поразили 29 энергоузлов в Крыму и на оккупированной территории материковой Украины. Всего, по его подсчетам, с 1 июля СБС поразили 240 энергообъектов.

От 600 млрд до 800 млрд рублей оцениваются совокупные убытки Wildberries и селлеров от атак украинских дронов. Такую оценку в беседе с Forbes привели участники встречи в Госдуме, где 12 августа обсуждались меры поддержки пострадавшего бизнеса, притом что срок, к которому вице-премьер Александр Новак поручил подготовить такие меры, истек 10 августа. По подсчетам ведущего аналитика Data Insight Сергея Семко, которые приводит издание, восстановление складов и инфраструктуры Wildberries может обойтись в 147,1–223,1 млрд рублей, а с учетом полного демонтажа поврежденных объектов, вывоза отходов и рекультивации территории может вырасти до 169,2–278,9 млрд рублей. Потери самих продавцов Семко предварительно оценивает в 445–507,8 млрд рублей.

По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 12 августа по 20:00 13 августа стало известно как минимум о 13 погибших и 109 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводки ударов по энергетической инфраструктуре за тот же период.

Потери

Русская служба Би-би-си и «Медиазона» при участии команды волонтеров установили имена 239 354 погибших с российской стороны в ходе полномасштабной войны с Украиной. Журналисты отмечают, что с начала 2026 года подтверждена смерть 77 тысяч человек, но лишь 10% из них приходятся собственно на 2026 год, а остальные — на более ранние периоды. Это никак не связано со снижением потерь ВС РФ, а объясняется иными факторами: с увеличением «серой зоны» все сложнее своевременно эвакуировать тела с поля боя, а «пропускная способность» команды, работающей над проектом, ограничена 5–6 тысячами новых уникальных записей в месяц.

О главных событиях войны 13 августа 2026 года — в предыдущей сводке: ВСУ освободили 26 сёл на южно-донецком направлении, в Новороссийске поражены корабли-носители «Калибров». Что происходит на фронте

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