ВСУ освободили 26 сёл на южно-донецком направлении, в Новороссийске поражены корабли-носители «Калибров». Что происходит на фронте

Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщает (1, 2), что ВС РФ продолжают атаковать восточнее Волчанска, стремясь растянуть украинские силы, и добились вклинений по направлениям на Зыбино, Волоховку и Бударки, однако по-прежнему не могут продвинуться на Белый Колодезь ни с флангов, ни с фронта. В районе Артельного, по его сведениям, российским бойцам удалось вклиниться на 6 км. Машовец считает, что российское командование стремится заставить противника задействовать все резервы, чтобы лишить его возможности отразить наступление на Великий Бурлук.

На купянском направлении российское командование возобновило попытки рассечь украинский плацдарм на левобережье реки Оскол.

Константин Машовец сообщает, что российское командование концентрирует основные усилия на левобережье Оскола на направлении Песчаное — Купянск-Узловой, стремясь разрезать украинский плацдарм надвое. За два месяца боев ВС РФ удалось закрепиться в Куриловке и на окраине Ковшаровки и выйти к Купянску-Узловому с востока, а также продвинуться на Петропавловку и восточную часть Купянска, рассказывает обозреватель. По его сведениям, в последние две недели российские войска возобновили активные штурмовые действия на этом участке.

На лиманском направлении российские войска по-прежнему не могут решить задачу по изоляции Лимана (до 2016 года — Красный Лиман).

По информации Машовца, российские военные продолжают пытаться «просачиваться» в Лиман с востока, юго-востока и севера. Нескольким российским группам удалось закрепиться на юго-восточной окраине города, однако ВС РФ не могут отсечь Лиман с северо-запада, заняв Дробышево и Яровую, а СОУ регулярно «зачищают» эти участки от «просочившихся» штурмовиков. Обозреватель предполагает, что в дальнейшем российское командование активизирует атаки на юго-востоке, чтобы выйти к Старому Каравану и Брусовке и изолировать весь лиманский плацдарм.

На покровском направлении Минобороны РФ отчитывается о продвижении в сторону Дружковки.

Минобороны РФ заявило о захвате Петровки к юго-западу от Дружковки. Согласно карте DeepState, Петровка остается под контролем СОУ и отстоит от «серой зоны» более чем на 6 км.

На южно-донецком направлении украинские войска отчитались об освобождении 26 населенных пунктов.

В ДШВ отчитались об освобождении 26 населенных пунктов на стыке Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей и опубликовали видео многочисленных «флаговтыков». Как сообщается, операция продолжалась с конца января, и в течение этого времени украинские десантники освободили 20 сел, а штурмовые войска — еще шесть. По оценке OSINT-исследователя Клемана Молена, часть сёл, заявленных как освобожденные, остаются в «серой зоне», однако украинские контратаки продолжаются — в частности речь идет о боях в районе Успеновки и Комара. Украинское продвижение частично признали и авторы пророссийского OSINT-ресурса «Сливочный каприз» (1, 2).

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 13 августа 133 беспилотников типа «Шахед» (в том числе реактивных), других типов и БПЛА-имитаторов (111 БПЛА — 83% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 15 локациях, а также падение обломков в 16 локациях.

При ударе реактивных БПЛА по селу Вербовка в Изюмском районе Харьковской области пострадали пять человек.

В Одесской области беспилотник ударил по пассажирскому поезду. Погибли машинист и его помощник, сообщили в компании «Укрзалізниця». «Несмотря на угрозу, локомотивная бригада продолжала вести поезд, чтобы 340 пассажиров могли безопасно покинуть вагоны. Все пассажиры и машинная бригада эвакуированы, среди них нет пострадавших», — говорится в сообщении.