ВСУ освободили 26 сёл на южно-донецком направлении, в Новороссийске поражены корабли-носители «Калибров». Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На харьковском направлении ВС РФ стремятся растянуть украинские силы восточнее Волчанска
- На купянском направлении российское командование возобновило попытки рассечь украинский плацдарм на левобережье реки Оскол
- На южно-донецком направлении украинские войска отчитались об освобождении 26 населенных пунктов
- Зеленский — Украине необходимо получить не менее 5% имеющихся в распоряжении США ракет для Patriot
- В результате налета на Новороссийск повреждены российские корабли-носители крылатых ракет «Калибр»
- Ремонт пораженного украинскими беспилотниками Орского НПЗ в Оренбургской области займет до полугода
- Всероссийский слет операторов дронов «Дронница» в Новгородской области отложили из-за угрозы налета дронов
- В Севастополе после покушения скончался капитан 1-го ранга ВМФ РФ — вероятно, речь идет о Роберте Шагееве
Обстановка на фронте
На харьковском направлении ВС РФ стремятся растянуть украинские силы восточнее Волчанска.
Исследователь под ником Playfra рассказывает, что украинское командование быстро среагировало на продвижение ВС РФ в районе Артельного на северо-востоке Харьковской области, однако российские военные продолжают «просачиваться» в район Устиновки и Ивашкина. Исследователь отдельно опровергает заявления о скором окружении Дегтярненского выступа, однако не исключает, что ситуация может измениться к худшему.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщает (1, 2), что ВС РФ продолжают атаковать восточнее Волчанска, стремясь растянуть украинские силы, и добились вклинений по направлениям на Зыбино, Волоховку и Бударки, однако по-прежнему не могут продвинуться на Белый Колодезь ни с флангов, ни с фронта. В районе Артельного, по его сведениям, российским бойцам удалось вклиниться на 6 км. Машовец считает, что российское командование стремится заставить противника задействовать все резервы, чтобы лишить его возможности отразить наступление на Великий Бурлук.
На купянском направлении российское командование возобновило попытки рассечь украинский плацдарм на левобережье реки Оскол.
Константин Машовец сообщает, что российское командование концентрирует основные усилия на левобережье Оскола на направлении Песчаное — Купянск-Узловой, стремясь разрезать украинский плацдарм надвое. За два месяца боев ВС РФ удалось закрепиться в Куриловке и на окраине Ковшаровки и выйти к Купянску-Узловому с востока, а также продвинуться на Петропавловку и восточную часть Купянска, рассказывает обозреватель. По его сведениям, в последние две недели российские войска возобновили активные штурмовые действия на этом участке.
На лиманском направлении российские войска по-прежнему не могут решить задачу по изоляции Лимана (до 2016 года — Красный Лиман).
По информации Машовца, российские военные продолжают пытаться «просачиваться» в Лиман с востока, юго-востока и севера. Нескольким российским группам удалось закрепиться на юго-восточной окраине города, однако ВС РФ не могут отсечь Лиман с северо-запада, заняв Дробышево и Яровую, а СОУ регулярно «зачищают» эти участки от «просочившихся» штурмовиков. Обозреватель предполагает, что в дальнейшем российское командование активизирует атаки на юго-востоке, чтобы выйти к Старому Каравану и Брусовке и изолировать весь лиманский плацдарм.
На покровском направлении Минобороны РФ отчитывается о продвижении в сторону Дружковки.
Минобороны РФ заявило о захвате Петровки к юго-западу от Дружковки. Согласно карте DeepState, Петровка остается под контролем СОУ и отстоит от «серой зоны» более чем на 6 км.
На южно-донецком направлении украинские войска отчитались об освобождении 26 населенных пунктов.
В ДШВ отчитались об освобождении 26 населенных пунктов на стыке Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей и опубликовали видео многочисленных «флаговтыков». Как сообщается, операция продолжалась с конца января, и в течение этого времени украинские десантники освободили 20 сел, а штурмовые войска — еще шесть. По оценке OSINT-исследователя Клемана Молена, часть сёл, заявленных как освобожденные, остаются в «серой зоне», однако украинские контратаки продолжаются — в частности речь идет о боях в районе Успеновки и Комара. Украинское продвижение частично признали и авторы пророссийского OSINT-ресурса «Сливочный каприз» (1, 2).
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 13 августа 133 беспилотников типа «Шахед» (в том числе реактивных), других типов и БПЛА-имитаторов (111 БПЛА — 83% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 15 локациях, а также падение обломков в 16 локациях.
При ударе реактивных БПЛА по селу Вербовка в Изюмском районе Харьковской области пострадали пять человек.
В Одесской области беспилотник ударил по пассажирскому поезду. Погибли машинист и его помощник, сообщили в компании «Укрзалізниця». «Несмотря на угрозу, локомотивная бригада продолжала вести поезд, чтобы 340 пассажиров могли безопасно покинуть вагоны. Все пассажиры и машинная бригада эвакуированы, среди них нет пострадавших», — говорится в сообщении.
Пророссийский Telegram-канал «Военный Осведомитель» поделился подборкой ударов реактивными дронами с дистанционным управлением «Герань-4 Сикер» по локомотивам, складам, энергообъектам и пунктам управления БПЛА. Еще один удар был заявлен как поражение шведского патрульного катера CB90 в порту Очакова в Николаевской области, однако известно, что пораженное судно находилось в той же точке как минимум с января 2024 года.
Украине необходимо получить не менее 5% имеющихся у США ракет-перехватчиков для систем Patriot, чтобы пережить предстоящую зиму, заявил украинский президент Владимир Зеленский. «Если они смогут продать нам 10%, мы уничтожим все российские баллистические ракеты», — сказал Владимир Зеленский в интервью CNN. По его словам, ВС РФ ежемесячно запускают вдвое больше баллистических ракет, чем в 2025 году, а в распоряжении Украины в два с половиной раза меньше перехватчиков. Зеленский отметил, что ежедневно пытается договориться о поставках ракет с союзниками, в том числе с США.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 12 августа 147 беспилотников над Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря. В ночь на 13 августа были перехвачены 362 БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Тульской, Ульяновской областями, Московским регионом, Башкортостаном, Татарстаном, Крымским полуостровом, Краснодарским краем и акваториями Азовского и Чёрного морей.
Генштаб ВСУ заявил, что накануне в результате атаки на военно-морскую базу в Новороссийске получили повреждения четыре российских корабля: фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» проекта 11356Р, малый ракетный корабль «Буян-М» и патрульный корабль «Василий Быков». Степень повреждения уточняется. Кроме того, по сведениям СБУ, были поражены РЛС 30Н6Е комплекса С-300, МОГ в порту Новороссийска, портал технологического тоннеля «Грушовая — Шесхарис», а также инфраструктура трех причалов. Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» утверждает, что в результате атаки были повреждены семь судов. Помимо названных Генштабом фрегатов «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» и патрульного корабля, проект сообщает о поражении тральщика проекта 266М, разведывательного корабля «Приазовье», исследовательского судна «Виктор Чероков» и сухогруза.
Опубликованы спутниковые снимки последствий удара дронов, как отмечает пророссийский Telegram-канал «Военный Осведомитель», в районе пусковых установок крылатых ракет «Калибр» фрегатов «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров» в бухте Новороссийска. Также, комментируя другие повреждения в городе, канал пишет, что обрушилась конвейерная зерновая эстакада на зерновом терминале, пострадали крыша комбината хлебопродуктов, танкер у нефтеналивного причала и причалы около базы ВМФ.
Украинский канал Exilenova+ публикует видео из Новороссийска, где после массированной комбинированной атаки СОУ район порта затянуло дымом. Также канал сообщил, что в результате атаки на Орский НПЗ 11 августа были поражены все четыре установки первичной переработки нефти (АВТ), имеющиеся на предприятии.
Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев признал, что нефтеперерабатывающий завод в Орске полностью остановлен. По его словам, ремонт НПЗ затянется на срок до полугода. По сведениям губернатора, после остановки НПЗ закрылись 20% заправок в регионе. Приоритет в обеспечении топливом отдается спецтранспорту.
Генштаб ВСУ сообщил, что 12 августа в оккупированном Крыму были поражены диспетчерская вышка аэродрома Саки и ретранслятор, использовавшийся для управления дронами.
Поздно вечером 12 августа атакован Севастополь. Как сообщил «губернатор», после атаки «город временно остался без электроснабжения». Он призвал местных жителей экономить заряд телефонов и не перегружать сеть, когда электричество включат обратно. Тelegram-канал «Крымский ветер» утверждает, что под удар могла попасть Балаклавская ТЭС — после мощного взрыва в городе пропало электричество. Во время налета БПЛА также возник пожар на крупном объекте водоснабжения — городском гидроузле № 3 у села Штурмовое, однако причина возгорания неизвестна.
Рано утром беспилотниками атакован Башкортостан. Глава республики Радий Хабиров сообщил, что в промышленной зоне Салавата начался пожар после падения обломков одного беспилотника. Известно о двух пострадавших. По информации Astra, дым поднимался в районе нефтеперерабатывающего завода «Газпром нефтехим Салават». Кадры оттуда публикуют украинские Telegram-каналы (1, 2). В Wildberries сообщили, что при атаке на Башкортостан также пострадал объект компании, на котором «хранение товаров не осуществляется». Там тоже начался пожар. Издание Ufa1 написало, что дым идет со стороны распределительного центра Wildberries в Чишминском районе. Astra сообщает, что строительство логистического центра Wildberries в Чишминском районе, началось в 2024 году. Комплекс еще полностью не достроен, но часть мощностей уже задействована в логистике компании.
Генштаб ВСУ подтвердил удар по нефтеперерабатывающему комплексу «Газпром нефтехим Салават» в Башкортостане.
Евразийская экономическая комиссия временно отменяет повышенные пошлины на ввоз диоксида титана из Китая. Причина — остановка предприятия «Титановые инвестиции» в аннексированном Крыму — единственного производителя этого пигмента в странах ЕАЭС, пишет «Коммерсантъ».
Директор научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев сообщил о переносе места и времени проведения ежегодного Всероссийского съезда производителей и эксплуатантов дронов из соображений безопасности. Новые место и время проведения «Дронницы 2026» он не уточнил.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 11 августа по 20:00 12 августа стало известно как минимум о 16 погибших и 115 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
Прошел очередной обмен телами погибших военных, сообщил РБК со ссылкой на депутата Госдумы Шамсаила Саралиева. Российская сторона передала 261 тело погибших, украинская — 24. Позднее обмен подтвердили в украинском Координационном штабе по обращению с военнопленными.
Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что в отношении украинских военнопленных и гражданских заложников систематически применяются 21 наиболее распространенный метод пыток — все, описанные в Стамбульском протоколе. По его словам, украинские службы и Офис омбудсмена зафиксировали 695 форм пыток и 860 случаев ненадлежащих условий содержания. В России также уголовно преследуют 2442 украинских военнопленных и гражданских заложников, причем 1717 из них уже получили приговоры.
Лубинец также сообщил, что российская сторона не допускает представителей Международного комитета Красного Креста к украинским пленным, а переговоры руководства МККК с Россией по этому вопросу не принесли результатов. Отвечая на вопрос УНИАН об отсутствии обменов в последнее время, омбудсмен заявил, что сейчас российская сторона затягивает переговоры.
В Севастополе при обследовании территории после атаки на город погибли четверо пиротехников МЧС и один охранник.
Также в Севастополе при срабатывании взрывного устройства погиб капитан 1-го ранга. Пророссийский блогер Анатолий Шарий и Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» утверждают (1, 2) со ссылкой на собственные источники, что убитый — Роберт Шагеев. В прошлом он был офицером ВМС Украины, командиром подводной лодки «Запорожье». После аннексии Крыма и Севастополя в 2014 году перешел на сторону России. Гибель российского военного в Севастополе подтвердила ФСБ РФ. Ведомство заявило о задержании подозреваемой 1994 года рождения, которая «исполняла задание спецслужб Украины».
О главных событиях войны 12 августа 2026 года — в предыдущей сводке: Бои в южной части Константиновки, налет на порт Новороссийска, в регионах России снова проблемы с бензином. Что происходит на фронте
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