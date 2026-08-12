ЕЭК сняла пошлины на китайский белый пигмент из-за остановки пораженного дронами завода по его производству в Крыму

Евразийская экономическая комиссия временно отменяет повышенные пошлины на ввоз диоксида титана из Китая. Причина — остановка предприятия «Титановые инвестиции» в аннексированном Крыму, единственного производителя этого пигмента в странах ЕАЭС, пишет «Коммерсантъ». Соответствующее уведомление появилось на портале союза, мера будет действовать до завершения повторного расследования.

Как говорится в документе ЕЭК, сама компания «Титановые инвестиции», в свое время добившаяся введения пошлин, предупредила комиссию о риске срыва поставок на рынки союза — предприятие «временно утратило техническую возможность» производства. Об «аварии» на заводе 13 июня сообщал глава администрации Армянска Василий Телиженко, не раскрывая ни причин, ни масштаба происшествия. «Астра» уточняла, что удар по заводу был нанесен ВСУ.

«Титановые инвестиции» работают с момента захвата Крыма в 2014 году и объединяют крымский комплекс, ранее известный как «Крымский титан» (два цеха мощностью по 40 тыс. тонн в год). Помимо диоксида титана здесь выпускают красный железоокисный пигмент, серную кислоту, удобрения, купорос и жидкое стекло. С 2023 года предприятием управляет «Росхим», до этого оно входило в Group DF Дмитрия Фирташа.

Пошлины на китайский диоксид титана ЕЭК ввела в октябре 2025 года сроком до ноября 2030-го — от 14,27% до 16,25% в зависимости от производителя, для пигментов с содержанием диоксида титана от 80%. Мера затронула сырье для лакокрасочной продукции и не коснулась поставок для пищевой, фармацевтической и парфюмерной отраслей. Для стран союза также действовали беспошлинные квоты — от 250 тонн для Армении до 5 тыс. тонн для Казахстана.

Ранее сообщалось, что нефтехимический комплекс «Запсибнефтехим», принадлежащий холдингу «Сибур», приостановил работу на неопределенный срок после атаки беспилотника 10 августа. Предприятие — крупнейший в стране производитель сжиженного нефтяного газа (СНГ) — расположено в Тобольске, в Тюменской области на западе Сибири.