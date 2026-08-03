Волгоградский НПЗ приостановил работу после налета БПЛА — Reuters

Волгоградский НПЗ «Лукойл-Волгограднефтепереработка» с 31 июля полностью остановил переработку нефти из-за пожара после атаки беспилотников. Об этом Reuters сообщили два источника в отрасли.

Областная администрация 31 июля со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова сообщила о возгораниях «на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда», не назвав завод напрямую. Однако собеседники Reuters уточнили, что речь идет именно о Волгоградском НПЗ — одном из десяти крупнейших в России по мощности, обеспечивающем 5% всей нефтепереработки в стране. По их данным, атака вывела из строя установки как первичной, так и вторичной переработки нефти: остановлены две основные первичные установки — АВТ-1 мощностью 18 900 тонн в сутки (40% мощности завода) и АВТ-6 мощностью 15 тысяч тонн в сутки (32% мощности).

С 31 июля завод прекратил выставлять нефтепродукты на продажу на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Для предприятия это уже вторая атака с начала весны 2026 года: 29 мая оно также подверглось налету дронов и останавливало производство.

Как отмечается, в 2024 году Волгоградский НПЗ переработал 13,5 млн тонн нефти, выпустив 1,9 млн тонн автобензина, 6 млн тонн дизельного топлива и 0,7 млн тонн мазута.

Ранее сообщалось, что НПЗ пострадал при атаке украинских дронов на склад Wildberries в Волгограде, где были зафиксированы многочисленные тепловые аномалии.