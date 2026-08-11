Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

82.61

EUR

95.29

OIL

88.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

887

 

 

 

 

 

Новости

Крупнейший в РФ завод по производству сжиженного нефтяного газа в Тобольске остановлен на неопределенный срок после атаки БПЛА — Reuters

The Insider
Фото: Exilenova+

Фото: Exilenova+

Нефтехимический комплекс «Запсибнефтехим», принадлежащий холдингу «Сибур», приостановил работу на неопределенный срок после атаки беспилотника 10 августа, сообщили Reuters три источника в отрасли. Предприятие — крупнейший в стране производитель сжиженного нефтяного газа (СНГ) — расположено в Тобольске, в Тюменской области на западе Сибири.

По словам одного из источников, завод остановлен, пока идет оценка масштаба повреждений и их последствий. Губернатор Тюменской области Александр Моор в понедельник, 10 августа, подтвердил, что на промышленном объекте региона после атаки беспилотника вспыхнул пожар, но не назвал конкретное предприятие.

Агентство отмечает, что во вторник на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (SPIMEX) не появилось предложений на поставку СНГ с тобольской точки отгрузки — хотя ранее в этом году оттуда регулярно продавалось около 4 тысяч тонн технической пропан-бутановой смеси в сутки.

По данным отраслевых источников, «Запсибнефтехим» производит порядка 6 млн тонн сжиженного газа ежегодно — это около 40% всего объема производства СНГ в России. Участники рынка отмечают, что примерно половина произведенного на заводе газа используется как сырье для нефтехимического производства на интегрированном комплексе «Сибура» в Тобольске.

25 июля в Тюменской области дроны атаковали местный НПЗ, из-за пожара на котором были прерваны празднования Дня города. Объект находится на расстоянии более 2 тысяч км от границы с Украиной.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Выпустить джинна из бутылочного горлышка. Россия налаживает массовый выпуск моторов для дронов — почему это важно
  2. «Террористы» поневоле: кого ФСБ назначила виновными по делу о взрыве Крымского моста
  3. Филантроп, внушающий ужас: как Джордж Сорос стал главным врагом правых по всему миру
  4. «Ощущение, будто сдирают кожу». Из книги Валерии Новодворской «По ту сторону отчаяния»
  5. Прощай, американское оружие! Как Европа выдавливает США из своего гособоронзаказа

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте