Крупнейший в РФ завод по производству сжиженного нефтяного газа в Тобольске остановлен на неопределенный срок после атаки БПЛА — Reuters

Нефтехимический комплекс «Запсибнефтехим», принадлежащий холдингу «Сибур», приостановил работу на неопределенный срок после атаки беспилотника 10 августа, сообщили Reuters три источника в отрасли. Предприятие — крупнейший в стране производитель сжиженного нефтяного газа (СНГ) — расположено в Тобольске, в Тюменской области на западе Сибири.

По словам одного из источников, завод остановлен, пока идет оценка масштаба повреждений и их последствий. Губернатор Тюменской области Александр Моор в понедельник, 10 августа, подтвердил, что на промышленном объекте региона после атаки беспилотника вспыхнул пожар, но не назвал конкретное предприятие.

Агентство отмечает, что во вторник на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (SPIMEX) не появилось предложений на поставку СНГ с тобольской точки отгрузки — хотя ранее в этом году оттуда регулярно продавалось около 4 тысяч тонн технической пропан-бутановой смеси в сутки.

По данным отраслевых источников, «Запсибнефтехим» производит порядка 6 млн тонн сжиженного газа ежегодно — это около 40% всего объема производства СНГ в России. Участники рынка отмечают, что примерно половина произведенного на заводе газа используется как сырье для нефтехимического производства на интегрированном комплексе «Сибура» в Тобольске.

25 июля в Тюменской области дроны атаковали местный НПЗ, из-за пожара на котором были прерваны празднования Дня города. Объект находится на расстоянии более 2 тысяч км от границы с Украиной.